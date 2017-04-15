15.04.2017 09:53  Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE

Следом за проектом Elisa для KDE представлен ещё один музыкальный проигрыватель - Babe, который главным образом ориентирован на управление музыкальной коллекцией, воспроизведение любимых композиций и удобные средства поиска. Предлагается три режима работы интерфейса: минималистичный (блок управления 200 на 200 пикселей, выводимый поверх других окон), режим списка воспроизведения и режим навигации по коллекции с просмотром подробных сведений о композициях.

Babe позволяет создавать списки воспроизведения, предоставляет удобные средства для организации доступа к избранному контенту, может фильтровать вывод по различным критериям, добавлять в коллекцию видоклипы из YouTube, привязывать к композициям цветные метки. Большое внимание уделяется поиску и автоматизации построения списка воспроизведения, в частности, акцент делается на возможности поиска похожих композиций и учет контекста. Из зависимостей отмечаются Qt 5.8, taglib, knotification и ki18n. В настоящее время проекта находится на стадии начального альфа-тестирования. Код поставляется под лицензией GPLv3.