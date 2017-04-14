14.04.2017 09:59  Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3

Компания Red Hat представила выпуск инструментария Ansible 2.3, предоставляющего средства для управления конфигурацией, оркестровки, централизованной установки приложений и параллельного выполнения типовых задач на группе систем. Код Ansible написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Основные особенности Ansible: простой и читаемый язык управления конфигурацией, поддержку распараллеливания работ, отсутствие необходимости установки на удалённые системы специальных программ-агентов (все операции инициируются централизованно по SSH), возможность работы без прав root. Система Ansible не так усложнена, как cfengine, puppet и Chef, но при этом предоставляет достаточно широкие возможности и высокую гибкость управления. Ключевые новшества: Добавлен фреймворк для создания постоянных сетевых соединений (Persistent Connections Framework), позволяющих использовать одно активное SSH-соединение для выполнения нескольких задач на управляемом устройстве. За счёт отбрасывания достаточно длительной фазы установки соединения, при интенсивном выполнении большого числа задач, использование постоянных соединений позволяет до 10 раз ускорить выполнение управляющих сетевых операций;

Для планов конфигурации (playbooks) предложено два метода сетевого взаимодействия с внешними устройствами: классический CLI (команды передаются в форме операций в интерфейсе командной строки устройства) и новый NETCONF (для установки, изменения и удаления блоков конфигурации используется XML-протокол Network Configuration Protocol);

С 20 до 29 увеличено число поддерживаемых сетевых платформ и до 267 доведено число модулей для автоматизации настройки параметров сети. Среди добавленных сетевых платформ: Apstra, Arista Networks, Avi Networks, Big Switch Networks, Cumulus Networks, Fortinet, Huawei, Lenovo, Ordnance и Palo Alto Networks;

Улучшена поддержка платформы Microsoft Windows: Добавлена порция новых модулей для автоматизаций выполнения работ в Windows. Реализована возможность использования метода "runas" для запуска модулей и скриптов под другим пользователем; Добавлена поддержка применения режима "pipelining" для одновременной обработки нескольких операций в рамках одного соединения;

Упрощена интеграция в Ansible сторонних модулей, разработанных участниками из сообщества. Представлена система метаданных для модулей и один централизованный репозиторий для передачи сторонних разработок.



