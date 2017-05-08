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08.05.2017 11:12  Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.3.4

Состоялся релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.3.4. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD 10.3 с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки доступно несколько образов для архитектур i386 и amd64, размером от 300 до 350 Мб, включая LiveCD и образ для установки на USB Flash.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Из изменений в новом выпуске отмечается улучшение web-интерфейса: в основную панель добавлена информация о производителе и версии BIOS, сведения о длительности установки PPPoE-соединения и уникальном идентификаторе текущего окружения pfSense (Netgate Unique ID, автоматически никуда не передаётся и используется при оказании услуг поддержки пользователей). В различные виджеты добавлена возможность для фильтрации вывода. Переработан механизм генерации самоподписанных сертификатов, что решило проблемы с доступом к pfSense Web GUI из Chrome 58 и более новых выпусков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.netgate.com/blog/p...)
  2. OpenNews: Доступен OPNsense 16.1, форк дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз BSD Router Project 1.0
  4. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива SmallWall, продолжившего развитие проекта m0n0wall
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 17.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pfsense
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  • 1.1, A.Stahl, 11:24, 08/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >pfSense

    П-ф-фSense :)
    А вообще хорошая штука. Использовал несколько лет, пока обстоятельства не позволили вернуться к обычному "бытовому" маршрутизатору.

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:44, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > A.Stahl

    Астахл /as'taxəl/

     
     
  • 3.3, A.Stahl, 11:49, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    PfSense strikes back mangling my nickname. Ой боюсь-боюсь...
     
  • 2.4, Аноним, 12:23, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В последние годы лихо скатывается вниз, так что аж opnSense все больше попробова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Crazy Alex, 13:40, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >вернуться к обычному "бытовому" маршрутизатору.

    С линуксом на борту, как и должно быть :-)

     
     
  • 3.6, A.Stahl, 13:51, 08/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    БСД на маршрутизаторах и тостерах это нормально :)
     

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