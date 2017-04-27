27.04.2017 20:52  В Chrome появятся дополнительные предупреждения о небезопасности HTTP

Компания Google сообщила о решении расширить спектр ситуаций при которых будет выводиться сообщение о небезопасном соединении при обращении к сайтам по HTTP. Помимо уже выставляемой метки небезопасного соединения при заполнение форм ввода пароля и номеров кредитных карт, начиная с октября 2017 года аналогичное предупреждение будет выводиться при заполнении любых форм данных на страницах открытых по HTTP, а также при открытии сайтов по HTTP в режиме инкогнито.

По статистике Google предпринятые в Chrome 56 меры привели к сокращению обращений по HTTP к страницам с формами ввода паролей на 23%. В более отдалённом будущем компания Google намерена помечать небезопасными все обращения к сайтам по HTTP.



