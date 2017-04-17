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17.04.2017 18:08  Проекты Debian и Tor выступили в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова

Проект Debian выступил в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Заявление, связанное с арестом Богатова, также опубликовал проект Tor, в котором Богатов занимался поддержкой одного из выходных узлов. Проекты Debian и Tor указали, что будут отслеживать информацию, связанную с уголовным делом, возбуждённым против Богатова, и пока воздерживаются от выводов, до публикации деталей. Так как в ходе ареста было изъято оборудование, проект Debian отозвал все ключи доступа Богатова.

Богатов принимал участие в разработке Debian и входил в команду, занимающуюся сопровождением пакетов, связанных с языком Haskell, а также был сопровождающим xmonad, runit, inotify-tools, cdist, fgetty, gdbm и других системных пакетов. Дмитрий также является разработчиком тестового набора GNU Thales.

По имеющейся в настоящее время неофициальной информации, выводы следствия строятся на основании публикации в форуме sysadmins.ru призывов к массовым беспорядкам, выполненным с IP-адреса компьютера Богатова. Адвокаты Богатова настаивают на его невиновности, аргументируя тем, что во время публикации он при свидетелях был в публичном месте, а на его компьютере функционировал выходной узел анонимной сети Tor, через который и могло быть отправлено сообщение от любого пользователя анонимной сети Tor. Кроме того, утверждается, что сообщения от участника, призывавшего к беспорядкам, продолжили поступать и после ареста Богатова. Есть ли у следствия другие доказательства, кроме IP-адреса, пока не ясно.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, tor
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  • 1.1, X3asd, 19:00, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    > публикации в социальных сетях призывов к массовым беспорядкам, выполненным с IP-адреса компьютера Богатова

    если "эксперты" считают что ip-адрес что-то доказыает якобы -- то дальше можно забыть о каком-то здравом рассудке..

     
  • 1.2, Константавр, 19:02, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –7 +/
    А вот нехрена ториться.
     
  • 1.3, Ahulinux, 19:06, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Круто Круто когда проекты уровня Debian выступают в твою поддержку Богатов пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, zloyValera, 19:36, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так и есть, анонимность вне закона, как и права человека)) Может вообще статью 23 п.2 Конституции РФ вычеркнуть касательно "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения."? 2е предложение данного пункта мне тоже не нравится) И вообще с такой позицией в аквариум может переселиться?
     
  • 1.4, ri.gilfanov, 19:12, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Уважаемые соотечественники-"экстремисты", прописывайте в конфиге Tor как-то так:
    ExcludeNodes {ru}, {ua}, {by}

    А то ноды в РФ держать сильно наказуемо при дефолтных настройках у политически активных пользователей.

     
     
  • 2.5, тоже Аноним, 19:33, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не подскажете, по какой статье это наказуемо?
    Я так понимаю, что именно по этому делу готовятся создать прецедент наказания за поддержку анонимной сети, посредством которой кто-то другой делает что-то противозаконное, причем однозначно - без ведома обвиняемого.
     
  • 2.8, Аноним84701, 19:50, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А то ноды в РФ держать сильно наказуемо при дефолтных настройках у
    > политически активных пользователей.

    Угу, а в европах народ просто с жиру бесится, организовывая всякие "Germany/Swiss/Austria-privacy foundation" https://www.torservers.net/partners.html
    через которые и содержат выходные ноды.

    То, что еще десяток лет назад было несколько громких дел, когда держателей выходных нод взяли за дет. порнографию, было ведь давно и уже почти неправда.
    https://itnomad.wordpress.com/2006/09/10/germany-crackdown-on-tor-node-operato

     
  • 2.11, Ordu, 20:22, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ноды в РФ держать сильно наказуемо при дефолтных настройках у политически активных пользователей.

    Да где угодно это наказуемо. Посадить может и не посадят, но отряд омона вышлют, и при случае мордой в асфальт положат. Потом, после разбирательств, может извинятся и отпустят, но это будет потом.

     
  • 1.7, Maxim Chirkov, 19:48, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У Tor есть интересная особенность, из-за которой под автоудаление часто попадают невинные комментаторы. Постоянно наблюдаю такой эффект - если два разных участника в близкое время заходят через Tor, то временами на сайт они попадают с одного и того же выходного узла. Это очень похоже на какую-то ошибку, так как выходной узел должен выбираться случайно, без коррелирования с целевым сайтом.

    Поясню на примере. Часто бывает, что с IP одного выходного узла Tor очень близко по времени один за другим приходят запросы от явных отморозков и вполне нормальных пользователей. Т.е. сообщение мерзавца, а затем через короткий промежуток времени с того же IP сообщение нормального пользователя. При этом пользователи явно разные, что подтвердилось опросом некоторых известных участников для которых наблюдалось такое пересечение.

     
  • 1.9, kknight, 19:59, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не надо считать правоохранительные органы идиотами. Вычислить человека из Тора вполне реально, особенно если у следствия есть косвенные данные о нём.
    Лично для меня, характеристика "пацифист и вегетарианец" уже звучит как отягчающее обстоятельство, т.к. из этой публики каждый второй неадекватен.
     
  • 1.10, uldus, 20:21, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Узел Tor размещался дома у Богатова, значит для сбора доказательств  использовался СОРМ со всеми вытекающими. Если сообщение отправлялось не через Tor Browser, то вполне реально доказать, что конечной точкой отправки является компьютер в локальной сети квартиры. Можно сопоставить поток трафика Tor и прямых исходящих запросов. Можно устроить MITM (на sysadmins.ru некоторые данные отдаются только по HTTP) с подстановкой меток и их последующей проверкой в кэше браузера. Методов много, с учётом ожидаемого общественного резонанса топорно работать никто не будет.
     

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