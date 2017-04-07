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07.04.2017 21:58  Оценка возможности интеграции кейлоггера в KVM-переключатель Belkin OmniView

Исследователи безопасности из компании Cisco оценили возможность внедрения кейлоггера в KVM-коммутаторы, обеспечивающие подключение нескольких компьютеров к одной клавиатуре, мыши и монитору. На примере двухпортового устройства Belkin E Series OmniView проведён эксперимент, в результате которого удалось подготовить работающий прототип системы, перехватывающей и сохраняющей информацию о нажатых клавишах. Эксперимент призван показать, что для блокирования утечки данных в организациях недостаточно защиты сетевой инфраструктуры и устранения уязвимостей в программном обеспечении, из виду также не следует упускать периферийные устройства, безобидные на первый взгляд.

Кейлоггер реализован на базе обычной платы Arduino Uno, которая была подключена к четырём выводам микроконтроллера PIC16C57C, применяемого в KVM-переключателе. На Arduino Uno было запущено специально подготовленное приложение, использующее свободную библиотеку "PS2Keyboard" для определения нажатых клавиш с учётом перехваченных прерываний, декодирования скан-кодов и записи в буфер.

Для извлечения накопившихся данных реализован обработчик, который активируется специально заданной последовательностью и выводит содержимое буфера, симулируя нажатия на клавиатуре. Забор данных от кейлоггера выглядит следующим образом: атакующий подключает к KVM свой ноутбук с открытым текстовым редактором, нажимает на клавиатуре определённую последовательность клавиш и получает накопившиеся данные, которые через KVM передаются в виде симуляции нажатий на клавиатуре.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  3. OpenNews: Представлены работающие на GPU прототипы руткита и кейлоггера для Linux
  4. OpenNews: Методы борьбы с уязвимостями в современных принтерах могут привести к появлению новой угрозы
  5. OpenNews: Представлена техника создания кейлоггеров, работающих на основе анализа колебания телефона
  6. OpenNews: В прошивке сетевых принтеров Samsung и Dell найден бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kvm, keylogger
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  • 1.1, Аноним, 22:27, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Вроде же уже договорились, что контролируя физический уровень, контролируешь все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:37, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Контролируя тело и паяльник, контролируешь еще больше - что ж теперь, вообще от ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:25, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Каким образом у вас личная безопасность смешалась с информационной Я так понима... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, serh, 23:35, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот и выросло поколение, не знающее ректальный криптоанализ...
     
     
  • 5.10, Аноним, 23:38, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В цивилизованных странах за пытки можно и на электрический стул угодить.
     
     
  • 6.11, Tat, 23:41, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По Гуантаномо и видно.
     
  • 2.4, Anonimus, 22:38, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да. Это и ежу понятно. Просто тут информация к размышлению тоже дается какбэ. Под любую физику может быть программа, так или иначе использующая эту схему (при том что найти её программно методом тыка практически невозможно, как и вычислить)
     
  • 2.12, Crazy Alex, 23:51, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Договорились - те, кто в теме. А вот такие демки наглядно это демонстрируют и остальным. В общем, хорошая напоминалочка, полезная
     

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