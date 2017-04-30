The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.04.2017 09:04  Релиз Kirigami 2.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE

Представлен релиз фреймворка Kirigami 2.0, развиваемого сообществом KDE для быстрой разработки приложений с адаптивным интерфейсом, работающим без изменения на настольных и мобильных системах. Фреймворк является надстройкой над Qt Quick Controls и использует в качестве основы уже предоставляемые в Qt Quick элементы, такие как кнопки и поля ввода.

Приложения, использующие Kirigami, автоматически адаптируются к размеру экрана и доступным методам ввода, что позволяет комфортно работать с ними на настольных системах, планшетах с относительно большими сенсорными экранами и смартфонах с ограниченным экранным пространством. Kirigami даёт возможность комбинировать элементы Qt Quick в готовые блоки построения интерфейса, например, позволяет построить интерфейс в форме набора горизонтально сдвигаемых страниц, которые отображаются по одной или группируются в зависимости от размера экрана.

Для управления со смартфона предлагается концепция управления приложением одной рукой, основанная на формировании неинвазивных всплывающих окон - вместо открытия диалога подтверждения операции, пользователю предоставляется возможность отменить действие, после его совершения. В настоящее время поддерживается создание приложений для настольных дистрибутивов GNU/Linux на базе X11 и Wayland, Windows, Android, платформы Plasma Mobile и с минимальными модификациями для macOS и iOS.

Среди изменений в Kirigami 2.1:

  • Добавлен элемент ItemViewHeader, предоставляющий средства для определения заголовка списка ListViews и настройки отображения фонового изображения в шапке, к которому применяется эффект прокрутки при изменении размера. Разработчикам предоставляется несколько вариантов поведения элемента;
  • Добавлен универсальный корневой QML-элемент ApplicationItem, который можно использовать в гибридных приложениях, одновременно использующих QWidgets и QML. Основное оформление для данных приложений может быть основано как на QQuickView, так и на базе QQuickWidget;
  • Представлен новый элемент PageRow;
  • Проведена оптимизация отступов и интервалов между элементами в нижнем блоке кнопок и в выпадающих меню;
  • Переписана панель десктоп-режима, улучшена загрузка страниц в приложениях для рабочего стола;
  • Улучшено управление пиктограммами из системной темы оформления при запуске в десктоп-режиме;
  • Улучшена поддержка колеса мыши при отображении основных списков элементов;
  • Приведено в порядок поведение центральной прокручиваемой области.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/04/28...)
  2. OpenNews: Проект KDE опубликовал фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI 2.0
  3. OpenNews: Релиз Kirigami 1.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE
  4. OpenNews: Проект KDE опубликовал первый релиз Kirigami UI, фреймворка для построения интерфейса
  5. OpenNews: Проект KDE представил фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI
  6. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kirigami, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, A.Stahl, 09:16, 30/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >что позволяет комфортно работать

    Наглая ложь. Невозможно автоматически перекрутить интерфейс десктопной программы так, чтобы она удобной стала на смартфоне. Для больших и малых экранов, для полноценных устройств ввода и тачскрина нужны совершенно разные интерфейсы.
    По скриншотам не видно, но скорее всего они сделали какого-то инвалида более или менее прилично выглядящего на смартфонах в надежде что пользователи десктопов молча это гoвно сожрут.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList