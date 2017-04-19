The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

19.04.2017 12:56  Facebook открыл фреймворки для построения интерфейса: Litho, React Fiber, Relay Modern и React VR

На проходящей в эти дни конференции F8 2017, Facebook представил несколько новых открытых фреймворков для построения интерфейса:

  • Открыт код Litho, декларативного фреймворка для построения эффективного интерфейса пользователя для платформы Android. Фреймворк уже используется в приложениях Facebook для Android (Facebook app, Facebook Lite, Messenger, Workplace), которыми пользуется более миллиарда человек. Код открыт под лицензией BSD.

    В качестве достоинств Litho отмечается обеспечение высокого качества работы приложений, независимо от стабильности сетевого соединения и скорости работы устройства. Интерфейс формируется как набор отдельных компонентов, которые генерируются с упреждением, компонуются асинхронно в единое целое специальным фоновым потоком и отрисовываются по частям, не допуская возникновения блокировок и предоставляя всегда плавную прокрутку. Для снижения потребления ресурсов в Litho применяется техника повторного использования типовых компонентов. После перевода приложений Facebook на Litho производительность прокрутки увеличилась на 35%, при снижении потребления памяти и упрощении тестирования кода.

  • React Fiber - полная переработка ядра фреймворка React с целью расширения возможностей, связанных с анимацией, раскладкой элементов интерфейса (layout) и управлением жестами. Ключевым отличием является переход на систему инкрементальной отрисовки, при которой работа разбивается на несколько частей. Также появились такие возможности, как остановка, сброс и повторное использование выполняемых работ, установка разных приоритетов для разных типов обновлений, новые примитивы для распараллеливания работы, возможность возврата массивов и строк от обработчика отрисовки, расширенные средства обработки ошибок. React Fiber позволяет обеспечить более качественную работу на маломощных устройствах, на которых обычный React начинал притормаживать. При этом обеспечена поддержка обратной совместимости с приложениями, ранее написанными для React.
  • Relay Modern - новый JavaScript-фреймворк для построения React-приложений, ориентированных на управление данными (data-driven). Достаточно определить требования к данным и зависимости через GraphQL и фреймворк сам решит когда и как извлечь нужные данные, избавляя разработчика от необходимости использования API для прямого обращения к хранилищу. Данные запрашиваются только когда они необходимы, а для увеличения пропускной способности применяется техника агрегирования нескольких запросов. При обновлении данных в хранилище автоматически обновляется и представление данных в приложении. Код открыт под лицензией BSD.
  • Открыт код библиотеки React VR, предназначенной для разработки на языке JavaScript web-приложений, связанных с виртуальной реальностью, используя декларативный стиль программирования React и React Native. React VR построен поверх API WebGL и WebVR и включает компоненты для формирования 3D-сцен, комбинируя 3D-модели и сферические панорамы в режиме 360-градусов с обычным двумерным интерфейсом, текстом и изображениями. Код поставляется под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Facebook представил новый язык формирования запросов GraphQL
  3. OpenNews: Facebook представил фреймворк React Native и среду разработки Nuclide
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: react, litho, facebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Crazy Alex, 13:48, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И опять джаваскриптерам есть куда бежать
     
  • 2, Аноним, 13:48, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Мне жаль батареек этих VR очков ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 15:00, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ахиллес и черепаха. Вечно бегущие JS-разрабы.
     
  • 4, Аноним, 15:02, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Производительность прокрутки Да, появилась такая проблема с развитием всевозмо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Аноним, 15:15, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда сравниваю HTC Sense на Android 2 3 5 с современными оболочками, кажется чт... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList