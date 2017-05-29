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29.05.2017 11:20  Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8

Доступен релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8, основанного на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Размер установочного iso-образа 1.2 Гб.

В новом выпуске задействовано ядро Linux 4.8 и графический стек на базе Mesa 17.0.2. В инталлятор добавлена опция для организации предустановки на OEM-оборудование. Вместо Firefox по умолчанию поставляется Chromium (из репозиториев также доступны Firefox, Chrome и Vivaldi). Добавлена полная поддержка загрузки на системах с UEFI, GPT и UEFI SecureBoot. Устранены ранее наблюдавшиеся ограничения с переключением раскладки клавиатуры. Реализовано автоматическое монтирование подключаемых накопителей и включено автовоспроизведение DVD в VLC.

Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer) Текстовый редактор pluma заменён на xed. Просмотрщик изображений eog заменён на xviewer. Менеджер задач lxtask заменён на xfce4-taskmanager, который предоставляет больше информации о процессах. Добавлены средства для работы с NFS и exFAT. По умолчанию включена полная поддержка хинтинга шрифтов. Значительно расширены возможности конфигуратора Peppermint Settings Panel, добавлена новая секция тонких настроек.



  1. Главная ссылка к новости (https://peppermintos.com/2017/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: peppermint, linux
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  • 1.1, Ksaelan, 11:28, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Обоина скучновата
     
     
  • 2.2, eganru, 11:30, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    во времена Ивана 4 за осташтаневшие шутки про обои сажали на кол.
     
     
  • 3.4, Аноним, 11:42, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    За создание дистрибутивов основанных на Убунте что делали при Иване 4?
     
     
  • 4.7, Аноним, 12:42, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Четвертовали, конечно.
     
     
  • 5.8, Иван Третий, 13:47, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А при мне - третировали.
     
     
  • 6.14, A.Stahl, 15:05, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А при Иване II -- би...гхм...били, вот!
     
  • 4.9, Аноним, 13:48, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ставили их в школы
     
  • 3.10, Аноним, 13:50, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Из-за таких как ты в wine больше не исправляют множество ошибок :(
     
  • 1.3, omnomnom, 11:32, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Безвкусные стили и солянка приложений из разных DE. Верной дорогой идут на пути создания очередного дистра!
     
  • 1.5, Аноним, 11:52, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    !!! А почему менеджер фотографий - Pix, а не xPix? Недоработочка однако
     
     
  • 2.11, Иван Третий, 13:50, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > !!! А почему менеджер фотографий - Pix, а не xPix? Недоработочка однако

    У них там даже UI - не UI будет в следующем релизе.

     
  • 1.6, Rolnd, 11:52, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самые тяжелые элементы xfce4-panel и xfwm4 взяли и прямо интегрировали в легкий дистрибутив.
    В панели вообще на каждый плагин отдельный процесс.
    Зачем тогда LXDE тут вообще нужен?
     
  • 1.12, Celcion, 14:13, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эх... Когда же хоть кто-то начнет делать дистры не для нескучных обоев, а для развития "подкапотных" систем, повышающих отказоустойчивость и удобство управления...
    Мечты-мечты...
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:56, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Когда люди станут донатить или покупать
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:26, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда люди убедятся что это того стоит.
     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov, 17:37, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эх... Когда же хоть кто-то начнет делать дистры не для нескучных обоев,
    > а для развития "подкапотных"

    Мадам Рутковска начала давно. Где вы были, почему отвлекались и уроки не сделали? Дедушка Столман, Элько Дольстра ещё вспоминаются. Мэтью Дилон, в конце концов.

    Это из "присутсттвующих в классе". Покинули нас... десятки и десятки их, кажется.

    > Мечты-мечты...

     

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