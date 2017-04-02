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В рамках проекта USB Canary развивается небольшая утилита для отслеживания активности USB-портов и отправки уведомления в случае, если подключение нового устройства обнаружено во время блокировки экрана или в нерабочее время. Утилита может оказаться полезной для организаций со строгими правилами использования USB-накопителей или людей параноидально относящихся к безопасности, которые хотят быть уверенными, что во время оставления компьютера без пресмотра, он не будет атакован через USB-порт, например, при помощи специального устройства или инструментария BadUSB. Уведомление может быть отправлено через SMS (используется API Twilio) или добавлено в канал Slack.