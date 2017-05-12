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12.05.2017 20:15  Некоторые сервисы openSUSE отключены из-за взлома инфраструтктуры

Разработчики openSUSE предупредили о временном блокировании системы аутентификации и переводе в режим только для чтения некоторых сервисов проекта, включая форум, wiki и сборочную инфраструктуру Open Build Service. В качестве причины называется компрометация системы аутентификации, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к учётным записям пользователей и разработчиков дистрибутива. Инцидент пока находится на стадии анализа и изучения имеющихся фактов, насколько далеко зашла атака пока не ясно.

Средства аутентификации отключены до окончания разбирательства с целью защитить пользовательские данные и инфраструктуру от возможного распространения атаки на другие подсистемы. По имеющимся в текущий момент сведениям инцидент затрагивает только пользователей сторонних инфраструктур, в которых применялась единая с openSUSE система аутентификации.

Поводов для беспокойства о получении злоумышленниками контроля за компонентами инфраструктуры, отвечающими за загрузку пакетов и сборок, пока нет. Сайты www.opensuse.org, download.opensuse.org и software.opensuse.org работают в штатном режиме. В качестве меры предосторожности всем пользователям сервисов openSUSE и BugZilla проекта рекомендуется поменять пароль доступа.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
  3. OpenNews: Форум проекта openSUSE подвергся взлому (дополнено)
  4. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: opensuse
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