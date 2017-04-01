The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.05.2017 20:49  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.04, продолжающего развитие OpenSolaris

После 6 месяцев разработки представлен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2017.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (639 Мб), минимальная сборка (383 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб).

Основные изменения в OpenIndiana 2017.04:

  • В USB-стек добавлена поддержка устройств USB 3.0;
  • Переработан порт KMS-драйвера Intel, в котором реализована поддержка большинства GPU Intel;
  • Обновлён графический стек: X.org Server 1.18.4, Mesa до выпуска 13.0.6, Qt 5.8.0, GTK3+ 3.18.9, драйвер NVIDIA 340.102;
  • Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.16;
  • Началась поставка приложений на GTK3+. Некоторые приложения GNOME 2, для которых нет аналогов в MATE, теперь замены на версии из GNOME 3. Например, Rhythmbox 3.4.1 и Brasero 3.12.1. Тема оформления Nimbus адаптирована для гармоничного отображения программ на GTK3+;
  • Прекращено формирование 32-разрядных пакетов для большой части пользовательских приложений, которые теперь поставляются в сборках только для 64-разрядных систем;
  • Обновлены версии пользовательских программ, в том числе vim 8.0.104, joe 4.4, emacs 25.2, nano 2.7.5, pulseaudio 10.0, Gstreamer 1.10.3, cdrtools 3.02a7, gthumb 3.2.9.1;
  • Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 9.6, MongoDB 3.4, MariaDB 10.1, Node.js 7, Percona Server 5.5/5.6/5.7, MariaDB 5.5, OpenVPN 2.4.1, Bind 9.10.4-P8, Squid 3.5.25, Nginx 1.12.0, Apache httpd 2.4.25, ntpd 4.2.8p10, OpenSSH 7.4p1, Samba 4.4.12, Snort 2.9.9.0, Puppet 3.8.6;
  • Обновлены средства для разработчиков: GCC 6 (для сборки illumos-gate подготовлен специальны патчи), Bison 3.0.4, Groovy 2.4, Ruby 2.3, Perl 5.24, OpenJDK 8, Mercurial 4.1.3, Git 2.12.2, Valgrind 3.12.0;
  • Реализован сервис ca-certificates, осуществляющий генерацию набора корневых сертификатов удостоверяющих центров;
  • В качестве предлагаемой по умолчанию реализации TLS теперь поставляется GNU TLS 3.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Доступен OpenIndiana 2016.10, продолжающий развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Сформированы сборки OpenIndiana с рабочим столом MATE
  4. OpenNews: Доступен OpenIndiana 2016.04, продолжающий развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenIndiana 2015.10, продолжающий развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenIndiana 2015.03, продолжающий развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openindiana, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, linuxoid777, 21:14, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Думал что MATE будет всё таки 1.18 и Firefox будет 52-ой.
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 21:38, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я вообще думал что OpenIndiana больше не будет. А тут на тебе...
     
  • 1.2, Аноник, 21:37, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да ну.
     
  • 1.4, DmA, 21:56, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ни жив, ни мёртв проект, ни поиграться, там особо ничего нового нет, ни стабильности не будет, ни денег компаниям на ней не заработать, потому  что всплывут куски кода, которые не совсем открыты и всё, приплыли, жди суда.Та же Оракл первой потащит в суд
     
     
  • 2.5, Анониим, 22:01, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В РФ не потащит - патентов нет. А лицензию смотреть надо.
     
  • 2.6, alp, 22:05, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот тут, пожалуйста, поподробнее, где и что всплывет? Это примерно то же самое, что искать в Linux код AIX'а.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList