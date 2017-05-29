29.05.2017 11:20  Релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8

Доступен релиз Linux-дистрибутива Peppermint 8, основанного на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и предлагающего легковесное пользовательское окружение на основе рабочего стола LXDE, оконного менеджера Xfwm4 и панели Xfce, которые поставляются вместо Openbox и lxpanel. Дистрибутив также примечателен поставкой фреймворка Site Specific Browser, позволяющего работать с web-приложениями, как с обособленными программами. Размер установочного iso-образа 1.2 Гб.

В новом выпуске задействовано ядро Linux 4.8 и графический стек на базе Mesa 17.0.2. В инталлятор добавлена опция для организации предустановки на OEM-оборудование. Вместо Firefox по умолчанию поставляется Chromium (из репозиториев также доступны Firefox, Chrome и Vivaldi). Добавлена полная поддержка загрузки на системах с UEFI, GPT и UEFI SecureBoot. Устранены ранее наблюдавшиеся ограничения с переключением раскладки клавиатуры. Реализовано автоматическое монтирование подключаемых накопителей и включено автовоспроизведение DVD в VLC.

Из репозиториев доступен развиваемый проектом Linux Mint набор приложений X-Apps (текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer) Текстовый редактор pluma заменён на xed. Просмотрщик изображений eog заменён на xviewer. Менеджер задач lxtask заменён на xfce4-taskmanager, который предоставляет больше информации о процессах. Добавлены средства для работы с NFS и exFAT. По умолчанию включена полная поддержка хинтинга шрифтов. Значительно расширены возможности конфигуратора Peppermint Settings Panel, добавлена новая секция тонких настроек.