08.05.2017 21:59  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4

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|1.1, A.Stahl, 22:43, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается
Даже мейнтейнеры не самого распространённого дистра лучше понимают каким должен быть Гном чем разработчики Гнома...
P.S. MATE всё равно лучше:)
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|3.7, A.Stahl, 23:05, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Никто вам ничего не должен. Ни гном, ни цинамон, ни их разработчики.
Капитан, вы как всегда на высоте. Как вы догадались, что разработчики Гнома и Циннамона мне ничего не должны?! Ваша проницательность поразительна!
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