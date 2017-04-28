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28.04.2017 22:42  Серия уязвимостей и инженерный пароль в беспроводных точках доступа Moxa

Исследователи безопасности из компании Cisco обнаружили наличие скрытой учётной записи для входа на точки доступа Moxa AWK-3131A, ориентированные на развёртывание беспроводной сети для управления объектами промышленной автоматизации. Используя недокументированную учётную запись (логин 94jo3dkru4, пароль moxaiwroot) любой злоумышленник может получить root-доступ к устройству по протоколам SSH или Telnet, которые включены по умолчанию. Для решения проблемы рекомендуется отключить сервисы SSH и Telnet, так как удаление учётной записи будет действовать только до перезагрузки.

Примечательно, что две недели назад в беспроводных точках доступа Moxa также нашли серию уязвимостей. Например, устройства подвержены CSRF-атакам, через форму ping-проверки можно выполнить любой код в системе, файл конфигурации и логи можно получить без аутентификации, применяются ненадёжные криптоалгоритмы для которых разработаны методы проведения атак, записываемый в Cookie сессионный ключ может быть использован для входа с других систем.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: moxa
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  • 1.1, Аноним, 22:55, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    У меня просто нет слов Сейчас зашел на свой домашний рутер GPON, поставленный п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Ordu, 23:07, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Блин, они что все поголовно вообще не думают о безопасности. Куда ни ткни дыры на поверхности.

    Зачем думать, если и так продаётся?

     
     
  • 3.3, Аноним, 23:36, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это уг навязывается бесплано, если не считать электроэнергию и ответственность з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, анон, 23:54, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оборудование покупает провайдер, а значит продаётся.
     
  • 2.4, vantoo, 23:40, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ZTE F660?
     
     
  • 3.6, Аноним, 23:58, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, GPON/Ericsson SBM4F00ARA
     

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