29.05.2017 11:58  Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере

> Ну есть же Руби как стандарт для встраиваемых систем ISO/IEC 30170:2012....

Во-первых, по быстрому гуглится только доступ к стандарту за кучу денег. Поэтому незачет.

Во-вторых, если уж на то пошло, то есть тот же:

https://tools.ietf.org/rfc/rfc2549.txt

> "A Standard for the Transmission of IP

> Datagrams on Avian Carriers", with Quality of Service information.

Причем, успешно применен на практике:

http://www.blug.linux.no/rfc1149

http://www.blug.linux.no/rfc1149/pinglogg/

[code]

vegard@gyversalen:~$ ping -i 900 10.0.3.1

PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes

64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms

64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms

64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms

64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms[/code]

Но это же не означает, что все на полном серьезе кинулись мастерить голубятни :)