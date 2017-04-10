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10.04.2017 22:35  Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО

Разработчики языка программирования D объявили о переводе официального эталонного компилятора DMD (Digital Mars D) в разряд свободного ПО. Бэкенд DMD, который ранее поставлялся в исходных текстах, но под проприетарной лицензией Digital Mars, отныне будет распространяться под свободной лицензией Boost, которая уже используется для кода фронтэнда.

Поставка бэкенда DMD под проприетарной лицензии была связано с тем, что значительная часть кода была разработана компанией Symantec, сохранившей свои имущественные права. В частности, код компилятора DMD был основан на компиляторе Digital Mars C/C++, который, в свою очередь, заимствовал часть кода из компилятора Symantec C++. Возможность перехода на свободную лицензию открылась после того, как компания Symantec официально предоставила проекту D право на перелицензирование кодовой базы. Кроме возможности поставки DMD в основных репозиториях дистрибутивов Linux, перелицензирование также позволит в будущем полностью перевести бэкенд DMD на язык D, по аналогии с фронтэндом, который уже переписан на D.

Кроме DMD сообществом параллельно развиваются два свободных компилятора LDC и GDC, которые являются фронтэндами к LLVM и GCC. По сравнению с LDC и GDC, официальный компилятор DMD отличается значительным превосходством в скорости компиляции, что позволят применять его для реализации функциональности, похожей на скрипты (код на лету очень быстро компилируется и выполняется).

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/progr...)
  2. OpenNews: В рамках проекта PowerNex развивается ядро, написанное на языке D
  3. OpenNews: Релиз компилятора D версии 2.068.0
  4. OpenNews: Вышла версия 2.066 компилятора языка D
  5. OpenNews: Вышли DCD 0.3.0 и DScanner 0.1.0, инструменты для разработчиков на языке D
  6. OpenNews: Вышла новая версия dmd 2.063, компилятора для языка D
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dlang
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  • 1, Pinkie Pie, 22:40, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Отличная новость. Джва года не ждал, но все равно приятно ошарашен.
     

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