08.05.2017 21:59  Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.4

Официально состоялся релиз пользовательского окружения Cinnamon 3.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в следующем обновлении дистрибутива Linux Mint 18.2. Не дожидаясь новой версии пользователи Linux Mint и Ubuntu Linux могут установить Cinnamon 3.4 через PPA-репозиторий. Основные новшества: Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 38 (mozjs38, в прошлом выпуске использовался mozjs24);

Добавлена поддержка дополнительных устройств Wacom, таких как планшеты с одной кнопкой;

Процесс-конфигуратор (Settings Daemon) теперь выполняет каждый плагин в отдельном процессе;

Фаза очистки сеанса в процессе завершения работы теперь выполняется сразу, без задержки в одну секунду;

Введены отдельные процессы для файлового менеджера Nemo и обработчика рабочего стола;

В Nemo упрощен формат даты в столбце со временем последнего изменения в режиме просмотра в виде списка;

В интерфейсе поиска файлов реализована возможность поиска с использованием шаблонов;

Для панели реализованы ланчеры для вызова отдельных операций в Nemo;

В Nemo обеспечена возможность открытия новой вкладки при клике средней кнопкой мыши с нажатым Ctrl;

Механизм тем оформления расширен средствами для настройки системного лотка и отступов;

Добавлены дополнительные настройки хранителя экрана;

Добавлен новый виджет для настройки дополнений;

Расширена информация, выводимая в меню About для дополнений;

В конфигураторе добавлена поддержка модулей с настройками LightDM (lightdm-settings) и управления юнитами systemd (manage-systemd-units);

В избранных приложениях (Favorite Applications) добавлена возможность выбора файлового менеджера, вызываемого для обработки MIME-типа "inode/directory";

Улучшены средства для настройки скорости и чувствительности мыши;

Введён в строй новый каталог дополнений для Cinnamon.



