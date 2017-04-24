24.04.2017 10:20  Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 7.0

Представлен релиз PacketFence 7.0, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL 6/7 и Debian 7/8. PacketFence поддерживает обеспечение централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell. Основные новшества: Переработан управляющий web-интерфейс;

Управление всеми сервисами переведено на systemd;

Поддержка кластеризации БД с использованием MariaDB Galera Cluster;

Новый модуль диспетчеризации HTTP-трафика, переписанный на языке Go;

Новый сервис pfsso для обработки SSO-запросов (Single Sign-On) с межсетевых экранов;

Возможность интеграции с системами предотвращения вторжений SentinelOne;

Поддержка сетевого стека IPv6;

Обработка SNMP trap-ов переведена на pfqueue;

Реализован распределённый кэш для аккаунтинга, позволяющий обойтись без обращения к SQL СУБД в кластерах с двумя master-серверами;

Добавлена команда "pfcmd pfmon" для запуска pfmon-задач через pfcmd.



