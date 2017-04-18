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18.04.2017 22:39  Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ

Майкл Опденакер (Michael Opdenacker), занимающийся разработкой встраиваемых систем, рассказал о методах, которые позволяют сформировать минимальную сборку ядра и системного окружения, пригодную для применения на системах с несколькими мегабайтами оперативной памяти или используемую в качестве загрузчика других систем. В частности, показано, что несмотря на существенное разрастание кодовой базы ядра и забвение проекта по минимизации ядра, вполне реально урезать современное ядро Linux до состояния, способного работать на системах с 2-6 Мб ОЗУ и требующего 2-4 Мб для размещения на постоянном носителе.

Сокращение размера достигается не только отключением расширенной функциональности ядра ("make tinyconfig"), но и оптимизацией процесса сборки. Например, сборка ядра Linux 4.10 при помощи gcc 6.2 для ARM позволяет на 0.4% сократить размер, по сравнению со сборкой в gcc 4.7. Включение режима "-Os" и оптимизаций на этапе связывания (LTO) в GCC ("gcc -Os -flto") даёт возможность сократить размер на 2.8%. Применение Clang 3.8.1 по сравнению с gcc 6.2 без LTO обеспечивает сокращение размера на 5%, а с LTO на 2.3%. Применение сборки с использованием набора инструкций Thumb ("-mthumb", смесь 16- и 32-разрядных инструкций для ARM) вместо ("-marm", 32-разрядные инструкции) позволяет сократить размер на 6.8%. Сжав ядро методом XZIP можно выиграть 6-10 Кб, а собрав ядро без поддержки ptrace можно сократить размер на ещё 14 Кб.

Проект LLVM Linux, нацеленный на обеспечение сборки ядра при помощи Clang, заброшен в 2015 году, но разработчики из Linaro возродили работу и уже адаптировали патчи для ядра 4.9. В 2012 году для ядра были предложены патчи, использующие LTO для отбрасывания неиспользуемого кода (например, для ARM патчи позволяли сократить размер на 6%), но они не были приняты в состав ядра так как Линус выступает против подобных оптимизаций, которые могут привести к непредсказуемому поведению.

Аналогично показаны способы создания минимального системного окружения, которое требует для полноценной работы 8-16 Мб ОЗУ и, в зависимости от задач, занимает от нескольких сотен килобайт до 8-16 Мб дискового пространства. Окружение строится на основе системной библиотеки musl и универсальном наборе системных утилит toybox, занимающим всего 84KB (BusyBox занимает 100Кб). Для сокращения размера файловой системы рекомендуется использовать initramfs, что позволит также обойтись без инициализации ФС и драйверов хранилища. Для встраиваемых систем с достаточным размером ОЗУ для сокращения размера рекомендовано использовать ФС со сжатием, такие как SquashFS, JFFS2 и ZRAM.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linux.com/news/eve...)
  2. OpenNews: Анонсирован проект LLVMLinux, нацеленный на обеспечение сборки ядра Linux при помощи Clang
  3. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  4. OpenNews: Проект по задействованию LTO-оптимизации при сборке ядра Linux
  5. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
  6. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1.1, dimqua, 23:36, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >всего 84KB (BusyBox занимает 100Кб)

    Целых 16кб разница!

     
  • 1.2, Аноним, 23:38, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > 2017
    > несколько мегабайт озу на устройстве
    > у худшей Малинки целых 256
     
     
  • 2.7, Андрей, 00:38, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А у микроконтроллера, который навороченный, что его уже SoC называют, а не просто uC - STM32 (Cortex-M4/M7/H7) всё равно "только" 1-2 МБ на борту. А вот если ужать до 6 МБ, придётся подключить только небольшую SDRAM микросхемку и наслаждаться Ядром.
     
     
  • 3.8, h31, 01:01, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Линукс там всё равно не запустишь, потому что там нет MMU. Был MMU-less форк ядра, но он не обновлялся со временен 2.4.
     
  • 1.3, Dkg, 23:39, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Use boinc
     
  • 1.4, Аноним, 23:50, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Openwrt с не самым старым ядром 4 4 запускается на маршрутизаторах с 8Mb опера... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почти любой MCU ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, h31, 01:04, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для MCU есть свои ОС со своими плюсами и минусами. Да и задачи там совсем другие, многим из которых хватает и пары десятков килобайт ОЗУ.
     
  • 2.9, Аноним, 01:01, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А можно пример устройства с 8mb ram на котором запускается openwrt?
     
     
  • 3.11, Ahulinux, 02:00, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://wiki.openwrt.org/toh/start
    https://wiki.openwrt.org/toh/asus/wl600g
     

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