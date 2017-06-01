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31.05.2017 23:54  В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux

В утилите sudo, применяемой для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена опасная уязвимость (CVE-2017-1000367). Проблема позволяет переписать любой файл в системе, например, /etc/shadow, и проявляется только если пользователю делегировано выполнение определённых привилегированных операций в /etc/sudoers, в системе включен SELinux и sudo собран с поддержкой SELinux. Уязвимость устранена в обновлении sudo 1.8.20p1, а также в пакетах дистрибутивов RHEL 6/7, Fedora, Ubuntu, Debian, SUSE и openSUSE.

Уязвимость эксплуатируется через создание символической ссылки на исполняемый файл sudo, с заданием для ссылки имени, содержащем пробел, после которого следует число. При разборе файла /proc/[pid]/stat после запуска по такой ссылке программа sudo пытается определить номер устройства tty, к которому прикреплён текущий процесс, но так как в качестве разделителей /proc/[pid]/stat применяются пробелы, запуск через ссылку с пробелом в имени нарушает порядок разбора и позволяет подставить фиктивный номер устройства, не связанные с каким-то уже существующим устройством в каталоге /dev. Используя данный фиктивный номер устройства sudo не может найти терминал текущего процесса в каталоге /dev/pts, после чего пытается найти устройство в каталоге /dev.

Атакующий может подобрать момент и создать новый псевдотерминал в момент, когда sudo уже проверил /dev/pts но ещё не начал проверку в /dev (например, используя inotify для отслеживания открытия каталога), и установить на него символическую ссылку в каталоге /dev (напирмер, каталог /dev/shm доступен всем на запись), после чего данный файл будет воспринят sudo как текущий терминал. При указании роли SELinux через опцию "-r role" в командной строке при вызове sudo, данное устройство будет использовано для stdin, stdout и stderr. Заменив символическую ссылку с псевдотерминала на реальный файл, можно переписать его содержимое (sudo выводит в stderr все аргументы командной строки в случае ошибки, например, можно вместо опции передать '--\nHELLO\nWORLD\n'). Например, переписав /etc/shadow или /etc/sudoers можно получить полномочия root.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  3. OpenNews: В дерево исходных текстов OpenBSD принят код замены sudo
  4. OpenNews: Уязвимости в sudo, OpenOffice, Sympa, Libxml2, gdk-pixbuf, QuickTime, RealPlayer и Pidgin
  5. OpenNews: В sudo найдена уязвимость, потенциально позволяющая получить root-доступ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sudo
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  • 1.3, Аноним, 00:19, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чем su не угодил. не понимаю людей ставящих на пк левый бесполезный софт.
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:21, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Впрочем как и sekinux.
     
  • 2.7, grsec, 00:34, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем логины разные, когда есть root.
     
  • 2.9, Аноним, 00:43, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Не понимаю людей, сравнивающих системы контроля доступа и обычную программу для ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 00:35, 01/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    xyЙ!
     
     
  • 2.10, Crazy Alex, 00:46, 01/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ещё кого-то здешняя тупая цензура задрала :-)
     

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