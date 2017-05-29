29.05.2017 11:58  Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере

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|3.24, Crazy Alex, 14:57, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Да этих стандартов там - на все случаи жизни, нежизни и антижизни, половина - исключительно бумажных, которые в реальности не применяются вообще.
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|2.35, Аноним84701, 17:14, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Ну есть же Руби как стандарт для встраиваемых систем ISO/IEC 30170:2012....
Во-первых, по быстрому гуглится только доступ к стандарту за кучу денег. Поэтому незачет.
Во-вторых, если уж на то пошло, то есть тот же:
https://tools.ietf.org/rfc/rfc2549.txt
> "A Standard for the Transmission of IP
> Datagrams on Avian Carriers", with Quality of Service information.
Причем, успешно применен на практике:
http://www.blug.linux.no/rfc1149
http://www.blug.linux.no/rfc1149/pinglogg/
[code]
vegard@gyversalen:~$ ping -i 900 10.0.3.1
PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms[/code]
Но это же не означает, что все на полном серьезе кинулись мастерить голубятни :)
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|1.12, Аноним_oyc, 13:43, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ну вот зачем для тестирования решений нужно в браузер пихать, Oemu в JavaScript при помощи Emscripten? Почему нельзя тестировать просто в Qemu без необходимости наличия реального оборудования?
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|3.22, 231, 14:54, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Лампочками помигать хватит, а больше от него и не требуется. Для желеянщиков-любителей в самый раз.
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|2.17, Антон, 14:34, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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так это не прослойка.
Это интерпретатор питона, который работает в виртуальной машине, которая написана на джаваскрипте, который работает в окружении браузера.
Теперь нужно на этом питоне написать веббраузер.
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|3.23, Crazy Alex, 14:55, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Допуская, что в контроллер зачем-то вообще надо пихать питон - вариант-то нормальный для ряда ситуаций - получаешь среду, которую легко кому-то показать/передать, а производительности уж как-нибудь хватит, чтобы Cortex-M изобразить.
Другой вопрос - на кой там питон нужен? Если уж хочется простоты - есть ардуино, который портирован на все мыслимые МК, имеет кучу библиотек, прост для освоения и имеет порядка на три большую распрстранённость.
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|4.26, anon3000, 15:09, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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[quote]Другой вопрос - на кой там питон нужен? [/quote]
На выбор:
а) Банальный NIH
б) Нужно больше платформ!
в) JFF.
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|2.20, бедный буратино, 14:46, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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MicroPython c7b93f5-dirty on 2017-05-25; unicorn with Cortex-M3
>>> import time
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: no module named 'time'
ясно, спасибо, brython вполне устраивает
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|1.32, Rodegast, 16:24, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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> теперь можно обойтись обычным браузером, без необходимости наличия реального оборудования
А раньше можно было обойтись обычным QEMU. И в чём профит?
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