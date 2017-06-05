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05.06.2017 12:30  Первый выпуск рабочего стола MaXX, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux

После десяти лет разработки представлен выпуск рабочего стола MaXX 1.0.0, в рамках которого предпринята попытка воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Изначально IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX, пик популярности которых пришёлся на конец 1990-х годов и производство которых велось вплоть до 2006 года.

Оболочка работает поверх оконного менеджера 5dwm 2.2 и библиотек SGI-Motif 2.3.1. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer. Работа графического интерфейса реализована с задействованием OpenGL для аппаратного ускорения и визуальных эффектов. Кроме того, для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU организована многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на плечи GPU. GPU-оптимизации пока доступны только для видеокарт NVIDIA. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов.

Сборки пока подготовлены только для Fedora 25 (x86_64, ia64), но ожидаются и для Debian 8, Ubuntu 16.04, RHEL 7 и Linux Mint. В дальнейшем запланирован ежеквартальный выпуск новых значительных версий рабочего стола c ежемесячными корректирующими выпусками. Разработка ведётся по специальному соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux на архитектурах x86_64 и ia64.

MaXX Desktop поставляется в двух редакциях: общедоступной Community Edition (CE) и коммерческой Professional Edition (PE). Коммерческая версия отличается применением дополнительных оптимизаций и расширенных возможностей рабочего стола. Коммерческая редакция в основном ориентирована на клиентов, продолжающих использование рабочих станций SGI на базе IRIX и желающих развернуть похожие окружения в системах на базе Linux. Исходные тексты доступны по специальному запросу и представляет собой смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.facebook.com/maxxd...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  4. OpenNews: Вышел SGI Irix 6.5.25
  5. OpenNews: SGI сворачивает разработку MIPS и Irix, переходя на Itanium и Linux
  6. OpenNews: Выпущена Linux версия интерактивного десктопа IRIX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: maxx, irix, desktop
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  • 1.1, Константавр, 12:37, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    А можно для несведущих, чем таким обладал этот SGI Indigo Magic Desktop и что из этого реализовано в  MaXX 1.0.0 и почему это важно?
     
  • 1.2, Аноним, 12:38, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    2017 год.
     
     
  • 2.11, яя, 13:30, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    мало того, это гувно аж 10 лет пилили. помоему за неделю можно накидать было до продакшн версии.
     
  • 1.3, Аноним, 12:44, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Видос ужасный)
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:45, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Так говоришь, будто гтк3 не видел
     
  • 1.4, Аноним, 12:44, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 чем оно отличается от cde 2 почему его сделали когда в линуске теперь вялен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, start, 12:52, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "The limited license from Silicon Graphics, Inc. permits The MaXX Desktop to be deployed and executed ONLY on the following Linux platforms; x86, x86_64 and ia64."
    Т.е. я не могу юзать на arm или freebsd?
     
     
  • 2.9, ZloySergant, 13:28, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Т.е. я не могу юзать на arm или freebsd?

    Интересный вопрос. Вы в курсе, что freebsd - не архитектура, а операционная система, или просто вопросы не умеете задавать?

    На freebsd x86 и x86_64 скорее всего получится с соответствующей linux-прокладкой (вроде раньше в портах такая была для специфического linux-софта).

     
  • 1.7, AleksK, 13:04, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть это DE из 90-х за которую ещё и денег хотят? Они отстали лет так на 20. Я могу понять что бы это писалось ради фана, но кто за это будет платить деньги?
     
  • 1.8, andy, 13:18, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миша, для Альта незабудь собрать!
     
  • 1.10, яя, 13:29, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какое убожество
     
     
  • 2.12, name, 13:32, 05/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    vi он везде такой
     
  • 1.13, Аноним, 13:33, 05/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    напоминает OS/2
     

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