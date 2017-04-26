26.04.2017 09:19  Компания OmniTI прекращает разработку OmniOS, дистрибутива Illumos

Компания OmniTI объявила о прекращении разработки открытого дистрибутива OmniOS, построенного на базе Illumos (развиваемый сообществом форк OpenSolaris), гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Компоненты, привязанные к инфраструктуре OmniTI, будут отключены, но работа ключевых систем пока не остановлена, код останется в открытом доступе и при желании сообщество сможет продолжить разработку своими силами.

В качестве причины сворачивания проекта называется провал инициативы по формированию сообщества для совместной разработки OmniOS. Изначально компания OmniTI планировала выступить локомотивом начальной разработки и предоставить инфраструктуру для становления независимого открытого проекта, управляемого сообществом. Но ряд организационных особенностей, таких как предоставление коммерческой поддержки клиентам, закрепил образ OmniOS в глазах сообщества как подконтрольного открытого проекта одной коммерческой компании.

Подобное положение дел не устраивает компанию OmniTI, которая решилась на последний кардинальный шаг в попытке образовать сообщество - отстраниться от разработки. Расчёт делается на то, что если проект действительно интересен и важен для текущих пользователей, то они смогут подхватить разработку, к которой затем вернётся и OmniTI, но уже на правах обычного участника. Сообщество сможет само выбрать дальнейшее направление развития проекта, например, компания OmniTI развивала OmniOS прежде всего как платформу для высокомасштабиремых web-систем, но большинство пользователей дистрибутива применяли его для создания систем хранения. Если сообщество не удастся образовать, то оставшиеся элементы инфраструктуры будут отключены и проект окончательно прекратит своё существование.



