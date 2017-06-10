10.06.2017 18:51  Началось бета-тестирование FreeBSD 11.1

Сформирован первый бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля. Основные изменения: Добавлена сборочная опция WITH_LLD_AS_LD для установки компоновщика LLD от проекта LLVM в качестве /usr/bin/ld. На системах FreeBSD/arm64 компоновщик LLD теперь используется по умолчанию;

Добавлена сборочная опция WITH_RPCBIND_WARMSTART_SUPPORT для сборки rpcbind с поддержкой режима warmstart, при котором регистрации RPC сохраняются перед завершением работы и загружаются после запуска, что позволят избежать нарушения работы RPC-сервиса при перезапуске;

В OpenSSH добавлена поддержка динамического межсетевого экрана blacklistd;

Добавлены средства защиты утилиты bspatch при помощи capsicum;

В утилите syslogd появилась поддержка ключевого слова "include", через которое можно определить директорию с файлами конфигурации, помимо базового syslog.conf (по умолчанию теперь дополнительно подключаются /etc/syslog.d и /usr/local/etc/syslog.d);

Добавлена утилита zfsbootcfg для настройки загрузочных опций zfsboot;

Из NetBSD портирована утилила getaddrinfo, представляющая собой обвязку над одноимённой функцией резолвера;

В утилите jail появилась возможность явного назначения IPv4 и IPv6 адресов для использования внутри jail-окружения;

В утилиту daemon добавлена поддержка перенаправления вывода stdout и stderr в syslog или в файл;

Добавлена утилита efivar, предоставляющая средства для управления переменными UEFI;

Добавлена утилита cxgbetool, предоставляющая интерфейс для отладки и изменения параметров устройств cxgbe;

В установщик bsdinstall добавлена поддержка включения скрытых беспроводных сетей при настройке интерфейса wlan;

В стандартной Си-библиотеке и системных библиотеках задействован вызов reallocarray для проверки соблюдения границ буферов. Функция reallocarray отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;

Добавлен новый системный вызов clock_nanosleep();

Реализована сборочная опция WITH_REPRODUCIBLE_BUILD, при которой при сборке не используются специфичные метаданные ядра, что позволяет добиться повторяемых сборок, идентичных при сборке одного кода в разных системах;

По умолчанию в ядре включена поддержка NAT-T;

В cloudabi добавлена возможность запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном пользовательском окружении, при наличии в настройках ядра включенной опции COMPAT_CLOUDABI32;

В пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка именованных динамических состояний. Добавлены новые модули: ipfw_pmod для изменения пакетов любых протоколов, ipfw_nptv6 с реализацией Network Prefix Translation для IPv6 и ipfw_nat64 с реализацией NAT64;

Добавлен драйвер cfumass, предоставляющий фронтэнд для устройств хранения, подключаемых через USB OTG;

В гипервизре bhyve расширены средства для проброса PCI-устройств;

В сетевой стек добавлена поддержка повторной передачи GARP (Gratuitous ARP). Для задания максимального числа повторных передач предложена переменная net.link.ether.inet.garp_rexmit_count;

Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 4.0;

Командная оболочка tcsh обновлена до версии 6.20.00.



