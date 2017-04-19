19.04.2017 09:47  Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android

Анонсирован проект Halium, в рамках которого предпринята попытка унификации низкоуровневых компонентов альтернативный мобильных платформ, с целью уменьшения фрагментации и упрощения разработки. Авторы инициативы пытаются организовать совместную работу над единым Linux-окружением, которое можно использовать в качестве базиса для платформ, отличных от Android, но использующих компоненты и драйверы Android для обеспечения поддержки аппаратного обеспечения.

В настоящее время в Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile и webOS Lune используются разные части кода Android и разные методы сборки. По сути данные проекты решают одну задачу - использование в Linux окружении бинарных драйверов Android, но выполняют эту работу по разному, дублируя друг друга и решая одни и те же проблемы. Во всех из этих проектах для организации взаимодействия с оборудованием используется библиотека libhybris, предоставляющая прослойку для обеспечения работы специфичных для платформы Android драйверов устройств, работающих в пространстве пользователя.

В рамках проекта Halium разработчикам предлагается объединиться и развивать общие низкоуровневые компоненты и методы прошивки, что существенно упростит разработку альтернативных платформ, ускорит портирование на новые устройства, повысит качество и избавит разработчиков от лишней работы. В частности, предлагается стандартизировать процесс сборки ядра для альтернативных прошивок, используемые компоненты Android HAL (Hardware Abstraction Layer), libhybris для драйверов Android и набор компонентов пространства пользователя. Все части платформ, связанные с интерфейсом останутся в руках индивидуальных проектов, но низкоуровневая база станет общей. Проект Halium также будет курировать разработку libhybris и подготовку эталонных устройств для тестирования. Инициатором проекта выступила команда UBports, продолжившая развитие Ubuntu Touch.



