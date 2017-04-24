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24.04.2017 10:20  Релиз системы управления доступом к сети PacketFence 7.0

Представлен релиз PacketFence 7.0, свободной системы для управления доступом к сети (NAC), которая может использоваться для организации централизованного доступа и эффективной защиты сетей любого размера. Код системы распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для RHEL 6/7 и Debian 7/8.

PacketFence поддерживает обеспечение централизованного входа пользователей в сеть по проводным и беспроводным каналам с возможностью активации через web-интерфейс (captive portal). Поддерживается интеграция с внешними базами пользователей через LDAP и ActiveDirectory, возможна блокировка нежелательных устройств (например, запрет на подключение мобильных устройств или точек доступа), проверка трафика на вирусы, выявление вторжений (интеграция со Snort), аудит конфигурации и программной начинки компьютеров в сети. Имеются средства для интеграции с оборудованием популярных производителей, таких как Cisco, Nortel, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel и Dell.

Основные новшества:

  • Переработан управляющий web-интерфейс;
  • Управление всеми сервисами переведено на systemd;
  • Поддержка кластеризации БД с использованием MariaDB Galera Cluster;
  • Новый модуль диспетчеризации HTTP-трафика, переписанный на языке Go;
  • Новый сервис pfsso для обработки SSO-запросов (Single Sign-On) с межсетевых экранов;
  • Возможность интеграции с системами предотвращения вторжений SentinelOne;
  • Поддержка сетевого стека IPv6;
  • Обработка SNMP trap-ов переведена на pfqueue;
  • Реализован распределённый кэш для аккаунтинга, позволяющий обойтись без обращения к SQL СУБД в кластерах с двумя master-серверами;
  • Добавлена команда "pfcmd pfmon" для запуска pfmon-задач через pfcmd.


  1. Главная ссылка к новости (https://packetfence.org/news/2...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: packetfence
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  • 1, Аноним, 10:31, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Эталонное ненужно Провал по стольким пунктам одновременно А теперь доказывайте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, A.Stahl, 10:36, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    1)Web-интерфейс это не круто. Это удобно. Вот когда папа подарит тебе на ДР велосипед, то это будет круто.
    2)systemd это тоже не круто. Это стандарт.
    3)Да наcрать покуда не нужен интерпретатор.
     
  • 3, der_fenix, 10:50, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ой, да, все побежали убеждать очередного нытика не воротить нос от предложенных технологий.
     
  • 4, Аноним, 10:53, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    systemd - это круто Да, я потратил неделю на изучение функционала и я понял сил... весь текст скрыт [показать]
     

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