11.04.2017 10:42  Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0

Проверьте электролиты на системной плате, возможно дело в них. Я бы начал с того, что все бы их выпаял и проверил. Но с вероятностью, близкой к единице, можно утверждать, что за 15 лет все там давно высохло и можно тупо перепаять ничего не замеряя.

Если не поможет, отключите в биос-сетапе встроенные аудио, сеть, графику и все ненужное для установки. Сбросьте все установки в заводское состояние.

Установите ядру параметры загрузки "noapic" и "acpi=off".

Список других параметров можно найти по ссылке

https://www.kernel.org/doc/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt