The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

26.04.2017 09:19  Компания OmniTI прекращает разработку OmniOS, дистрибутива Illumos

Компания OmniTI объявила о прекращении разработки открытого дистрибутива OmniOS, построенного на базе Illumos (развиваемый сообществом форк OpenSolaris), гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Компоненты, привязанные к инфраструктуре OmniTI, будут отключены, но работа ключевых систем пока не остановлена, код останется в открытом доступе и при желании сообщество сможет продолжить разработку своими силами.

В качестве причины сворачивания проекта называется провал инициативы по формированию сообщества для совместной разработки OmniOS. Изначально компания OmniTI планировала выступить локомотивом начальной разработки и предоставить инфраструктуру для становления независимого открытого проекта, управляемого сообществом. Но ряд организационных особенностей, таких как предоставление коммерческой поддержки клиентам, закрепил образ OmniOS в глазах сообщества как подконтрольного открытого проекта одной коммерческой компании.

Подобное положение дел не устраивает компанию OmniTI, которая решилась на последний кардинальный шаг в попытке образовать сообщество - отстраниться от разработки. Расчёт делается на то, что если проект действительно интересен и важен для текущих пользователей, то они смогут подхватить разработку, к которой затем вернётся и OmniTI, но уже на правах обычного участника. Сообщество сможет само выбрать дальнейшее направление развития проекта, например, компания OmniTI развивала OmniOS прежде всего как платформу для высокомасштабиремых web-систем, но большинство пользователей дистрибутива применяли его для создания систем хранения. Если сообщество не удастся образовать, то оставшиеся элементы инфраструктуры будут отключены и проект окончательно прекратит своё существование.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Доступен OpenIndiana 2016.10, продолжающий развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Представлен v9os, минималистичный дистрибутив Illumos для систем SPARC
  4. OpenNews: Представлен Govisor 1.0, пакет для управления сервисами, созданный по мотивам Solaris SMF
  5. OpenNews: Прекращение разработки KDE для Solaris
  6. OpenNews: Проект Dyson, комбинирующий окружение Debian с ядром OpenSolaris, представил новую Live-сборку
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: illumos, omnios, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, th3m3, 09:42, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вот и всё.
     
  • 1.2, xarek1986, 09:45, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как жаль, что, в конечном итоге, открытая солярка никому не нужна оказалась
     
     
  • 2.4, DmA, 09:59, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    SGI свой Irix тоже когда поняла, что "всё" открыла многие компоненты этой ОС под открытой лицензией(XFS до сих пор в Линукс как одна из основных файловых систем).
    Solaris может где-то ещё в бизнесе используется. В образовании он уже не нужен. Ничего там такого, чего нет давно в Линуксе уже нет.
     
  • 1.3, ДяДя, 09:47, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    OmniOS - годнота. Однако перешел на ZoL.
     
  • 1.5, Аноним, 10:06, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Очень печально. У меня наколенная СХД на 72 диска на Supermicro + OMNIOS
     
  • 1.6, Аноним, 10:18, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот зачем эти обтекаемые формулировки Не нашлось дурачков бесплатно на конто... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList