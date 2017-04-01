03.05.2017 20:49  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.04, продолжающего развитие OpenSolaris

После 6 месяцев разработки представлен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2017.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (639 Мб), минимальная сборка (383 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2017.04: В USB-стек добавлена поддержка устройств USB 3.0;

Переработан порт KMS-драйвера Intel, в котором реализована поддержка большинства GPU Intel;

Обновлён графический стек: X.org Server 1.18.4, Mesa до выпуска 13.0.6, Qt 5.8.0, GTK3+ 3.18.9, драйвер NVIDIA 340.102;

Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.16;

Началась поставка приложений на GTK3+. Некоторые приложения GNOME 2, для которых нет аналогов в MATE, теперь замены на версии из GNOME 3. Например, Rhythmbox 3.4.1 и Brasero 3.12.1. Тема оформления Nimbus адаптирована для гармоничного отображения программ на GTK3+;

Прекращено формирование 32-разрядных пакетов для большой части пользовательских приложений, которые теперь поставляются в сборках только для 64-разрядных систем;

Обновлены версии пользовательских программ, в том числе vim 8.0.104, joe 4.4, emacs 25.2, nano 2.7.5, pulseaudio 10.0, Gstreamer 1.10.3, cdrtools 3.02a7, gthumb 3.2.9.1;

Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 9.6, MongoDB 3.4, MariaDB 10.1, Node.js 7, Percona Server 5.5/5.6/5.7, MariaDB 5.5, OpenVPN 2.4.1, Bind 9.10.4-P8, Squid 3.5.25, Nginx 1.12.0, Apache httpd 2.4.25, ntpd 4.2.8p10, OpenSSH 7.4p1, Samba 4.4.12, Snort 2.9.9.0, Puppet 3.8.6;

Обновлены средства для разработчиков: GCC 6 (для сборки illumos-gate подготовлен специальны патчи), Bison 3.0.4, Groovy 2.4, Ruby 2.3, Perl 5.24, OpenJDK 8, Mercurial 4.1.3, Git 2.12.2, Valgrind 3.12.0;

Реализован сервис ca-certificates, осуществляющий генерацию набора корневых сертификатов удостоверяющих центров;

В качестве предлагаемой по умолчанию реализации TLS теперь поставляется GNU TLS 3.4.



