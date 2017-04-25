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25.04.2017 18:14  Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах

Разработчики проекта Debian объявили о скором прекращении доступа к репозиториям пакетов с использованием протокола FTP. Поддержка FTP будет сохранена до 1 ноября, после чего публичные FTP-серверы Debian (ftp://ftp.debian.org и ftp://security.debian.org) прекратят свою работу. При этом указанные хосты останутся доступны по HTTP, т.е. в настройках репозиториев достаточно будет поменять "ftp://" на "http://" (http://ftp.debian.org, http://security.debian.org). Изменение не коснётся внутренних ресурсов ftp://ftp.upload.debian.org и ftp://ftp.upload.debian.org, которые останутся доступны разработчикам проекта.

В качестве причин отказа от использования FTP называется:

  • Отсутствие поддержки кэширования и систем ускорения доступа. Например, при доступе по HTTP может применяется сеть доставки контента, а для FTP задействование подобной системы невозможно, что создаёт перекосы в нагрузке на инфраструктуру;
  • Серверное ПО для FTP находится в заброшенном состоянии, неудобно в использовании и настройке. Отказ от FTP позволит сократить число публично доступных сервисов, что положительно скажется на безопасности инфраструктуры;
  • В инсталляторе FTP-серверы убраны из списка зеркал более 10 лет назад, а число Debian-пользователей FTP невелико;
  • Протокол FTP не эффективен и требует применения обходных путей при настройке межсетевых экранов и балансировщиков нагрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Kernel.org прекращает поддержку FTP
  3. OpenNews: В Debian из компонентов KDE по ошибке удалена поддержка sftp
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в ProFTPD, проявляющаяся без аутентификации
  5. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, ftp
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  • 1, фывфыв, 18:17, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну епрст, теперь wget -r будет работать через задницу :(
     
     
  • 4, Аноним, 18:35, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На фига тебе wget -r, если есть rsync и apt-mirror?
     
  • 2, Аноним, 18:27, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Давно пора.
     
  • 3, Аноним, 18:30, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    зеркала же.
     

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