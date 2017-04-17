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17.04.2017 22:09  Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене

Китайский исследователь Чжэн Сюдун (Xudong Zheng) опубликовал новый метод для проведения фишинг-атак, позволяющих организовать работу подставных сайтов, притворяющихся известными доменами. Метод работает в актуальных версиях Chrome, Firefox и Opera. Проблеме не подвержены Edge, IE, Safari, Vivaldi и Brave.

Атака основана на возможности указания unicode-символов в домене, но отличается от давно известных атак, которые манипулируют интернационализированными доменами. Классическая подмена через внешне сходный IDN-домен успешно блокируется в браузерах путём запрета смешивания символов из разных алфавитов. Например, подставной домен аpple.com ("xn--pple-43d.com") не получится создать путём замены латинской "a" (U+0041 на кириллическую "а" (U+0430) , так как смешивание в домене букв из разных алфавитов не допускается.

Для обхода подобной защиты оказалось достаточно зарегистрировать домен, который состоит только из unicode-символов. Для демонстрации метода зарегистрирован домен аррӏе.com, который не имеет отношения к компании Apple и отличается от домена apple.com использованием символа "ӏ", похожего по начертанию на "l", что делает его неотличимым в адресной строке.

При этом в имя домена задаётся только через Unicode-символы (xn--80ak6aa92e.com), используя наборы Unicode-символов для языков, включающих символы, похожие на латиницу. Так как все символы в таком домене относятся к набору для одного языка, защита от смешивания не срабатывает. Далее для такого домена удалось получить SSL-сертификат, что позволило создать иллюзию использования защищённого соединения к аррӏе.com.

Исправление с устранением уязвимости уже включено в кодовую базу Chromium и войдёт в состав выпуска Chrome 58. Для Firefox исправление пока находится в процессе разработки, для блокирования уязвимости предлагается отключить поддержку Punycode (в about:config network.IDN_show_punycode = true)

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xudongz.com/blog/2...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: phishing
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  • 1.1, Аноним, 22:41, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Внезапно хорошие новости с проприетарного фронта ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:00, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты смотри, а то сейчас на новостных помойках появятся заголовки Известный сайт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:52, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кому какое дело до того, что происходит на узкоспециальных новостных помойках, в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 00:01, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    пф, чуть печенькой не подавился от смеха ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 23:13, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Просто у них вообще для IDN набор символов искусственно ограничен, захочешь доме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, imprtat, 00:51, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> набор символов искусственно ограничен

    или же просто не работает :)

     
  • 1.2, Аноним, 22:42, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шикос, всегда подозревал что национальные домены это потенциальная лазейка для ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, trolleybus, 22:42, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    А вот нечего было юникод в именах разрешать. Что, ASCII не хватает уже?
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 23:18, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Что, ASCII не хватает уже?

    Только КОИ7-Н1, только хардкор и маразм!

     
  • 2.13, Аноним, 23:18, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    И 640 Кб тоже всем хватает, ага.
     
     
  • 3.16, Принц, 23:41, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ты лучше представь, как бы заходил на алиэкспресс, если бы у него был домен на китайском.
     
     
  • 4.22, Старый одмин, 00:00, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По IP ходили бы, как по старинке
     
     
  • 5.26, anonim1, 00:37, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой же ты админ если не знаешь что такое HTTP (по секрету - на одном IP может быть больше одного сайта)
     
  • 2.24, Аноним, 00:15, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и знал, что http://президент.рф создан для фишинга...
     
  • 1.4, Аноним, 22:42, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Посмотрел, по умолчанию уже стоит false Внимание Вопрос Кто лазил в мой бра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, trolleybus, 22:45, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видимо, true значит "отключить" (т.е. показывать Punycode, а не интернациональное имя)
     
     
  • 3.20, Sw00p aka Jerom, 23:54, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тру значить показать именно в пуникоде, а раз пуникод значит не apple.com

    ps:редактор новости не в курил в тему, ничего там не отключается.

     
  • 1.7, Аноним, 22:56, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Маразм: сначала вводим никому ненужные юникодные домены, затем героически боремся с последствиями. Да кому в здравом уме нужен юникодный домен, исключая случай "просто прикольно" ? Пыль в глаза. И лишние затраты ресурсов на пускание пыли.
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Объективно - никому.
    Субъективно - арабам с их левосторонней письменностью.
     
  • 2.17, Мимо крокодил, 23:45, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Объективно - по телефону удобнее диктовать "продам дефис гараж точка рф" чем "s как доллар, е как е русская..."
     
     
  • 3.30, Аноним, 01:08, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и что толку всё равно половина напишет прадам-гараш рв ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 23:15, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Решение проблемы кстати можно очень простое придумать - выводить все IDN-домены ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 00:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Поможет только отличить IDN от похожего не-IDN имени, но не поможет отличить два... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Принц, 23:40, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чём уязвимость? Символы как символы, ну и что что они путаются. Что, я уже не могу зарегистрировать свободный домен, потому что кто-то может его перепутать, и меня браузеры должны метить как-то?
     
     
  • 2.18, Аноним, 23:50, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты, дядя, похоже вовсе не знаешь, что такое фишинг.
     
     
  • 3.21, Аноним, 23:56, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я знаю Fishing - рыбалка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 00:16, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Понимаю немножко не по теме Но не подскажите где еще можно скачать тор браузер ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 00:42, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь Хром не показывает доменные имена, состоящие только из символов кириллицы... весь текст скрыт [показать]
     

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