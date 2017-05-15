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15.05.2017 20:24  Открыт код СУБД MapD Core, использующей GPU для хранения и обработки данных

Компания MapD Technologies объявила об открытии исходных текстов СУБД MapD Core, обеспечивающей создание хранилища в оперативной памяти (IMDB - in-memory database). СУБД поддерживает SQL и оптимизирована для решения задач по анализу и визуализации данных. Код написан на языках C++ и Go, и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Особенностью MapD Core является задействование GPU (поддерживается NVIDIA CUDA) для ускорения анализа данных. Отмечается, что обработка данных на стороне GPU позволяет за миллисекунды выполнять запросы, охватывающие миллиарды строк, что на порядок быстрее, чем можно добиться от самых быстрых решений на основе CPU. Например, на системе с несколькими современными видеокартами можно добиться пропускной способности при работе с видеопамятью на уровне 6 TB/sec, что более чем в 40 раз быстрее, чем при работе с памятью на обычном сервере.

Если размер хранимых данных сопоставим с суммарным размером видеопамяти (VRAM) всех GPU, то данные хранятся только в видеопамяти. В противном случае видеопамять всех имеющихся GPU используется как низкоуровневый кэш, в котором поддерживается набор столбцов, наиболее часто востребованных в запросах, а для обработки сложных запросов применяется комбинированная схема, в которой параллельно используются CPU и GPU. Для экономии памяти данные хранятся в сжатом виде.

Общий размер хранилища может многократно превышать размер видеопамяти и ограничен лишь возможностями по наращиванию ОЗУ. Но подобный комбинированный подход медленнее, поэтому для достижения наивысшей производительности рекомендуется, чтобы все данные вмещались в видеопамять. Для сохранения состояния БД между перезапусками возможно поддержание актуального архива данных на SSD-накопителях.

Запросы оформляются на обычном SQL. Поддерживается создание фильтров, группировка, агрегирование данных, слияния запросов (join). Каждый SQL-запрос компилируется с использованием JIT-компилятора в форму, пригодную для выполнения на GPU NVIDIA, а также в вид машинных инструкций для CPU. Такой подход, основанный на идее компиляции SQL в готовый к исполнению обработчик, позволяет обойтись без интерпретаторов и планировщиков запросов. При обработке данных применяется массовое распараллеливание операций, что позволяет добиться максимальной производительности без необходимости использования индексов (перебор огромным числом параллельно выполняемых потоков выполняется быстрее, чем при использовании индексов).

Для подсоединения к СУБД поддерживаются интерфейсы JDBC, ODBC, Apache Thrift, Kafka и Sqoop. MapD также предоставляет встроенный движок отрисовки, позволяющий визуализировать результаты выполнения запросов в виде PNG-изображений на стороне СУБД (для визуализации на стороне клиента требуется передача больших объёмов данных по сети). В случае необходимости создания больших хранилищ или для обеспечения отказоустойчивости предоставляются средства для развёртывания распределённых конфигураций. При этом движок визуализации, компоненты для создании кластерных конфигураций, а также драйверы ODBC и LDAP остаются закрытыми и доступны только в коммерческой редакции MapD Analytics Platform Enterprise Edition.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mapd.com/blog/2017...)
  2. OpenNews: Для PostgreSQL развиваются механизмы ускорения за счёт привлечения GPU
  3. OpenNews: Представлена СУБД InfluxDB 1.0
  4. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
  5. OpenNews: Доступна открытая СУБД CrateDB 1.0
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mapd, database, gpu
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  • 1.1, A.Stahl, 21:51, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Фигня! Хочу чтобы БД хранила данные в буфере клавиатуры! Сколько там в 8042? Байт 16 точно есть.
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:59, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    NVIDIA GEFORCE GTX 1080 поставляется с 64Гб видеопамяти.
     
     
  • 3.4, RazrFalcon, 22:09, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Даже не близко.
     
  • 3.6, kachsheev, 22:15, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > 64 Гб.

    Пруф модели будет? На ямаркете есть только с 11264 Мб.

     
  • 3.11, PSV, 22:52, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "Заправь плечи" у титанаХ этой линейки куда как меньше.
     
  • 2.17, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:18, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бывают разные, даже с процессором и около 64к памяти.
     
  • 1.3, Аноним, 22:07, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всякие куды, шейдеры, вулканы теперь не нужны Теперь пикселя считает база Ждем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Crazy Alex, 22:12, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну и откуда петросяновщина? Вроде ж уже все в курсе, что "видеокарты" - это такие мощные параллельные считалки чего попало?
     
     
  • 2.9, Аноним, 22:37, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Увидели знакомые слова СУБД и GPU в непривычной связке, шаблон порвало, вот ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, EHLO, 00:14, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и откуда петросяновщина? Вроде ж уже все в курсе, что "видеокарты"
    > - это такие

    малонужные асики, которые умеют немного майнить и запускать иоба, но их покупку нужно как-то обосновать руководству/родителям.


     
     
  • 3.15, Аноним, 00:28, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    видяха не асик
     
  • 2.18, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:22, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Вроде ж уже все в курсе, что "видеокарты" - это такие мощные параллельные считалки чего попало?

    На самом деле нет, не чего попало. И таки да, всем известно что на GPGPU (а не любое GPU) можно эффективно считать только ограниченный круг задач.

     
  • 1.7, Аноним, 22:17, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Правильно ! Да здравствуют БД на GPU и графика на CPU !
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 22:33, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И мыло пушистое и полотенце душистое!
     
     
  • 3.10, Аноним, 22:51, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Синька, ты чего?
     
  • 3.12, Crazy Alex, 23:59, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не полотенце, а верёвка...
     
  • 2.13, EHLO, 00:06, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Правильно ! Да здравствуют БД на GPU и графика на CPU !

    и фреймбуффер на SSD

     
  • 1.16, ыы, 00:36, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    срочно выкидываем все стойки с блэйдами и ставим писюки набитые видюшками...
     
     
  • 2.19, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:24, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так уже давно делают, см. из чего сделаны разные кластера из торNNN.
     
  • 1.20, АнонимХ, 02:40, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну чего , парни ищут инвестиции, порадоваться за них надо. вон какую презентацию налабали,даже на русский перевели, не иначе, на сколковский гранд рассчитывают. Интересно, кроме синтетики, это вообще можно применить для хоть каких-то данных
     

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