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27.03.2017 09:15  Выпуск LibreSSL 2.5.2

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.5.2, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы.

Особенности LibreSSL 2.5.2:

  • Добавлена новая функция распределения памяти recallocarray(), которая теперь используется вместо reallocarray() в некоторых подсистемах, таких как CBB и BUF_MEM_grow. Новая функция отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;
  • В список корневых сертификатов добавлен сертификат удостоверяющего центра SECOM Trust Systems;
  • Добавлена возможность использования интерфейса EVP для хэшей MD5+SHA1;
  • Налажена обработка добавочного заполнения при обновлении запроса SSLv2 до соединения SSLv3/TLS;
  • Для реализаций протоколов и шифров предоставлена возможность установки конфигурационных объёктов TLS в libtls;
  • Снижена нагрузка на CPU при согласовании TLS-соединения при использовании утилиты nc.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Новые выпуски LibreSSL 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10
  3. OpenNews: Обновление LibreSSL 2.3.9/2.4.4 и GnuTLS 3.5.6 с устранением DoS-уязвимости
  4. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.0
  5. OpenNews: DragonFly BSD перешел на LibreSSL по умолчанию
  6. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl, crypt
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  • 1, Аноним, 09:42, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Шел 2017 год. Сишники до сих пор копаются в своих alloc/calloc/malloc.
     

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