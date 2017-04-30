30.04.2017 09:04  Релиз Kirigami 2.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE

Представлен релиз фреймворка Kirigami 2.0, развиваемого сообществом KDE для быстрой разработки приложений с адаптивным интерфейсом, работающим без изменения на настольных и мобильных системах. Фреймворк является надстройкой над Qt Quick Controls и использует в качестве основы уже предоставляемые в Qt Quick элементы, такие как кнопки и поля ввода. Приложения, использующие Kirigami, автоматически адаптируются к размеру экрана и доступным методам ввода, что позволяет комфортно работать с ними на настольных системах, планшетах с относительно большими сенсорными экранами и смартфонах с ограниченным экранным пространством. Kirigami даёт возможность комбинировать элементы Qt Quick в готовые блоки построения интерфейса, например, позволяет построить интерфейс в форме набора горизонтально сдвигаемых страниц, которые отображаются по одной или группируются в зависимости от размера экрана. Для управления со смартфона предлагается концепция управления приложением одной рукой, основанная на формировании неинвазивных всплывающих окон - вместо открытия диалога подтверждения операции, пользователю предоставляется возможность отменить действие, после его совершения. В настоящее время поддерживается создание приложений для настольных дистрибутивов GNU/Linux на базе X11 и Wayland, Windows, Android, платформы Plasma Mobile и с минимальными модификациями для macOS и iOS. Среди изменений в Kirigami 2.1: Добавлен элемент ItemViewHeader, предоставляющий средства для определения заголовка списка ListViews и настройки отображения фонового изображения в шапке, к которому применяется эффект прокрутки при изменении размера. Разработчикам предоставляется несколько вариантов поведения элемента;

Добавлен универсальный корневой QML-элемент ApplicationItem, который можно использовать в гибридных приложениях, одновременно использующих QWidgets и QML. Основное оформление для данных приложений может быть основано как на QQuickView, так и на базе QQuickWidget;

Представлен новый элемент PageRow;

Проведена оптимизация отступов и интервалов между элементами в нижнем блоке кнопок и в выпадающих меню;

Переписана панель десктоп-режима, улучшена загрузка страниц в приложениях для рабочего стола;

Улучшено управление пиктограммами из системной темы оформления при запуске в десктоп-режиме;

Улучшена поддержка колеса мыши при отображении основных списков элементов;

Приведено в порядок поведение центральной прокручиваемой области.



