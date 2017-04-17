17.04.2017 22:09  Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене

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|1.7, Аноним, 22:56, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Маразм: сначала вводим никому ненужные юникодные домены, затем героически боремся с последствиями. Да кому в здравом уме нужен юникодный домен, исключая случай "просто прикольно" ? Пыль в глаза. И лишние затраты ресурсов на пускание пыли.
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|1.15, Принц, 23:40, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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А в чём уязвимость? Символы как символы, ну и что что они путаются. Что, я уже не могу зарегистрировать свободный домен, потому что кто-то может его перепутать, и меня браузеры должны метить как-то?
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