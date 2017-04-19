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19.04.2017 09:47  Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android

Анонсирован проект Halium, в рамках которого предпринята попытка унификации низкоуровневых компонентов альтернативный мобильных платформ, с целью уменьшения фрагментации и упрощения разработки. Авторы инициативы пытаются организовать совместную работу над единым Linux-окружением, которое можно использовать в качестве базиса для платформ, отличных от Android, но использующих компоненты и драйверы Android для обеспечения поддержки аппаратного обеспечения.

В настоящее время в Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile и webOS Lune используются разные части кода Android и разные методы сборки. По сути данные проекты решают одну задачу - использование в Linux окружении бинарных драйверов Android, но выполняют эту работу по разному, дублируя друг друга и решая одни и те же проблемы. Во всех из этих проектах для организации взаимодействия с оборудованием используется библиотека libhybris, предоставляющая прослойку для обеспечения работы специфичных для платформы Android драйверов устройств, работающих в пространстве пользователя.

В рамках проекта Halium разработчикам предлагается объединиться и развивать общие низкоуровневые компоненты и методы прошивки, что существенно упростит разработку альтернативных платформ, ускорит портирование на новые устройства, повысит качество и избавит разработчиков от лишней работы. В частности, предлагается стандартизировать процесс сборки ядра для альтернативных прошивок, используемые компоненты Android HAL (Hardware Abstraction Layer), libhybris для драйверов Android и набор компонентов пространства пользователя. Все части платформ, связанные с интерфейсом останутся в руках индивидуальных проектов, но низкоуровневая база станет общей. Проект Halium также будет курировать разработку libhybris и подготовку эталонных устройств для тестирования. Инициатором проекта выступила команда UBports, продолжившая развитие Ubuntu Touch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
  2. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  3. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  4. OpenNews: Анонсировано поступление в продажу первого смартфона на базе Ubuntu
  5. OpenNews: Первый выпуск AsteroidOS, открытой ОС для умных часов, использующей Qt5 и Wayland
  6. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: libhybris, halium, android
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  • 1.1, Аноним, 10:13, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А разве Mer именно этим не занимается Кстати, инициаторы Halium - разработчики ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Evgeniy_B, 10:27, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый,  Jolla тоже построена на брошенном Nokia проекте%) Если посмотреть на это с точки продуктивности, то в их предложении есть здравый смысл(вместе делают ядро и библиотеки первой необходимости, а потом каждый натягивает свою оболочку)
     
  • 2.5, Аноним, 11:04, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Соглашусь с верхним оратором В данный момент проекту Mer нужно куда больше помо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, YetAnotherOnanym, 10:23, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь есть N+1 конкурирующих Linux-платформ для мобильных устройств.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:28, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока нет. Всего лишь анонс. Яблони на Марсе тоже были давным-давно анонсированы...
     
  • 1.6, kai3341, 11:09, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_Standard_Base
     

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