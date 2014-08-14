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11.04.2017 08:47  Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей

Хакерская группа Shadow Brokers открыла доступ к архиву с эксплоитами и инструментами для проведения атак, полученному в результате утечки информации из Агентства Национальной Безопасности США (АНБ). Активисты уже разобрали представленный архив и опубликовали структурированный вариант на GitHub. Несмотря на то, что в основном в архиве представлены достаточно старые эксплоиты, которым 10 и более лет, сам факт существования некоторых эксплоитов вызывает удивление.

Например, присутствует эксплоит для ранее неизвестной уязвимости в Postfix, который позволяет удалённо получить контроль за почтовым сервером. Эксплоит работает только с выпусками Postfix с 2.0.8 по 2.1.5, поставляемыми в 2002-2004 годах, но потенциально может быть адаптирован и для ветки 2.2.x. Изучение эксплоита показало, что он использует ошибку в реализации функции strip_address(), применяемой для разбора комментариев в заголовках сообщений. Ошибка была устранена более 11 лет назад в выпуске 2.2.11. В выпусках новее 2.2.11 уязвимость не проявляется.

Кроме Postfix особого внимания заслуживают эксплоиты для получения контроля за сервером через Apache httpd (атака направлена на версию 2.0.40-21 из состава Red Hat Linux 9.0), прокси-сервер Squid, mod_ssl из состава http-сервера Apache 2.x (эксплоит датирован 2008 годом и нацелен на SSLv2), rpc.statd (атака на Red Hat Linux 6.0/6.1/6.2) и bluetooth-стек. Так же в архиве присутствуют ранее неопубликованные эксплоиты для rsync, sendmail, samba, proftpd, wuftpd, 7zip, cPanel, phpBB (до 2.0.11), SquirrelMail (1.4.0-1.4.7), Avaya Media Server, Exim (3.22-3.35), pcnfsd, SSH1 (проблема устранена в 2001 году), Telnetd и Netscape httpd. Следует отметить, что большинство упоминаемых в архиве уязвимостей уже давно устранены, но не исключено, что отдельные уязвимости могут оставаться неисправленными.

Отдельно можно выделить серию удалённо эксплуатируемых уязвимостей в Solaris, которые использовались для взлома достаточно большого списка хостов в сети. Например, примечательна удалённая root-уязвимость в rpc-механизме, проявляющаяся вплоть до Solaris 9 на системах SPARC и Intel. Также отмечены удалённые root-уязвимости в rpc.cmsd, snmpXdmid (Solaris 2.6-2.9), Sun snmpd, dtspcd (SunOS 5), Tooltalk (DEC, IRIX, Solaris 2.6) и ttsession (Solaris 2.6-2.9). В архиве также отмечены атаки на системы, работающие под управлением FreeBSD 5.3-9.0, в том числе упоминаются успешные атаки на поддомены в зонах gov.ru, minatom.ru, int.ru, snz.ru, vniitf.ru.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/po...)
  2. OpenNews: Возможный сценарий успешной атаки АНБ на алгоритм Диффи-Хеллмана
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
  4. OpenNews: Утечка документов из АНБ свидетельствует о взломе крупнейшего поставщика SIM-карт
  5. OpenNews: Утечка документов из АНБ свидетельствует о небезопасности SSH, PPTP, IPSec и TLS
  6. OpenNews: Доброжелатели из АНБ информируют разработчиков Tor о выявляемых проблемах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: nsa, exploit, postfix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, бедный буратино, 09:28, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ищо ворд паламали
     
     
  • 2.2, я, 09:33, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    из состава office xp?
     
  • 2.13, стары..., 11:39, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    за такое этим мирзафцам теперь долго прощение просить придеца
     
  • 2.14, IMHO, 11:45, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    АНД сломали ворд и сменили там шрифт с 12 на 14
     
  • 1.4, Anonplus, 09:45, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >> достаточно старые эксплоиты, которым 10 и более лет
    >> ранее неопубликованные эксплоиты

    Подтвердился факт, в очевидности которого и так мало кто сомневался: спецслужбы давным-давно изучают код и ищут уязвимости для своих нужд.

     
     
  • 2.6, Hellraiser, 10:10, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >Подтвердился факт, в очевидности которого и так мало кто сомневался: спецслужбы >давным-давно изучают код и ищут уязвимости для своих нужд.

    есть ещё более очевидный факт - они внедряют уязвимости в код для своих нужд

     
     
  • 3.22, Аноним, 12:49, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если код проектов открыт, то пропихивают подсистемы уязвимые концептуально арх... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, docker, 14:02, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Selinux - детище АНБ, есличо )
     
  • 2.10, Аноним, 10:46, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ищут для них, а также для них делают закладки как аппаратные так и программные ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Аноним, 11:29, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Вот сволочи, да А ведь должны были просто сидеть и запрещать самим себе просмат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, ano, 11:58, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    пора называть вещи своими именами - не спецслужбы - а киберпреступники.
     
  • 1.5, vantoo, 10:04, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Складывается впечатление, что они искали эксплоиты под взлом конкретных серверов, отсюда и неуниверсальность.
     
  • 1.8, istepan, 10:26, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > phpBB (до 2.0.11)

    Это вообще решeто, до 3.1.* точно.

     
  • 1.9, lynx, 10:38, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    обиделись на трампа. они и выложили старье, как бы говоря что у них есть и новьё, которое они естественно выкладывать не буду.
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:49, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну, почему же Лет этак через N-дцать, когда новое новьё насобирают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, ы, 11:24, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отчёт Symantec по Vault 7 тоже весьма интересен: https://www.symantec.com/connect/blogs/longhorn-tools-used-cyberespionage-grou
     
  • 1.16, Аноним, 11:50, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот ведь жядные кю какие выложили архив 2004го года, который уже никому в мир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 11:54, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это вообще нормально политического скандала не будет или успешные атаки произв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Я, 12:49, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не будет. Ибо власть страны, владеющей доменной зоной, понимает что на ее недовольство всем нашрать.
     
  • 1.19, andy, 12:15, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Промышленная ОС" отличилась
     
  • 1.20, fi, 12:34, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    «успешные атаки на… minatom.ru» - судя по дате на сайте "© 2005" все еще актуально!
     
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov, 12:53, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > «успешные атаки на… minatom.ru» - судя по дате на сайте "© 2005"
    > все еще актуально!

    Вот поэтому бюджентные сайты надо перепиливать каждый год -- полностью. Для безопасности!

     
  • 2.24, Аноним84701, 13:35, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > «успешные атаки на… minatom.ru» - судя по дате на сайте "© 2005"
    > все еще актуально!

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    % HEAD minatom.ru
    ...
    X-Powered-By: PHP/5.3.29
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    http://php.net/eol.php
    [CODE]Unsupported Branches
    Branch Date Last Release
    5.3 14 Aug 2014 2 years, 7 months ago 5.3.29
    [/CODE]

     
  • 2.26, Аноним, 13:54, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А после 2005-го он стал Росатомом. Плэтому на старый сайт и забили.

     
  • 1.25, Олег, 13:54, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там все просто
    пишут безопасности и продают за денежки
    Пишут под все подряд, что интересно скупают
    Сколько раз было на конкурсах взломов-отказывались представлять технологию взлома, а называли ее цену
     
  • 1.27, Аноним, 14:01, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    всю вкусняшку хакеры себе оставили, а дремучую древность выложили - не жалко
     
     
  • 2.29, Anoim, 14:07, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Стань хакером и будет тебе вкусняшка
     

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