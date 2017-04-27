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27.04.2017 20:52  В Chrome появятся дополнительные предупреждения о небезопасности HTTP

Компания Google сообщила о решении расширить спектр ситуаций при которых будет выводиться сообщение о небезопасном соединении при обращении к сайтам по HTTP. Помимо уже выставляемой метки небезопасного соединения при заполнение форм ввода пароля и номеров кредитных карт, начиная с октября 2017 года аналогичное предупреждение будет выводиться при заполнении любых форм данных на страницах открытых по HTTP, а также при открытии сайтов по HTTP в режиме инкогнито.

По статистике Google предпринятые в Chrome 56 меры привели к сокращению обращений по HTTP к страницам с формами ввода паролей на 23%. В более отдалённом будущем компания Google намерена помечать небезопасными все обращения к сайтам по HTTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2017...)
  2. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  3. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  5. OpenNews: Chrome начнёт помечать небезопасными страницы, открытые по HTTP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, http
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  • 1.1, anomymous, 20:58, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Да ладно? Роскомнадзору привет :)
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 21:16, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Людей обяжут пользоваться браузером от mail.ru в котором будет только один самый безопасный и новый сертификат с которым никакой интернет не страшен!
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:32, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Замечательно. Все будут смотреть ДОМ2
    И буду счастливы.
    Что дальше?
     
  • 2.12, Аноним, 00:57, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Эти братишки могли бы уже поосто заблокировать весь этот интернет Чо мелочиться... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, fuckyou, 21:26, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    зато инфу о сертификате спрятали в средства разработки, молодцы чо! Все для корпораций, в которых корневой серт, подсут в доверенные через ГПО и на проксе идет подмена серта.
     
  • 1.4, Аноним, 21:26, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Повсеместное внедрение https там где оно не нужно очень беспокоит Если весь инт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Шкурка_от_головки, 21:30, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из-за этого HTTPS редиректы не работают
     
  • 1.7, Аноним, 22:11, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отключу в первый же день, я по работе на десятках сайтов в день авторизуюсь на к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:50, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая такая работая, заботится о безопасности данных и конфиденциальности инфо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, incker, 01:08, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть, сволочи, разрешат ввод пароля по http://localhost, без предупреждений и крассных консоль.логов
    А то, меня это кошмарит
     

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