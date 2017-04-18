18.04.2017 09:54  Доступен рабочий стол Budgie 10.3

Разработчики проекта Solus представили очередной снапшот своего дистрибутива, в состав которого включён новый выпуск рабочего стола Budgie Desktop 10.3. Кроме варианта с рабочим столом Budgie проект Solus также выпустил сборки с GNOME 3.24 (с панелью Dash To Dock) и MATE 1.18. Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Код проекта написан на языках Си и Vala и распространяется под лицензией GPLv2. Отмечается, что Budgie 10.3 станет последним выпуском в серии 10.x, после чего работа будет сосредоточена на ветке Budgie 11, примечательной переходом на использование Qt и C++, вместо GTK+, библиотек GNOME, Си и Vala. В качестве причины ухода от GNOME упоминается значительная трудоёмкость процесса постоянной адаптации проекта под изменения в новых выпусках GNOME, а также невозможность реализовать некоторые из своих идей без создания форков библиотек GNOME. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. В новом выпуске: Новая реализация интерфейса переключения задач, вызываемого по Alt+Tab. Новый вариант работает значительно быстрее, визуально привлекательнее и лишён ранее наблюдаемых проблем при переключении окон;

В апплет с часами добавлены опции для настройки формата вывода даты и времени, в том числе появилась возможность отображения времени в 24 часовом формате. Решены проблемы с вертикальным выравниванием апплета;

В конфигуратор добавлена возможность выбора межу выравниванием кнопок в заголовке окна по левому или правому краю;

Внесена порция исправлений для GTK 3.22, решивших проблемы с некорректным позиционированием меню, дублированием анимационных эффектов и искажением диалога запуска программ;

В интегрированные с панелью компоненты для управления мультимедийными проигрывателями добавлена возможность загрузки обложек альбомов и воспроизведения музыки из сервиса Spotify;

В виджете Places появилась поддержка шифрованных разделов и обращения к внешним хранилищам по SFTP, FTP и SMB. Закладки с S/FTP открываются в выбранном по умолчанию файловом менеджере;

В универсальном апплете Raven, выполненном в форме боковой панели, убраны лишние уведомления, например после запуска в списке непрочитанных уведомлений больше не выводится сообщение о подключении к сети.



