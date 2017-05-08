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08.05.2017 21:59  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4

Официально состоялся релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint 18.2. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 3.4 через PPA-репозиторий.

Основные новшества:

  • Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 38 (mozjs38, в прошлом выпуске использовался mozjs24);
  • Добавлена поддержка дополнительных устройств Wacom, таких как планшеты с одной кнопкой;
  • Процесс-конфигуратор (Settings Daemon) теперь выполняет каждый плагин в отдельном процессе;
  • Фаза очистки сеанса в процессе завершения работы теперь выполняется сразу, без задержки в одну секунду;
  • Введены отдельные процессы для файлового менеджера Nemo и обработчика рабочего стола;
  • В Nemo упрощен формат даты в столбце со временем последнего изменения в режиме просмотра в виде списка;
  • В интерфейсе поиска файлов реализована возможность поиска с использованием шаблонов;
  • Для панели реализованы ланчеры для вызова отдельных операций в Nemo;
  • В Nemo обеспечена возможность открытия новой вкладки при клике средней кнопкой мыши с нажатым Ctrl;
  • Механизм тем оформления расширен средствами для настройки системного лотка и отступов;
  • Добавлены дополнительные настройки хранителя экрана;
  • Добавлен новый виджет для настройки дополнений;
  • Расширена информация, выводимая в меню About для дополнений;
  • В конфигураторе добавлена поддержка модулей с настройками LightDM (lightdm-settings) и управления юнитами systemd (manage-systemd-units);
  • В избранных приложениях (Favorite Applications) добавлена возможность выбора файлового менеджера, вызываемого для обработки MIME-типа "inode/directory";
  • Улучшены средства для настройки скорости и чувствительности мыши;
  • Введён в строй новый каталог дополнений для Cinnamon.


  1. Главная ссылка к новости (http://segfault.linuxmint.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.2
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.0
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 2.8
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon
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  • 1.1, A.Stahl, 22:43, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается

    Даже мейнтейнеры не самого распространённого дистра лучше понимают каким должен быть Гном чем разработчики Гнома...
    P.S. MATE всё равно лучше:)

     
     
  • 2.2, Аноним, 22:52, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Зайдите на distrowatch, узнаете для себя нечто новое ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:03, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Репрезентативность выборки прям изо всех щелей ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, A.Stahl, 23:03, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Куда ещё зайти? У меня недалеко есть отличный овощной магазин.
     
     
  • 4.14, Ананан, 02:27, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по вопросу работаешь там ты овощем :)
     
  • 3.10, UraniumSun, 23:41, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зайдите на distrowatch, узнаете для себя нечто новое.

    Защёл на distrowatch, и ВНЕЗАПНО ==> http://fastpic.ru/view/91/2017/0509/da2291c16eda3f769c1182a0b48e3b84.png.html

     
     
  • 4.11, Аноним, 00:07, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Циферки слева отражают место в хит параде Минт на первом Дебиан на втором и т ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 22:55, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Никто вам ничего не должен Ни гном, ни цинамон, ни их разработчики ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 23:05, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Никто вам ничего не должен. Ни гном, ни цинамон, ни их разработчики.

    Капитан, вы как всегда на высоте. Как вы догадались, что разработчики Гнома и Циннамона мне ничего не должны?! Ваша проницательность поразительна!


     
  • 3.13, Аноним, 01:58, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы как эти, которые, как начнёшь ругаться, что медицину разворовали и образовани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 23:02, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >P.S. MATE всё равно лучше:)

    паук.png

     
  • 1.12, Аноним, 01:32, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Windows XP 2017-го года.
     
     
  • 2.15, Аноним, 02:53, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Берите KDE, будет Windows 10.
     
     
  • 3.16, Аноним, 03:13, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот же, берите Win10 и получайте кастрированный KDE 5.
     

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