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31.05.2017 10:49  Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly

Компания Google объявила о переводе технологии PNaCl (Portable Native Client) в разряд устаревших. Поддержка PNaCl в Chrome будет прекращена в первом квартале 2018 года, но возможность использования PNaCl в дополнениях к Chrome и приложениях Chrome Apps ещё какое-то время будет сохранена.

Разработчикам рекомендуется перейти на использование технологии WebAssembly, предоставляющей не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования. WebAssembly рассматривается как более перспективная и переносимая между браузерами технология создания высокопроизводительных web-приложений, в то время как PNaCl не вышел за пределы нишевого продукта, привязанного к одному браузеру. Для упрощения перевода приложений с PNaCl на WebAssembly подготовлена серия рекомендаций.

По своим задачам WebAssembly во многом напоминает PNaCl (Portable Native Client), но отличается тем, что промежуточный код WASM не изолирован в отдельной виртуальной машине, а выполняется с похожим на JavaScript уровнем изоляции. В PNaCl приложение компилируется в универсальный биткод LLVM и поставляется в непривязанном к конкретной платформе исполняемом формате ".pexe". В процессе запуска приложения промежуточный биткод LLVM транслируется в машинный код текущей платформы на стороне локальной системы пользователя. WebAssembly претендует на роль универсальной и общепринятой технологии, поддержка которых уже включена по умолчанию в Chrome 57+ и Firefox 52+, и входит в состав экспериментальных сборок Safari и Edge.

Компания Google дополнительно опубликовала план развития поддержки WebAssembly в браузере Chrome, в соответствии с которым в Chrome 60 появятся поддержка фоновой компиляции WebAssembly и средства для работы с разделяемой памятью в JavaScript (SharedArrayBuffers). В Chrome 61 будет обеспечена трансляция кода asm.js в WebAssembly, поддержка сериализации WebAssembly.Module в IndexedDB и возможность компиляции WebAssembly по мере загрузки. В Chrome 62 ожидается появление средства для многопоточного выполнения. В Chrome 63 появится поддержка векторных инструкций SIMD и быстрая обработка исключений. В Chrome 64 будут добавлены средства для кэширования машинного кода для WebAssembly.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 31 с реализацией технологии Portable Native Client
  3. OpenNews: Представлен Portable Native Client для запуска платформонезависимых C/C++ программ в браузере
  4. OpenNews: Компания Google выпустила средство для выполнения бинарных программ в браузере
  5. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
  6. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nacl, webassembly
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  • 1.1, Michael Shigorin, 11:03, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ...и опять вспоминается Джоэл с его "технология на технологии заменяет технологию"...
     
  • 1.2, Аноним, 11:12, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Можно ли считать это доказательством отсутствия зондов в PNaCl?
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:14, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Это что за формула такая?
     
     
  • 3.5, Andrey Mitrofanov, 11:19, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Это что за формула такая?

    Гадание по гуще между строк камметов на опенете. Ай, ромалэ![I]![/I]

     
  • 1.3, iZEN, 11:14, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > В PNaCl приложение компилируется в универсальный биткод... и поставляется в непривязанном к конкретной платформе исполняемом формате... В процессе запуска приложения промежуточный биткод... транслируется в машинный код текущей платформы на стороне локальной системы пользователя.

    И снова от "java-апплетов" отказались. Кто знает, почему так получается уже в который раз?

     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 11:24, 31/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > И снова от "java-апплетов" отказались. Кто знает, почему так получается уже в
    > который раз?

    Внимание, знатоки! Отвечает телезритель Пушкин А.С.:

    [I]Он в другой раз закинул невод,
    Пришел невод с травой морскою.

    [...]

    Уж не хочет быть она царицей,
    Хочет быть владычицей морскою;

    [...]

    Глядь: опять перед ним землянка;
    На пороге сидит его старуха,
    А пред нею разбитое корыто.[/I]

     
  • 1.7, Аноним, 11:32, 31/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    uMatrix соснёт Привет неотключаемый WASM ... весь текст скрыт [показать]
     

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