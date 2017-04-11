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11.04.2017 10:42  Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 8.0

Состоялся релиз минималистичного Linux дистрибутива Tiny Core Linux 8.0, который может работать на системах с 48 Мб ОЗУ. Загрузочный iso-образ занимает всего 16 Мб. Графическое окружение дистрибутива построено на основе X-сервера Tiny X, тулкита FLTK и оконного менеджера FLWM. Дистрибутив загружается целиком в ОЗУ и работает из памяти. Для 64-разрядных систем подготовлена сборка CorePure64, размером 24 Мб. Дополнительно поставляется сборка CorePlus (116 Мб), в которую входит ряд дополнительных пакетов, таких как набор оконных менеджеров (FLWM, JWM, IceWM, Fluxbox, Hackedbox, Openbox), инсталлятор с возможностью установки дополнительных расширений, а также готовый набор инструментов для обеспечения выхода в сеть, включая менеджер для настройки Wifi-соединений.

В новом выпуске произведено обновление системных компонентов, включая ядро Linux 4.8.17, busybox 1.25.1, glibc 2.24, GCC 6.2.0, e2fsprogs 1.43.3, util-linux 2.28.2.



  1. Главная ссылка к новости (http://forum.tinycorelinux.net...)
  2. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 7.2
  3. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 7.1
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tinycorelinux
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  • 1.1, стары..., 11:42, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    его бы на вяленного, эх, цыны бы ни было, воощеб летать стал
     
     
  • 2.2, Leonid.ko, 11:57, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Пихатели вяленого. Толку от него 0. Можно по скорости внедрения XFree и вашего вяленого сравнить.
     
  • 1.3, ryoken, 12:36, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Посоветйуте плз дистр (с более-менее акутальным ядром) для очень дремучего компа (Asus TUSL2-C Celeron 633 384Ram 10Gb HDD). Попробовал сей предмет - ребут на попытке загрузки ядра. Спасибо :).
     
     
  • 2.4, щи, 12:50, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вы разберитесь, почему ребут.
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 12:56, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Посоветйуте плз дистр (с более-менее акутальным ядром)
    >Попробовал сей предмет - ребут

    memtest. не за что.

    > на попытке загрузки ядра. Спасибо :).

     
     
  • 3.6, ryoken, 13:18, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Посоветйуте плз дистр (с более-менее акутальным ядром)
    >>Попробовал сей предмет - ребут
    > memtest. не за что.

    память ок, тестил уже.

    именно наа ведре взбрык (бут-меню видно было да и дос с песнями встал)

     
  • 2.7, adolfus, 13:18, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверьте электролиты на системной плате, возможно дело в них. Я бы начал с того, что все бы их выпаял и проверил. Но с вероятностью, близкой к единице, можно утверждать, что за 15 лет все там давно высохло и можно тупо перепаять ничего не замеряя.
    Если не поможет, отключите в биос-сетапе встроенные аудио, сеть, графику и все ненужное для установки. Сбросьте все установки в заводское состояние.
    Установите ядру параметры загрузки "noapic" и "acpi=off".
    Список других параметров можно найти по ссылке
    https://www.kernel.org/doc/Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt

     
  • 1.8, vantoo, 13:27, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоит на подобных дистрибутивах установить и запустить один из современных браузеров, с поддержкой html5 и которые не коверкают дизайн сайтов и после 10-й открітой вкладки гиг ОЗУ как небывало.  
     

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