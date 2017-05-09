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09.05.2017 10:56  Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz

Компания Google подвела первые итоги работы проекта OSS-Fuzz, созданного для организации непрерывного fuzzing-тестирования открытого ПО с целью выявления возможных проблем с безопасностью. За пять месяцев существования проекта было организовано тестирование 47 открытых проектов, в результате которого было выявлено более тысячи ошибок, из которых 264 являются потенциальными уязвимостями.

Из подтверждённых уязвимостей отмечается 10 проблем во FreeType2, 17 в FFmpeg, 33 в LibreOffice, 8 в SQLite, 10 в GnuTLS, 25 в PCRE2, 9 в gRPC и 7 в Wireshark. Благодаря организации непрерывного тестирования некоторые из ошибок удалось обнаружить спустя лишь несколько часов после внесения регрессивных изменений в кодовую базу. Кроме ошибок, которые непосредственно могут привести к уязвимостям, в ходе применения OSS-Fuzz также выявлено более 300 проблем, приводящих к прекращению обработки из-за истечения таймаута или исчерпания доступной памяти, которые не всегда рассматриваются как ошибки, но могут служить как отправная точка для поиска более серьёзных проблем.

Для стимулирования разработки сценариев проверки в OSS-Fuzz новых открытых проектов, компания Google объявила о введении в строй программы выплаты вознаграждений за интеграцию значимых и популярных открытых проектов. Компания Google готова заплатить $1000 за начальную интеграцию и до $20,000 за расширенную интеграцию, подразумевающую организацию автоматизированную проверку кода из репозиториев с охватом (code coverage) проверкой более 80% кода и интеграцией с основной инфраструктурой тестирования и обработки ошибок.

Напомним, что при fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных, приближенных к реальным данным (например, html-страницы с случайными параметрами тегов или изображения с аномальными заголовками), и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к краху или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fuzzing, test, debug
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  • 1.1, Аноним, 11:08, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что на это ответит пивас-студия?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:23, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +12 +/
    Придумает еще более идиотское пользовательское соглашение.
     
     
  • 3.10, Andrey_Karpov, 12:36, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Платишь деньги - пользуешься Что с ним не так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 17:15, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что и перья в зaдницy <зачеркнуто> комментарии в код вставлять необязательно.
     
     
  • 5.34, Аноним, 17:17, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если что, это был вопрос ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.37, Andrey_Karpov, 17:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Что и перья в зaдницy <зачеркнуто> комментарии в код вставлять необязательно.

    Тем, кто приобрёл лицензию, естественно никакие комментарии вставлять не надо.

    Комментарии в коде для тех, кто не желает или не может приобрести PVS-Studio, но хочет его использовать. Комментарии это своего благодарность/плата за использование анализатора. Точно такая-же плата взымается с тех, кто использует открытый код под какой-то лицензией. За использование открытого кода необходимо вставить иногда весьма длинный комментарий, рассказывающей о лицензии и прочих вещах. Естественно у всех есть выбор: кто не хочет видеть чужой комментарий в начале, может не использовать открытый код или PVS-Studio.

     
     
  • 6.40, kai3341, 18:04, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Юный анонимус опеннета считает, что ему все должны и бесплатно до тех пор, пока сам не пойдёт зарабатывать деньги.
    В запущенных случаях, уже на своих хлебах, высоковозрастный болван всё так же не в состоянии поставить себя на место других. Он может писать что угодно, но вес его слов как у макаки в зоопарке
     
  • 6.41, Admino, 18:22, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > За использование открытого кода необходимо вставить иногда весьма длинный комментарий, рассказывающей о лицензии и прочих вещах.

    Кхе-кхе. И где этот комментарий в дистрибутиве PVS-Studio?

     
  • 2.3, A.Stahl, 11:26, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А у них кто-то будет спрашивать?
     
  • 2.5, oopsy, 12:10, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Коллега, Андрей Карпов уже ответил на сравнение статического анализа текста в л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Andrey_Karpov, 12:33, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Раз уж речь зашла о Valgrind, хочу обратить внимание ещё вот на эту свежую стать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 14:01, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Блин, как же вы достали. Пользуетесь любым поводом, чтобы просунуть рекламу себя любимых.
     
     
  • 5.17, Andrey_Karpov, 14:06, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    А почему Вы не возмущаетесь пиаром, который осуществляет Google, рассказывая о с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.20, A.Stahl, 14:41, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вот когда в ваши статьи будут лезть гугл-боты и оффтопить рекламой про гуглопроекты, то тогда, возможно, будем возмущаться.
     
  • 6.23, Аноним, 16:09, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    наверно по тому что количество полезного от вас и от google совсем разное Кроме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.26, Andrey_Karpov, 16:28, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Кроме того ваш проект не распространяется как opensource

    Анализатор PVS-Studio является программным продуктом, на продаже которого мы зарабатываем деньги. Точно также закрыты Coverity, Klocwork, SonarC++ и т.д. Такие проекты как Clang или OSS-Fuzz, являются проектами, которые удобно делать открытыми и которые затратны для компаний, которые в них вкладываются. Сидят люди на хорошей зарплате, едят печеньки и пишут открытые проекты (и не надо бла-бла про сообщество и что от каждого по способностям... :). А зарабатывают эти компании в других сферах. В общем не путайте модели существования. Если нам кто-то вдруг будет сторонний платить, мы тоже можем open-source делать.

    > не даже как бесплатное при условии открытости кода проекта.

    Мы ещё более лояльные. Можно использовать PVS-Studio даже В ЗАКРЫТЫХ проектах: https://www.viva64.com/ru/b/0457/


     
     
  • 8.33, Аноним, 17:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да зарабатывайте, хоть тресните, только с рекламой во все дыры не лезьте.


     
  • 3.11, Сергей, 12:37, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Но приводят разумные рассуждения почему их продукт находит свою нишу

    Разумные размышления от коммерсантов? Да не смешите моего кота!
    Все их размышления струятся только на предмет более прибыльного разведения лохов ушастых обретающихся в неосвоенных нишах и готовых вестись на их маркетинговые обдурилки.

     
     
  • 4.13, Andrey_Karpov, 12:45, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –11 +/
    Список тех, кого Вы называете лохами ушастыми https www viva64 com ru custo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Сергей, 16:25, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это компании, которые заботятся о качестве своего кода, репутации и умеют считать деньги

    Да ну! Ух ты, там лаборанты, микрософт и прочие ИТ паразиты известные своим гнилым нутром и гадкими делами, о какой репутации вы ведёте речь? СПО для всех этих компаний враг, лишающий их части прибылей и делающий адекватных пользователей из обдираемых вами лопоухиков. Так что, ну вы поняли...

     
     
  • 6.27, Andrey_Karpov, 16:39, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Да ну! Ух ты, там лаборанты, микрософт и прочие ИТ паразиты известные
    > своим гнилым нутром и гадкими делами, о какой репутации вы ведёте
    > речь?

    Не понимаю, при чём здесь СПО... Вот есть скажем у нас в клиентах компания, занимающаяся в сфере стоматологии. Ей важно находить ошибки в программах, чтобы с меньшей вероятностью вам зуб повредить. Вы хотите надежности такого ПО? Думаю, хотите.

    > СПО для всех этих компаний враг, лишающий их части прибылей

    Как СПО для них враг? Каких прибылей оно их лишает? Хотя, конкуренты могут что-то утащиться к себе. Ну что-же тогда правильно, что ПО закрытое.

    > Так что, ну вы поняли...

    Нет не понял.

     
  • 3.28, Аноним, 16:51, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно ли их продукт стал синонимом статического анализа Других анализаторов нет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Andrey_Karpov, 12:42, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –8 +/
    Мы на голом энтузиазме нашли уже более 11000 ошибок в открытых проектах https ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 13:05, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Продайтесь гуглу Все будут счастливы Стандартный менталитет зомбирование гу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Анонс, 15:39, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому что даже Гуглу вы не нужны. Что говорит о качестве вашего "изобретения". Вот когда вы будете помогать открытым проектам сами разрабатывая открытое решение - тогда и будете нужны. А пока вы просто жалкие паразиты, всюду сующие свой пивас.
     
  • 3.29, Аноним, 16:53, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Размечтались, ага Купит вас гугл, готовьте чемоданы для баксов Ему выгоднее вк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Аноним, 17:19, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    зевая Число наверняка указано без вычета ложных срабатываний ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Andrey_Karpov, 17:47, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Мы на голом энтузиазме нашли уже более 11000 ошибок в открытых проектах
    > <зевая> Число наверняка указано без вычета ложных срабатываний.

    11000 это не количество предупреждений. Это именно 11037 ошибок, которые выписаны в базу ошибок: это именно фрагменты кода с багом. Любой желающий может познакомиться с этими ошибками: https://www.viva64.com/ru/examples/

    Возможно, среди них и затесался десяток ложных срабатываний, так как сложно изучать чужой код. Но общую картину это не меняет. Ну хорошо, пусть будет не 11037, а 10900.

     
  • 2.14, eSyr, 12:59, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А какое отношение фаззинг имеет к статическому анализу?
     
     
  • 3.18, Аноним, 14:25, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Никакого Но вот если бы это был статический анализ, мы могли бы вам попробовать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 17:15, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Что на это ответит пивас-студия?

    Ну вот кто тебя за язык тянул, а?

     
     
  • 3.36, A.Stahl, 17:27, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Начальник отдела маркетинга. Кто же ещё?
     
  • 1.7, Аноним, 12:31, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Отличный проект Я примерно так себе и представляю будущее свободного ПО Тестир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, nur, 15:25, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    объясните недалекому - как вообще устроен процесс обнаружения возможных (!!!) уязвимостей в коде "возможно приводящих к потенциальным уязвимостям"?
    это там какой то особо прокачаный libastral, или же есть какие то конкретные правила написания кода ?
     
     
  • 2.24, Andrey_Karpov, 16:16, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я понимаю это так Инструмент находит ошибки Для начала не важно какие Важно п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 17:00, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень просто Находят ошибки разных типов Определённые типы ошибок например пе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 17:53, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Искренне не понимаю, почему в адрес PVS-Studio столько ненависти?
     
     
  • 2.42, Admino, 18:23, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Купи слона.
     

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