15.04.2017 09:53  Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE

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|2.8, A.Stahl, 10:40, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ты ничего не понял. Этот плеер для удобства поиска композиции, есть плеер для минимизации интерфейса, третий плеер делает ударение на поиске обложек и текста в интернете. А тебе нужен плеер с эквалайзером. Жди.
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|5.36, A.Stahl, 13:44, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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С одной стороны вендотролль, а с другой -- фанатик с поленом вместо головы.
>не прикасаясь к мыши вообще
Тебя троллят не конкретно про мышь, а по количество и очевидность/прогнозируемость действий вообще.
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|4.53, freehck, 15:37, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В виндусах всё такое неудобное и сложное! Для простейшей операции, типа скачать все mp3 со страницы, в линуксе надо набрать команду, а в виндовсе надо несколько часов кликать по ссылкам руками или скачивать и устанавливать дополнительные программы, а ещё надо найти эти самые программы! Виндовс совершенно не подходит для хакеров, винды ввиду огромного числа дыр - для кракеров, а кракеры это нарушители закона, киберпреступники! Таким образом, винды способствуют нарушению УК РФ! Отправлю в ближайшее время письмо просьбой разработать соответствующий Законопроект в ГосДуму для введения госограничений на использование Виндовс в школах и по ограничению этого иностранного зловредного ПО способствующему наружению ряда статей УК РФ и международных правовых актов.
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|4.58, Племянник, 16:12, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дядя Женя, говоришь про ограничение использования иностранного зловредного ПО? Ну так так Microsoft Windows должна быть в этом списке под номером 1!
PS Дядя Женя, вспомни про написание "не" с глаголами.
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|4.66, ryoken, 16:43, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А серверную материнку купить домой не надо случаем ещё? А если я басов
> хочу побольше?
Я правда не очень понял, зачем для басов покупать серверную материнку :). Но у меня тут валяются 2 штуки на Socket604 двугорбые :).
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|3.43, ANoNyMoUs, 14:42, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если Linux, то не согласен. Мне удалось восстановить звук и подстроить для своего помещения и аппаратурки, только с помощью: Calf studio gear, Cadence (KXStudio), JACK+PulseAudio+ALSA. Рекомендую. Подходит для всех плейеров.
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|3.47, Man999, 15:09, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Посмотри сам чем. Я штук 20 ГУИшных плееров перепробовал. Крому deadbeef только парочка адекватных оказались. Но оный всех превосходит. Ест цуе, ест русские теги, вывод через alsa, pulse, jack, я им проверяю когда со звуком траблы. Баш-команды над файлами из плейлиста. Можно задать цвета всех элементов Гуя. Плейлист можно группировать по директориям, по альбомам и тд. Вообще он по минимуму копирует фубар, а фубар лучший плеер, это не секрет давно.
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|4.49, Awwit, 15:26, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У deadbeef качество звука отвратное (какие бы настройки не ставил). Пользовался им пока не услышал как звук идёт через Amarok и Clementine (gstreamer). С тех пор не ставлю deadbeef.
Единственный его плюс это GUI, мне тоже нравится.
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|5.48, username, 15:19, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В свое время, кде имел набор уникальных приложений и многие из них были на то время просто мега функциональными. K3b например.
И где это все, держите очередную плазму, а что под ней запускать? Недоделки какието, вот и амарок слили, последнее по моему стоящее приложение под кеды.
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|1.29, Дуплик, 13:06, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Новая дисциплина аутистов из KDE -- релиз нового, никому ненужного плеера каждую неделю.
При этом Amarok так до сих пор и не портировали на Qt 5 и KF 5.
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|3.39, aliceklipper, 13:49, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У клементины не хватает одной важной фичи: чекбоксов напротив каждого трека в плейлисте. Мне лень спавнить 9000 плейлистов, а потом путаться в них из-за того, что я в данный конкретный момент не хочу слушать какой-то отдельный трек. Плюс, клементина (у меня лично) не понимает тегов в оггах. А так да, она лучшее, из того что я пробовал под линуксами на данный момент.
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|1.57, Мазохист, 16:05, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> для KDE представлен ещё один музыкальный проигрыватель - Babe
Возникла ассоциация с Hot Babe, забавной утилитой отображающей загрузку процессора в виде аниме-стилизованного рисунка.
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