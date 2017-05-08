08.05.2017 11:12  Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.3.4

Состоялся релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.3.4. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD 10.3 с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки доступно несколько образов для архитектур i386 и amd64, размером от 300 до 350 Мб, включая LiveCD и образ для установки на USB Flash.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Из изменений в новом выпуске отмечается улучшение web-интерфейса: в основную панель добавлена информация о производителе и версии BIOS, сведения о длительности установки PPPoE-соединения и уникальном идентификаторе текущего окружения pfSense (Netgate Unique ID, автоматически никуда не передаётся и используется при оказании услуг поддержки пользователей). В различные виджеты добавлена возможность для фильтрации вывода. Переработан механизм генерации самоподписанных сертификатов, что решило проблемы с доступом к pfSense Web GUI из Chrome 58 и более новых выпусков.



