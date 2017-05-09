09.05.2017 10:56  Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz

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|5.37, Andrey_Karpov, 17:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Что и перья в зaдницy <зачеркнуто> комментарии в код вставлять необязательно.
Тем, кто приобрёл лицензию, естественно никакие комментарии вставлять не надо.
Комментарии в коде для тех, кто не желает или не может приобрести PVS-Studio, но хочет его использовать. Комментарии это своего благодарность/плата за использование анализатора. Точно такая-же плата взымается с тех, кто использует открытый код под какой-то лицензией. За использование открытого кода необходимо вставить иногда весьма длинный комментарий, рассказывающей о лицензии и прочих вещах. Естественно у всех есть выбор: кто не хочет видеть чужой комментарий в начале, может не использовать открытый код или PVS-Studio.
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|6.40, kai3341, 18:04, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Юный анонимус опеннета считает, что ему все должны и бесплатно до тех пор, пока сам не пойдёт зарабатывать деньги.
В запущенных случаях, уже на своих хлебах, высоковозрастный болван всё так же не в состоянии поставить себя на место других. Он может писать что угодно, но вес его слов как у макаки в зоопарке
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|6.41, Admino, 18:22, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> За использование открытого кода необходимо вставить иногда весьма длинный комментарий, рассказывающей о лицензии и прочих вещах.
Кхе-кхе. И где этот комментарий в дистрибутиве PVS-Studio?
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|7.26, Andrey_Karpov, 16:28, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Кроме того ваш проект не распространяется как opensource
Анализатор PVS-Studio является программным продуктом, на продаже которого мы зарабатываем деньги. Точно также закрыты Coverity, Klocwork, SonarC++ и т.д. Такие проекты как Clang или OSS-Fuzz, являются проектами, которые удобно делать открытыми и которые затратны для компаний, которые в них вкладываются. Сидят люди на хорошей зарплате, едят печеньки и пишут открытые проекты (и не надо бла-бла про сообщество и что от каждого по способностям... :). А зарабатывают эти компании в других сферах. В общем не путайте модели существования. Если нам кто-то вдруг будет сторонний платить, мы тоже можем open-source делать.
> не даже как бесплатное при условии открытости кода проекта.
Мы ещё более лояльные. Можно использовать PVS-Studio даже В ЗАКРЫТЫХ проектах: https://www.viva64.com/ru/b/0457/
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|3.11, Сергей, 12:37, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Но приводят разумные рассуждения почему их продукт находит свою нишу
Разумные размышления от коммерсантов? Да не смешите моего кота!
Все их размышления струятся только на предмет более прибыльного разведения лохов ушастых обретающихся в неосвоенных нишах и готовых вестись на их маркетинговые обдурилки.
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|5.25, Сергей, 16:25, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Это компании, которые заботятся о качестве своего кода, репутации и умеют считать деньги
Да ну! Ух ты, там лаборанты, микрософт и прочие ИТ паразиты известные своим гнилым нутром и гадкими делами, о какой репутации вы ведёте речь? СПО для всех этих компаний враг, лишающий их части прибылей и делающий адекватных пользователей из обдираемых вами лопоухиков. Так что, ну вы поняли...
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|6.27, Andrey_Karpov, 16:39, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Да ну! Ух ты, там лаборанты, микрософт и прочие ИТ паразиты известные
> своим гнилым нутром и гадкими делами, о какой репутации вы ведёте
> речь?
Не понимаю, при чём здесь СПО... Вот есть скажем у нас в клиентах компания, занимающаяся в сфере стоматологии. Ей важно находить ошибки в программах, чтобы с меньшей вероятностью вам зуб повредить. Вы хотите надежности такого ПО? Думаю, хотите.
> СПО для всех этих компаний враг, лишающий их части прибылей
Как СПО для них враг? Каких прибылей оно их лишает? Хотя, конкуренты могут что-то утащиться к себе. Ну что-же тогда правильно, что ПО закрытое.
> Так что, ну вы поняли...
Нет не понял.
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|3.22, Анонс, 15:39, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Потому что даже Гуглу вы не нужны. Что говорит о качестве вашего "изобретения". Вот когда вы будете помогать открытым проектам сами разрабатывая открытое решение - тогда и будете нужны. А пока вы просто жалкие паразиты, всюду сующие свой пивас.
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|4.38, Andrey_Karpov, 17:47, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Мы на голом энтузиазме нашли уже более 11000 ошибок в открытых проектах
> <зевая> Число наверняка указано без вычета ложных срабатываний.
11000 это не количество предупреждений. Это именно 11037 ошибок, которые выписаны в базу ошибок: это именно фрагменты кода с багом. Любой желающий может познакомиться с этими ошибками: https://www.viva64.com/ru/examples/
Возможно, среди них и затесался десяток ложных срабатываний, так как сложно изучать чужой код. Но общую картину это не меняет. Ну хорошо, пусть будет не 11037, а 10900.
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|1.21, nur, 15:25, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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объясните недалекому - как вообще устроен процесс обнаружения возможных (!!!) уязвимостей в коде "возможно приводящих к потенциальным уязвимостям"?
это там какой то особо прокачаный libastral, или же есть какие то конкретные правила написания кода ?
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