20.05.2017 21:38  Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C+ компилятор AOCC 1.0

Компания AMD опубликовала первый выпуск компилятора AOCC (AMD Optimizing C/C++ Compiler), построенного на базе LLVM 4.0 и включающего дополнительные улучшения и оптимизации для 17 семейства процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen, в частности для уже выпускаемых процессоров AMD Ryzen. В компилятор также внесены общие улучшения, связанные с векторизацией, генерацией кода, высокоуровневой оптимизацией, межпроцедурным анализом и преобразованием циклов.

Компилятор доступен для 32- и 64-разрядных Linux-систем. Предлагаемые для загрузки исполняемые файлы протестированы в RHEL 7.2, SLES 12 SP1 и Ubuntu 16.04 LTS, но в общем виде пригодны для запуска на любых системах с Glibc 2.17 и более новых выпусках. AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.



