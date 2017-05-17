17.05.2017 23:47  Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1

Доступен выпуск дистрибутива Elementary OS 0.4.1 "Loki", позиционируемого в качестве быстрой и открытой замены Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Проектом развивается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.36 Гб), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3+, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS Loki полностью совместим с Ubuntu 16.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди таких приложений как оригинальные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise), так и сторонние проекты: почтовый клиент Geary, менеджер фотографий Shotwell, клиент мгновенного обмена сообщениями Empathy и web-браузер Epiphany. Ключевые новшества: Пакетная база обновлена до Ubuntu 16.04.2 с использованием ядра Linux 4.8 и улучшенной поддержкой оборудования;

Обновлено пользовательское окружение и связанны с ним приложения. Значительно расширены возможности Epiphany. Добавлен новый интерфейс настройки Bluetooth и реализованы средства управления Bluetooth-устройствами в звуковом индикаторе. Изменено оформление боковой панели с метаданными в просмотрщике изображений. Добавлен индикатор для управления микрофоном. В индикатор управления питанием добавлен ползунок изменения яркости экрана. В меню приложений добавлена функция поиска программ в центре установки приложений;

В состав включена новая версия Центра установки приложений (AppCenter) с поддержкой установки программ, специально разработанных для Elementary OS и размещённых в каталоге AppCenter Dashboard. Перед загрузкой специфичных для Elementary OS приложений предлагается сразу определить размер пожертвования. В случае, когда загруженное обновление требует перезагрузки системы, в AppCenter теперь отображается специальное уведомление.



