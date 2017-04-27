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27.04.2017 09:03  Libreboot возвращается в проект GNU

Разработчики проекта Libreboot, в рамках которого развивается полностью свободное ответвление от CoreBoot, предоставляющее очищенную от бинарных вставок замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, выступили с инициативой воссоединения с проектом GNU, отношения с которым были разорваны в результате конфликта в конце прошлого года. Одновременно Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, из-за решения которой были разорваны отношения с GNU, объявила об уходе с поста лидера проекта в пользу новой коллективной модели управления, принимающей решения на основе мнения сообщества.

Первым совместным решением стал возврат в проект GNU, за что проголосовало большинство разработчиков и представителей сообщества Libreboot. В поддержку вынесенного решения Лия заявила о готовности передать Фонду свободного ПО права на домен libreboot.org и предоставить SSH-доступ на сервер. Запрос на вступление уже отправлен в проект GNU, лидеры которого не против возвращения Libreboot, но официальное решение пока не принято.

Новая система управления Libreboot построена на принципах демократии и включает совет из 4 ключевых разработчиков, которые принимают решения коллегиально, учитывая мнение сообщества. В настоящий момент в совет вошли Лия Роу (Leah Rowe, бывший лидер), Свифт Гик (Swift Geek, активный разработчик), Paul Kocialkowski (активный разработчик) и Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig, сисадмин и ответственная за взаимодействие с сообществом).

  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/fsf...)
  2. OpenNews: Ричард Столлман сообщил о выходе Libreboot из проекта GNU
  3. OpenNews: Проект GNU не даст Libreboot уйти в свободное плавание
  4. OpenNews: Libreboot вышел из состава GNU (новые подробности)
  5. OpenNews: Первый выпуск Libreboot, после перехода под крыло проекта GNU
  6. OpenNews: Libreboot вошел в число проектов GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libreboot, gnu
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  • 1.1, Аноним, 09:07, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Разум восторжествовал! Ура, товарищи, ура!
     
  • 1.2, Аноним, 09:10, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Похоже они призваны ходить по граблям Первый раз не передали домен, что позволи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Просто так влез, 10:00, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блин, это же азы

    Существует политандемный принцип управления. В древнем Египте было 22 иерофанта и такое число было выбрано не просто так. Нет, я не утверждаю, что этот совет четырех сможет использовать этот принцип. Возможно они и перессорятся, как Вы утверждаете. Но скорее всего Ваши представления об "азах" ошибочны.

     
  • 2.22, 1, 10:28, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может быть, у председателя 2 голоса вместо одного.
     
  • 1.3, Нанобот, 09:13, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Новая система управления Libreboot построена на принципах демократии и включает совет из 4 ключевых разработчиков, которые принимают решения коллегиально, учитывая мнение сообщества

    принятие решений советом из 4 человек, которые сами себя назначили - технически это не демократия

     
  • 1.6, Аноним, 09:16, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возвращение блудного сына.
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:04, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Трансов и Лесбийской не забудь.
     
  • 2.21, Это я, 10:28, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Указывать пол неполиткоректно - "Возвращение блудного ребенка неопределенного пола".
     
  • 1.7, Anonplus, 09:21, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, из-за решения которой были разорваны отношения с GNU, объявила
    >> объявила

    А как правильно, учитывая, что она трансгендер?

    >> Leah Rowe, libreboot's main developer and founder, is a transgender woman

     
     
  • 2.8, Аноним, 09:26, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так и пишем Лео Роуо, основное разработчико и основателе , которое разорва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 09:49, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > разработчико и основателе

    Упячка какая-то.

     
  • 2.18, Не шарите, 10:13, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Написано woman — значит woman. Объявила, ушла, основательни_ца, разработчик_есса
     
  • 1.9, anonimous, 09:38, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Прекрасно входит... и выходит...
     
  • 1.11, anonimous, 09:40, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Swift Geek

    Шустрый гик?

     
  • 1.13, Аноним, 09:52, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там так же полторы подели ноутбуков и одна материнка поддерживается?
     
  • 1.14, Аноним, 09:56, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Входит и выходит! Замечетельно выходит!
     
  • 1.17, Аноним, 10:08, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Libreboot должен вызывать только отвращением аггресивной политики нетрадиционало... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, iPony, 10:15, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сильное все же рабство.
    Ладно там Nano. Слегка так 'пух'.
    Так тут же такой ракетой бомбанули, и то тяги не хватило...
     

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