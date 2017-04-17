17.04.2017 18:08  Проекты Debian и Tor выступили в поддержку арестованного математика Дмитрия Богатова

Проект Debian выступил в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Заявление, связанное с арестом Богатова, также опубликовал проект Tor, в котором Богатов занимался поддержкой одного из выходных узлов. Проекты Debian и Tor указали, что будут отслеживать информацию, связанную с уголовным делом, возбуждённым против Богатова, и пока воздерживаются от выводов, до публикации деталей. Так как в ходе ареста было изъято оборудование, проект Debian отозвал все ключи доступа Богатова.

Богатов принимал участие в разработке Debian и входил в команду, занимающуюся сопровождением пакетов, связанных с языком Haskell, а также был сопровождающим xmonad, runit, inotify-tools, cdist, fgetty, gdbm и других системных пакетов. Дмитрий также является разработчиком тестового набора GNU Thales.

По имеющейся в настоящее время неофициальной информации, выводы следствия строятся на основании публикации в форуме sysadmins.ru призывов к массовым беспорядкам, выполненным с IP-адреса компьютера Богатова. Адвокаты Богатова настаивают на его невиновности, аргументируя тем, что во время публикации он при свидетелях был в публичном месте, а на его компьютере функционировал выходной узел анонимной сети Tor, через который и могло быть отправлено сообщение от любого пользователя анонимной сети Tor. Кроме того, утверждается, что сообщения от участника, призывавшего к беспорядкам, продолжили поступать и после ареста Богатова. Есть ли у следствия другие доказательства, кроме IP-адреса, пока не ясно.



