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15.04.2017 09:53  Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE

Следом за проектом Elisa для KDE представлен ещё один музыкальный проигрыватель - Babe, который главным образом ориентирован на управление музыкальной коллекцией, воспроизведение любимых композиций и удобные средства поиска. Предлагается три режима работы интерфейса: минималистичный (блок управления 200 на 200 пикселей, выводимый поверх других окон), режим списка воспроизведения и режим навигации по коллекции с просмотром подробных сведений о композициях.

Babe позволяет создавать списки воспроизведения, предоставляет удобные средства для организации доступа к избранному контенту, может фильтровать вывод по различным критериям, добавлять в коллекцию видоклипы из YouTube, привязывать к композициям цветные метки. Большое внимание уделяется поиску и автоматизации построения списка воспроизведения, в частности, акцент делается на возможности поиска похожих композиций и учет контекста. Из зависимостей отмечаются Qt 5.8, taglib, knotification и ki18n. В настоящее время проекта находится на стадии начального альфа-тестирования. Код поставляется под лицензией GPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2017/04/...)
  2. OpenNews: Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa
  3. OpenNews: Доступен Mixxx 2.0, свободный пакет для создания музыкальных миксов
  4. OpenNews: Новая версия музыкального плеера DeaDBeeF 0.7.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Rhythmbox 3.4
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: babe, music
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  • 1.1, Аноним, 10:21, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Годно
     
  • 1.2, Аноним, 10:23, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Симпатично смотрится.
     
     
  • 2.6, olifa, 10:33, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    особенно темная
     
  • 1.3, алекс, 10:26, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Слишком минималистично для KDE.
     
     
  • 2.9, vantoo, 10:48, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Пользуйтесь Amarok или Clementine.
     
     
  • 3.14, алекс, 11:13, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    я не о том, я про идеологию
     
  • 2.12, Аноним, 11:09, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего в этом плохого нет А отсутствие кнопок паузы и переключения треков - даж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 10:29, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда PulseAudio глючит, он шипит и трещит Когда глючит Babe, он издаёт звук ан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Дядя Женя, 11:03, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Покупайте наш Антивирус!
    Касперский - поймаетесь все!
     
     
  • 3.50, Аноним, 15:29, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    КУпи касперского - заведи  свинью на рабочем столе/в системном трее.
     
  • 1.5, Аноним, 10:33, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое главное не написали: чем он играет? Gstreamer?
     
     
  • 2.15, anonymous, 11:13, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Через QtMultimedia, который через Gstreamer.
     
     
  • 3.54, robux, 15:45, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Через QtMultimedia, который через Gstreamer, который гвоздями прибит к GNOME.
     
  • 3.56, Аноним, 15:59, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    USE="alsa -gstreamer -pulseaudio" emerge dev-qt/qtmultimedia
     
  • 1.7, Аноним, 10:35, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эквалайзер рабочий то хоть есть?
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 10:40, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +20 +/
    Ты ничего не понял. Этот плеер для удобства поиска композиции, есть плеер для минимизации интерфейса, третий плеер делает ударение на поиске обложек и текста в интернете. А тебе нужен плеер с эквалайзером. Жди.
     
     
  • 3.13, Дядя Женя, 11:10, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    В линуксах все такое неудобное и сложное Для простейшей операции, что в виндовс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, EHLO, 11:28, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Простейшая операция это загрузить и установить троян Да, не поспоришь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Мамолог, 12:04, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дядя Женя , ну как так.
     
  • 4.32, Аноним, 13:13, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Например, какая такая операция Чтобы найти что-то в венде мне приходится делать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, A.Stahl, 13:44, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С одной стороны вендотролль, а с другой -- фанатик с поленом вместо головы.
    >не прикасаясь к мыши вообще

    Тебя троллят не конкретно про мышь, а по количество и очевидность/прогнозируемость действий вообще.

     
  • 4.44, Генерал Ясень Пень, 14:55, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну виндавс-то русский, чё...
     
  • 4.46, абвгдейка, 15:07, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и сколько строк в своей жизни ты "напрограммировал" в линуксе?:)
     
  • 4.53, freehck, 15:37, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В виндусах всё такое неудобное и сложное! Для простейшей операции, типа скачать все mp3 со страницы, в линуксе надо набрать команду, а в виндовсе надо несколько часов кликать по ссылкам руками или скачивать и устанавливать дополнительные программы, а ещё надо найти эти самые программы! Виндовс совершенно не подходит для хакеров, винды ввиду огромного числа дыр - для кракеров, а кракеры это нарушители закона, киберпреступники! Таким образом, винды способствуют нарушению УК РФ! Отправлю в ближайшее время письмо просьбой разработать соответствующий Законопроект в ГосДуму для введения госограничений на использование Виндовс в школах и по ограничению этого иностранного зловредного ПО способствующему наружению ряда статей УК РФ и международных правовых актов.
     
  • 4.58, Племянник, 16:12, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дядя Женя, говоришь про ограничение использования иностранного зловредного ПО? Ну так так Microsoft Windows должна быть в этом списке под номером 1!

    PS Дядя Женя, вспомни про написание "не" с глаголами.

     
  • 3.27, унекс, 12:57, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    йунекс идеология лучши всех
     
  • 2.16, anonymous, 11:17, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эквалайзер рабочий то хоть есть?

    В гстримере всё есть.

     
     
  • 3.59, Аноним, 16:14, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно, в го.ностримере.
     
  • 2.33, Отражение луны, 13:42, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Эквалайзеры не нужны т.к. портят звук.
    Просто купи себе нормальные наушники.
     
     
  • 3.42, Аноним, 14:34, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот вся суть линуксоидов, с которой впервые столкнулся ещё в жабберовской конфер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, chinarulezzz, 15:57, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ох, как ты прав :)

    https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/13268712

    Создал тред, "опытные музыканты" пришли и убедили что эквалайзер не нужен. Се ля ви)

     
  • 4.66, ryoken, 16:43, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А серверную материнку купить домой не надо случаем ещё? А если я басов
    > хочу побольше?

    Я правда не очень понял, зачем для басов покупать серверную материнку :). Но у меня тут валяются 2 штуки на Socket604 двугорбые :).

     
  • 3.43, ANoNyMoUs, 14:42, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если Linux, то не согласен. Мне удалось восстановить звук и подстроить для своего помещения и аппаратурки, только с помощью: Calf studio gear, Cadence (KXStudio), JACK+PulseAudio+ALSA. Рекомендую. Подходит для всех плейеров.
     
  • 1.10, Аноним, 10:55, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эй, но это же дубль, уже говориле о плеери elis... подождите-ка, что? OH SHI~
     
  • 1.18, Аноним, 11:32, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тьфу, опять на базе библиотек, а под капотом gstreamer наверняка?
     
  • 1.20, RazrFalcon, 12:20, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как хорошо, что есть Deadbeef.
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:37, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    чем он лучше audacious?
     
     
  • 3.24, Аноним, 12:51, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    тем для чего у нужен плеер - звуком
     
     
  • 4.26, Аноним, 12:57, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    мусье из секты свидетелей тёплого лампового звука?
     
  • 3.47, Man999, 15:09, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотри сам чем. Я штук 20 ГУИшных плееров перепробовал. Крому deadbeef только парочка адекватных оказались. Но оный всех превосходит. Ест цуе, ест русские теги, вывод через alsa, pulse, jack, я им проверяю когда со звуком траблы. Баш-команды над файлами из плейлиста. Можно задать цвета всех элементов Гуя. Плейлист можно группировать по директориям, по альбомам и тд. Вообще он по минимуму копирует фубар, а фубар лучший плеер, это не секрет давно.
     
     
  • 4.49, Awwit, 15:26, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У deadbeef качество звука отвратное (какие бы настройки не ставил). Пользовался им пока не услышал как звук идёт через Amarok и Clementine (gstreamer). С тех пор не ставлю deadbeef.
    Единственный его плюс это GUI, мне тоже нравится.
     
     
  • 5.67, Аноним, 16:46, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен, только выбрал Аудациус.
     
  • 1.21, Я сказал, 12:28, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Не надоело каждую неделю клепать новый плеер? Amarok как был единственным нормальным плееров в Linux, так спустя 10 лет им и остался.
     
     
  • 2.23, Pinkie Pie, 12:38, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Амарок мертв Я бы тоже предпочел его, но его пора выбрасывать, его никогда не п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 13:04, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://community.kde.org/Amarok/Development/KF5port/Status
     
     
  • 4.31, Pinkie Pie, 13:11, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я сто лет уже видел этот "статус", а во всех KDE Applications что каждые 4 месяца выходят - все амарок на KDE4.
     
  • 4.37, iPony, 13:44, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > This page was last modified on 22 August 2015

    Ага...

     
     
  • 5.48, username, 15:19, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В свое время,  кде имел набор уникальных приложений и многие из них были на то время просто мега функциональными. K3b например.
    И где это все, держите очередную плазму, а что под ней запускать? Недоделки какието, вот и амарок слили, последнее по моему стоящее приложение под кеды.
     
     
  • 6.61, Денис, 16:31, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь Amarok'ом еще с KDE3. Какого функционала тебе не хватает. Или комиты ради комитов?
     
  • 3.60, Твоя мамка, 16:29, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты мертв, а амарок живее живых, клоун.
     
  • 3.62, Аноним, 16:31, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И никогда не отрежут от MySQL.
     
  • 1.25, anonkz, 12:53, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А сборочки под винду будут?
    Охота мультиплатформенный плеер.
     
  • 1.29, Дуплик, 13:06, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Новая дисциплина аутистов из KDE -- релиз нового, никому ненужного плеера каждую неделю.

    При этом Amarok так до сих пор и не портировали на Qt 5 и KF 5.

     
     
  • 2.38, Аноним, 13:46, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты правда думаешь что этот плеер написали разработчики KDE?
     
  • 2.41, Анончик, 14:26, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне нужен. А вот что хорошего написали Гномеры в этом плане?
     
  • 2.63, Денис, 16:31, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Аутист папка твой, а KDE единственное окружение в котором можно нормально работать.
     
  • 2.65, Аноним, 16:36, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну тебе же должно быть ни холодно, ни жарко Ты же им, всё равно, не пользуешься... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, aliceklipper, 13:07, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему никто до сих пор не написал клон аимпа? У него ведь самый удобный и мощный интерфейс эва.
     
     
  • 2.34, Отражение луны, 13:43, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А по мне так самый убожеский и сомнительный. Clementine удобнее.
     
     
  • 3.39, aliceklipper, 13:49, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У клементины не хватает одной важной фичи: чекбоксов напротив каждого трека в плейлисте. Мне лень спавнить 9000 плейлистов, а потом путаться в них из-за того, что я в данный конкретный момент не хочу слушать какой-то отдельный трек. Плюс, клементина (у меня лично) не понимает тегов в оггах. А так да, она лучшее, из того что я пробовал под линуксами на данный момент.
     
  • 2.35, marks, 13:43, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть плеер Sayonara, который не совсем клон, но повторяет идеи интерфейса а-ля винамп. Есть еще в qmmp поддержка скинов от винампа 2, xmms, но там довольно стремно выглядят скины в 2к17.
     
     
  • 3.40, aliceklipper, 13:51, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > аимп
    > винамп

    Не сравнивай убогое неюзабельное (и вырвиглазное) г.внг с самым божественным плеером.

    УПД: Глянул на саёнару, можно и попробовать.

     
  • 2.64, Stask, 16:32, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Винамп был модер во времена Виндус 98, но его времена давно прошли.
     
  • 1.45, username, 15:00, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бляя, других проблем нет...
    Похоже кде скоро того. Жалко тройку и уничтоженные приложения. Давайте больше плееров, че.
     
     
  • 2.51, Аноним, 15:30, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    причем тут кде, тyп0рылый д3г3н3рат?
     
  • 1.52, th3m3, 15:36, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Недавно же была новость, что для KDE очередной плеер пилят. Это ещё один? Сколько можно то?
     
  • 1.57, Мазохист, 16:05, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > для KDE представлен ещё один музыкальный проигрыватель - Babe

    Возникла ассоциация с Hot Babe, забавной утилитой отображающей загрузку процессора в виде аниме-стилизованного рисунка.

     

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