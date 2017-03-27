27.03.2017 09:15  Выпуск LibreSSL 2.5.2

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.5.2, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Особенности LibreSSL 2.5.2: Добавлена новая функция распределения памяти recallocarray(), которая теперь используется вместо reallocarray() в некоторых подсистемах, таких как CBB и BUF_MEM_grow. Новая функция отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;

В список корневых сертификатов добавлен сертификат удостоверяющего центра SECOM Trust Systems;

Добавлена возможность использования интерфейса EVP для хэшей MD5+SHA1;

Налажена обработка добавочного заполнения при обновлении запроса SSLv2 до соединения SSLv3/TLS;

Для реализаций протоколов и шифров предоставлена возможность установки конфигурационных объёктов TLS в libtls;

Снижена нагрузка на CPU при согласовании TLS-соединения при использовании утилиты nc.



