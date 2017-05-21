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21.05.2017 18:55  Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях

Группа исследователей из Университета Карнеги — Меллона, компании Seagate и Швейцарской высшей технической школы Цюриха выявила низкоуровневую уязвимость в организации хранения информации на современных NAND Flash-чипах, применяемых в SSD-накопителях. Атакующий может сформировать определённую активность со своими данными на накопителе, в результате которой будет нарушена целостность не подконтрольных ему данных, которыми манипулируют другие процессы.

Уязвимость вызвана особенностями хранения данных чипами NAND Flash, поддерживающими технологию MLC (Multi-Level Cell), при которой каждая ячейка может принимать одно из четырёх пороговых напряжений (низкое - 0, два промежуточных - 01/10 и высокое - 11), т.е. MLC обеспечивает хранение в одной ячейке сразу двух битов, в отличие от классической схемы SLC (Single-Level Cell), при которой низкое напряжение в ячейке соответствует 0, а высокое - 1. Из-за паразитной ёмкостной связи между соседними ячейками, программирование содержимого ячеек может влиять на уровень заряда в соседних ячейках и появлению ошибок в них, в случае когда к ранее незаряженной ячейке прикладывается высокий уровень напряжения.

Для обхода подобного эффекта производители применяют двухэтапный метод программирования ячеек, при котором вначале устанавливается бит, задаваемый промежуточным напряжением, а затем напряжение ячейки доводится до высокого. Исследователи показали, что подобная мера не является полностью надёжной и имеет слабое звено. В частности, доказано, что частично запрограммированные ячейки, для которых завершён первый этап программирования, но ещё не выполнен второй, значительно более подвержены влиянию изменения напряжения в соседних ячейках и возникновению искажений при чтении ("read disturb"), чем полностью запрограммированные ячейки. В результате разработаны две атаки, нацеленные на искажение значений в частично запрограммированных ячейках.

Первая атака реализуется через выполнение операций записи данных, соответствующих определённому шаблону, который позволят в 4.9 раза увеличить вероятность возникновения ошибки при работе алгоритма программирования ячеек MLC и в качестве косвенного влияния приводит к повреждению значений в соседних ячейках, находящихся в первой фазе программирования. Метод во многом напоминает атаку Rowhammer, нацеленную на повреждение содержимого ячеек DRAM и также разработанную в университете Карнеги — Меллон.

Вторая атака направлена на искажение данных при чтении значений частично запрограммированных ячеек из-за возникновения ошибок "read disturb" при выполнении большого числа операций чтения за очень короткий отрезок времени. Так как искажаются считываемые данные, то данный вид атаки приводит как к повреждению содержимого, уже сброшенного в частично запрограммированные ячейки, так и страниц которые только готовятся к записи. Для производителей исследователи разработали несколько методов предотвращения атак, которые рекомендованы для внедрения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
  3. OpenNews: Продемонстрировано использование уязвимости в DRAM-памяти для повышения привилегий в системе
  4. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
  5. OpenNews: Представлен метод скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: flash, memory, rowhammer
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  • 1.1, rugen, 21:08, 21/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    До исследования проблемы, видимо, не существовало Аппаратная уязвимость минус ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, lone_wolf, 21:19, 21/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Не ну нашли молодцы, но это больше напоминает похвалите нас мы нашли уязвимость ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, anonymous, 21:26, 21/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И возникает вопрос нахрена об этом объявлять?

    Чтобы покупатели не покупали кота в мешке.

     
  • 2.4, bircoph, 21:38, 21/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Объявлять, чтоб люди знали, что их железо не безопасно.

    Я вообще против всей этой политики сокрытия уязвимостей до их исправления. Я за свободный софт и информация о его характеристиках тоже должна быть свободной. Все равно всякие паскудные ведомства уже имеют на руках эти 0-day, так что он молчания выигрывают лишь они.

     
  • 2.6, Смертьврагампролетариата, 21:56, 21/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как закрыть, как закрыть ?? Пишем данные сразу двумя байтами, чтобы было как в single-level. Закрывается на уровне дров диска/фс
     
  • 1.5, Аноним, 21:41, 21/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вспомнилось нетленное: Причина смерти HDD: первый блин -- комом.
     

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