08.04.2017 08:00  Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire

Коммуникационный сервис Wire, предлагающий end-to-end шифрование для обмена сообщениями, голосовых звонков и видеовызовов, сообщил об открытии кода серверной части, в дополнение к коду клиентских приложений, протокола и внутренних библиотек, открытых ранее под лицензией GPLv3. Код серверных компонентов открыт под лицензией AGPLv3, которая требует открытия не только кода обособленных производных продуктов, но и web-сервисов, построенных на основе AGPL-компонентов. Код написан на языке Haskell.

В настоящее время опубликован не весь серверный код, а лишь набор отдельных библиотек и сервисов, используемых на стороне бэкенда. Открытие кода производится по мере выполнения работы по чистке и документированию кодовой базы. В ближайшие месяцы планируется открыть и все остальные части серверных компонентов Wire. Более того, в отдалённой перспективе планируется подготовить версию Wire, предназначенную для развёртывания на своём оборудовании, что позволит создавать обособленные сервисы мгновенного обмена сообщениями, не привязанные к инфраструктуре Wire.

Открытию кода серверной части способствовало успешное проведение независимого аудита реализации применяемого в Wire протокола Proteus и Cryptobox API. Аудит не выявил каких-то концептуальных или особо опасных проблем, в основном благодаря применению в Wire распространённых стандартных криптографических алгоритмов (ChaCha20, HMAC-SHA256, Curve25519 и HKDF) и библиотеки libsodium.

Из уже открытых компонентов можно отметить: