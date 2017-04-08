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08.04.2017 09:50  Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei

Следом за уязвимостью в WiFi-чипах Broadcom, используемых во многих популярных моделях смартфонов, исследователи безопасности из компании Comsecuris продемонстрировали на конференции Infiltrate Conference возможность совершения атаки на мобильные устройства пользователей через эксплуатацию уязвимости в baseband-процессорах, обеспечивающих работу GSM-стека.

Уязвимость затрагивает baseband-процессоры HiSilicon Balong с интегрированным модемом 4G LTE, развиваемые компанией Hisilicon Technologies, которая является подразделением Huawei Technologies. Подобные процессоры используются в ряде топовых смартфонов Huawei Honor, включая P10, Mate 9, Honor 9, 7, 5c и 6, а также в модулях связи некоторых моделей ноутбуков.

Несмотря на то, что baseband-процессор является независимым звеном и отделён от CPU, обслуживающего основное системное окружение, получение контроля за данным компонентом позволяет атакующему получить полный доступ к телефонии, включая возможность отслеживать коммуникации через мобильную сеть, совершать звонки и отправлять/перехватывать SMS.

Изучение прошивки, которую удалось найти в одном из архивов с компонентами для ядра Linux, показало, что в чипсете связи используется ОС VxWorks и присутствует простая командная оболочка C-Shell. Несмотря на ограниченную функциональность, из окружения C-Shell можно модифицировать и просматривать содержимое памяти, получать информацию о запущенных задачах, запускать свои задачи и загружать модули ядра. Исследователь нашёл способ запуска кода на стороне baseband-процессора, который мог создавать соединения в сотовой сети, невидимые из основной Android-системы.

Следующим шагом стало выявление уязвимости в LTE-стеке, которая бы позволила выполнить код в окружении baseband-процессора и совершить атаку без физического доступа к устройству. С одной стороны уязвимость позволяет провести атаку незаметно от пользователя в любых общественных местах, но с другой стороны риск массовых атак снижается достаточно большой трудоёмкостью и сложностью атаки.

В частности, предложенный сценарий атаки, который не требует физического доступа к устройству, подразумевает создание фиктивной базовой станции, например, при помощи свободного пакета OpenLTE, и подставного сетевого оператора. Далее в эфир отправляются специально оформленные пакеты, которые при обработке на подключившемся к фиктивной сети уязвимом устройстве приводят к записи за пределы выделенного буфера в LTE-стеке. В докладе представлена только демонстрация и информация о неопасных уязвимостях, а детали наиболее опасных проблем пока держатся в тайне, до тех пор пока Huawei не исправит выявленные проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://threatpost.com/baseban...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  3. OpenNews: Linux портирован для baseband-процессора, обеспечивающего работу GSM-стека
  4. OpenNews: Продемонстрирована базовая станция GSM на базе свободного ПО и бюджетного телефона
  5. OpenNews: Разработчики Replicant выявили бэкдор в смартфонах и планшетах Samsung Galaxy
  6. OpenNews: Ден Розенберг попытался опровергнуть заявление о наличии бэкдора в Samsung Galaxy
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: baseband, huawei
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  • 1.1, Аноним, 10:58, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не удивлюсь, если найдутся незакрываемые бекдоры, извините, дырки.
     
  • 1.2, алекс, 11:18, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И что? Всё равно всё сливается на сервера СОРМ.
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:22, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >СОРМ.

    Croatian Offensive Puke Militia?

     
     
  • 3.6, Аноним, 12:23, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Аббревиатура русская, так что мимо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 12:22, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу, сливается и выглядит как твои действия, а не злоумышленника И, кстати, зво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним, 12:46, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >всё сливается

    Не всё.

     
  • 2.9, username, 13:09, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> И что? Всё равно всё сливается на сервера СОРМ.

    Во-первых, только во время проведения розыскных мероприятий, и доступ к сормам есть только у ФСБ (по крайней мере, так должно быть).
    А во-вторых, ты готов поделиться всеми своими звонками, своим трафиком с Васей Пупкиным, который, в лучшем случае, позвонит за твой счет в Эквадор, а в худшем - использует полученную информацию, скажем, с целью шантажа?

     
     
  • 3.10, Аноним, 14:14, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В гугл с запросом пакет Яровой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Fidel Castro, 11:25, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Honor 9? статья из будущего ?
     
     
  • 2.7, Васян, 12:28, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То не хонор., вот хонор. https://www.youtube.com/watch?v=IvN37BnW2DI
     

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