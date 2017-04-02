> которые хотят быть уверенными, что во время оставления компьютера без пресмотра, он не будет атакован через USB-порт, например, при помощи специального устройства или инструментария BadUSB И как эта балалайка добавит уверенности в том, что комп не будет атакован? Она же не защищает от атаки, а только отслеживает активность и уведомляет.

Даже в том, что тебя сразу уведомят о подключении нового USB-устройства, уверенности быть не может — достаточно оставить машину без доступа к сети, и никаких уведомлений никуда не уйдёт.

