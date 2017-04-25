25.04.2017 18:14  Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах

Разработчики проекта Debian объявили о скором прекращении доступа к репозиториям пакетов с использованием протокола FTP. Поддержка FTP будет сохранена до 1 ноября, после чего публичные FTP-серверы Debian (ftp://ftp.debian.org и ftp://security.debian.org) прекратят свою работу. При этом указанные хосты останутся доступны по HTTP, т.е. в настройках репозиториев достаточно будет поменять "ftp://" на "http://" (http://ftp.debian.org, http://security.debian.org). Изменение не коснётся внутренних ресурсов ftp://ftp.upload.debian.org и ftp://ftp.upload.debian.org, которые останутся доступны разработчикам проекта. В качестве причин отказа от использования FTP называется: Отсутствие поддержки кэширования и систем ускорения доступа. Например, при доступе по HTTP может применяется сеть доставки контента, а для FTP задействование подобной системы невозможно, что создаёт перекосы в нагрузке на инфраструктуру;

Серверное ПО для FTP находится в заброшенном состоянии, неудобно в использовании и настройке. Отказ от FTP позволит сократить число публично доступных сервисов, что положительно скажется на безопасности инфраструктуры;

В инсталляторе FTP-серверы убраны из списка зеркал более 10 лет назад, а число Debian-пользователей FTP невелико;

Протокол FTP не эффективен и требует применения обходных путей при настройке межсетевых экранов и балансировщиков нагрузки.



