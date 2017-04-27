27.04.2017 09:03  Libreboot возвращается в проект GNU

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|2.15, Просто так влез, 10:00, 27/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Блин, это же азы
Существует политандемный принцип управления. В древнем Египте было 22 иерофанта и такое число было выбрано не просто так. Нет, я не утверждаю, что этот совет четырех сможет использовать этот принцип. Возможно они и перессорятся, как Вы утверждаете. Но скорее всего Ваши представления об "азах" ошибочны.
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|1.3, Нанобот, 09:13, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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>Новая система управления Libreboot построена на принципах демократии и включает совет из 4 ключевых разработчиков, которые принимают решения коллегиально, учитывая мнение сообщества
принятие решений советом из 4 человек, которые сами себя назначили - технически это не демократия
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|1.7, Anonplus, 09:21, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель дистрибутива Libreboot, из-за решения которой были разорваны отношения с GNU, объявила
>> объявила
А как правильно, учитывая, что она трансгендер?
>> Leah Rowe, libreboot's main developer and founder, is a transgender woman
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