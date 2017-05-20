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20.05.2017 21:38  Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C+ компилятор AOCC 1.0

Компания AMD опубликовала первый выпуск компилятора AOCC (AMD Optimizing C/C++ Compiler), построенного на базе LLVM 4.0 и включающего дополнительные улучшения и оптимизации для 17 семейства процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen, в частности для уже выпускаемых процессоров AMD Ryzen. В компилятор также внесены общие улучшения, связанные с векторизацией, генерацией кода, высокоуровневой оптимизацией, межпроцедурным анализом и преобразованием циклов.

Компилятор доступен для 32- и 64-разрядных Linux-систем. Предлагаемые для загрузки исполняемые файлы протестированы в RHEL 7.2, SLES 12 SP1 и Ubuntu 16.04 LTS, но в общем виде пригодны для запуска на любых системах с Glibc 2.17 и более новых выпусках. AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Amd/c...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 4.0
  3. OpenNews: Увидел свет оптимизирующий свободный компилятор Open64 5.0
  4. OpenNews: Представлен новый компактный компилятор 8cc
  5. OpenNews: Выпущен релиз Linux версии компилятора Intel C++ Compiler 11.0
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: aocc, compile, llvm, gcc, cpp, amd
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  • 1.1, Аноним, 21:46, 20/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ладно EULA, но что в нем такого необычного в этом компиляторе, что они сами его ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 22:34, 20/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >на базе LLVM

    Не сами, а на базе Шланга. Они лишь прикрутили нюансы, связанные со своими новыми процами.
    Сам я пока GCC использую и Шланг даже палочкой не тыкал, но как бы не пришлось переходить.
    БСДшники, говорят, уже собирают свою систему шлангом и всё работает. А тут, видишь, новые оптимизации не под GCC делаются.
    Стрёмно лишь одно -- лицензия. Шланг позволяет пихать модули-блобы, которые будут компилировать непонятно что и непонятно как. Но корпорации любят блобы. И по идеологическим причинам и им банально так проще.
    Сегодня всё хорошо, а завтра без блоба за 7.62$ хрен ты соберёшь программу без зонда-бекдора. Так что пока GCC.

     
  • 1.2, Аноним, 21:54, 20/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Охохо, понеслась звезда по кочкам. Пошли закрытые вендорские компиляторы.
     
     
  • 2.3, black_angel, 22:03, 20/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Всего лишь кривой и сильно запоздавший ответ на Intel C Compiler, закрытый и нифига не дешевый !
     
  • 1.5, Аноним, 22:36, 20/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Писали вроде, что это просто тестовый полигон, все изменения будут попадать в ос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, IB, 22:44, 20/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так почему не форк CLang - велосипеды кругом одни велоипеды
     

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