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10.06.2017 18:51  Началось бета-тестирование FreeBSD 11.1

Сформирован первый бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля.

Основные изменения:

  • Добавлена сборочная опция WITH_LLD_AS_LD для установки компоновщика LLD от проекта LLVM в качестве /usr/bin/ld. На системах FreeBSD/arm64 компоновщик LLD теперь используется по умолчанию;
  • Добавлена сборочная опция WITH_RPCBIND_WARMSTART_SUPPORT для сборки rpcbind с поддержкой режима warmstart, при котором регистрации RPC сохраняются перед завершением работы и загружаются после запуска, что позволят избежать нарушения работы RPC-сервиса при перезапуске;
  • В OpenSSH добавлена поддержка динамического межсетевого экрана blacklistd;
  • Добавлены средства защиты утилиты bspatch при помощи capsicum;
  • В утилите syslogd появилась поддержка ключевого слова "include", через которое можно определить директорию с файлами конфигурации, помимо базового syslog.conf (по умолчанию теперь дополнительно подключаются /etc/syslog.d и /usr/local/etc/syslog.d);
  • Добавлена утилита zfsbootcfg для настройки загрузочных опций zfsboot;
  • Из NetBSD портирована утилила getaddrinfo, представляющая собой обвязку над одноимённой функцией резолвера;
  • В утилите jail появилась возможность явного назначения IPv4 и IPv6 адресов для использования внутри jail-окружения;
  • В утилиту daemon добавлена поддержка перенаправления вывода stdout и stderr в syslog или в файл;
  • Добавлена утилита efivar, предоставляющая средства для управления переменными UEFI;
  • Добавлена утилита cxgbetool, предоставляющая интерфейс для отладки и изменения параметров устройств cxgbe;
  • В установщик bsdinstall добавлена поддержка включения скрытых беспроводных сетей при настройке интерфейса wlan;
  • В стандартной Си-библиотеке и системных библиотеках задействован вызов reallocarray для проверки соблюдения границ буферов. Функция reallocarray отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;
  • Добавлен новый системный вызов clock_nanosleep();
  • Реализована сборочная опция WITH_REPRODUCIBLE_BUILD, при которой при сборке не используются специфичные метаданные ядра, что позволяет добиться повторяемых сборок, идентичных при сборке одного кода в разных системах;
  • По умолчанию в ядре включена поддержка NAT-T;
  • В cloudabi добавлена возможность запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном пользовательском окружении, при наличии в настройках ядра включенной опции COMPAT_CLOUDABI32;
  • В пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка именованных динамических состояний. Добавлены новые модули: ipfw_pmod для изменения пакетов любых протоколов, ipfw_nptv6 с реализацией Network Prefix Translation для IPv6 и ipfw_nat64 с реализацией NAT64;
  • Добавлен драйвер cfumass, предоставляющий фронтэнд для устройств хранения, подключаемых через USB OTG;
  • В гипервизре bhyve расширены средства для проброса PCI-устройств;
  • В сетевой стек добавлена поддержка повторной передачи GARP (Gratuitous ARP). Для задания максимального числа повторных передач предложена переменная net.link.ether.inet.garp_rexmit_count;
  • Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 4.0;
  • Командная оболочка tcsh обновлена до версии 6.20.00.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2017 года
  3. OpenNews: Intel усиливает поддержку проекта FreeBSD
  4. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Олололо, 23:36, 10/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дайте ссылку на исходники ядра FreeBSD, плииз.
     
  • 1.2, vantoo, 23:39, 10/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В OpenSSH добавлена поддержка динамического межсетевого экрана blacklistd

    Наконец-то можно не городить свои костыли, или ставить их из портов.

     
  • 1.4, Аноним, 23:59, 10/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Один из немногих проектов, которые стоит уважать!
     
     
  • 2.5, beasty, 00:10, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Уважают но не используют, ибо - а смысл. Надо быть для этого мощным разработчиком с массой времени, чтобы постоянно самому все чинить или портировать софт, тк почти никто  из авторов ПО не делает сборку (или тесты, компиляцию или разработку) с поддержкой FreeBSD.
     
     
  • 3.6, nazarpc, 00:25, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я использую pfSense с недавних пор, который построен на FreeBSD. Немножко гиковатая штука во время настройки, но в целом вполне себе конечный продукт, который многие используют. И на серверах FreeBSD тоже часто можно встретить.
    Так что на счёт "не используют" вы всё-таки сильно ошибаетесь.
     
     
  • 4.9, Аноним, 00:35, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    многие -- это из числа обитателей твоей квартиры ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, яя, 00:33, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мосшным 1000 ваттным разработчиком
     
  • 3.10, Demo, 00:48, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уважают но не используют

    Не переживай, используют.
    У нас в продакшене есть несколько NASов на FreeBSD 10.
    Жалоб нет. Ничего чинить не нужно. Скорость выше, чем на ZoL на более слабом и старом железе.

     
  • 3.11, qwerty123, 00:57, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Уважают но не используют, ибо - а смысл. Надо быть для этого
    > мощным разработчиком с массой времени, чтобы постоянно самому все чинить или
    > портировать софт

    Самому? Ты хоть раз ports видел?

    # grep -rh ^MAINTAINER /usr/ports | awk '{print $2}' | sort | uniq | wc -l
        1643

     
  • 3.13, qwerty123, 01:09, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >почти никто  из авторов ПО не делает
    > сборку (или тесты, компиляцию или разработку) с поддержкой FreeBSD.

    Бред. По факту в портах/пакетах *BSD доступен практически весь софт с исходными текстами.
    И часто (или даже чаще) новее, чем для дистрибутивов debian или redhat.

     
  • 1.7, яя, 00:33, 11/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    о, нифига, оно еще живое
     
     
  • 2.12, qwerty123, 00:57, 11/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > о, нифига, оно еще живое

    и тебя переживет.


     

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