27.04.2017 09:03  Libreboot возвращается в проект GNU

Разработчики проекта Libreboot, в рамках которого развивается полностью свободное ответвление от CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, выступили с инициативой воссоединения с проектом GNU, отношения с которым были разорваны в результате конфликта в конце прошлого года. Одновременно Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, из-за решения которой были разорваны отношения с GNU, объявила об уходе с поста лидера проекта в пользу новой коллективной модели управления, принимающей решения на основе мнения сообщества.

Первым совместным решением стал возврат в проект GNU, за что проголосовало большинство разработчиков и представителей сообщества Libreboot. В поддержку вынесенного решения Лия заявила о готовности передать Фонду свободного ПО права на домен libreboot.org и предоставить SSH-доступ на сервер. Запрос на вступление уже отправлен в проект GNU, лидеры которого не против возвращения Libreboot, но официальное решение пока не принято.

Новая система управления Libreboot построена на принципах демократии и включает совет из 4 ключевых разработчиков, которые принимают решения коллегиально, учитывая мнение сообщества. В настоящий момент в совет вошли Лия Роу (Leah Rowe, бывший лидер), Свифт Гик (Swift Geek, активный разработчик), Paul Kocialkowski (активный разработчик) и Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig, сисадмин и ответственная за взаимодействие с сообществом).



