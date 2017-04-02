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02.04.2017 09:24  USB Canary - утилита для мониторинга портов USB во время блокировки экрана

В рамках проекта USB Canary развивается небольшая утилита для отслеживания активности USB-портов и отправки уведомления в случае, если подключение нового устройства обнаружено во время блокировки экрана или в нерабочее время. Утилита может оказаться полезной для организаций со строгими правилами использования USB-накопителей или людей параноидально относящихся к безопасности, которые хотят быть уверенными, что во время оставления компьютера без пресмотра, он не будет атакован через USB-порт, например, при помощи специального устройства или инструментария BadUSB. Уведомление может быть отправлено через SMS (используется API Twilio) или добавлено в канал Slack.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  3. OpenNews: Техника канальной MITM-атаки через наводнение эфира беспроводной сети
  4. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  5. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
  6. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: usb, badusb
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  • 1, Аноним, 09:27, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    USB Gulag
     
  • 2, Меломан1, 09:58, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Уведомление может быть отправлено через SMS (используется API Twilio) или добавлено в канал Slack.

    Еще бы фотку нарушителя спокойствия прикрепляла к уведомлению было бы круто.

     
  • 4, Аноним, 10:50, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А почему бы во время блокировки просто не отключать все порты?
     
  • 5, Sluggard, 11:14, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > которые хотят быть уверенными, что во время оставления компьютера без пресмотра, он не будет атакован через USB-порт, например, при помощи специального устройства или инструментария BadUSB

    И как эта балалайка добавит уверенности в том, что комп не будет атакован? Она же не защищает от атаки, а только отслеживает активность и уведомляет.
    Даже в том, что тебя сразу уведомят о подключении нового USB-устройства, уверенности быть не может — достаточно оставить машину без доступа к сети, и никаких уведомлений никуда не уйдёт.

     

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