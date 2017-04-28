28.04.2017 22:42  Серия уязвимостей и инженерный пароль в беспроводных точках доступа Moxa

Исследователи безопасности из компании Cisco обнаружили наличие скрытой учётной записи для входа на точки доступа Moxa AWK-3131A, ориентированные на развёртывание беспроводной сети для управления объектами промышленной автоматизации. Используя недокументированную учётную запись (логин 94jo3dkru4, пароль moxaiwroot) любой злоумышленник может получить root-доступ к устройству по протоколам SSH или Telnet, которые включены по умолчанию. Для решения проблемы рекомендуется отключить сервисы SSH и Telnet, так как удаление учётной записи будет действовать только до перезагрузки.

Примечательно, что две недели назад в беспроводных точках доступа Moxa также нашли серию уязвимостей. Например, устройства подвержены CSRF-атакам, через форму ping-проверки можно выполнить любой код в системе, файл конфигурации и логи можно получить без аутентификации, применяются ненадёжные криптоалгоритмы для которых разработаны методы проведения атак, записываемый в Cookie сессионный ключ может быть использован для входа с других систем.