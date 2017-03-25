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25.03.2017 09:06  Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android

Представлен выпуск Maru OS 0.4, рабочего окружения для смартфонов, сочетающего Android и Debian GNU/Linux 8 "Jessie" с рабочим столом Xfce. Окружение рассчитано на комфортную работу как на экране смартфона, так и при подключении стационарного монитора или телевизора, клавиатуры и мыши. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки сформированы для смартфонов Nexus 5 и Nexus 7. Ведётся работа по портированию для других устройств Nexus, а также для некоторых моделей смартфонов LG и Motorola.

В отличие от уже существующих Linux-окружений для Android (например, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy) в Maru OS обеспечена более тесная интеграция Linux-контейнера с Android и автоматизирован выбор режима работы - при подключении монитора по HDMI предоставляется доступ к рабочему столу Xfce в окружении Debian, а при работе с экрана смартфона предлагается интерфейс Android. Обратной стороной подобной интеграции является поставка не в форме chroot-образа, а в виде самодостаточной прошивки на базе Android, включающей контейнер с полноценным Debian GNU/Linux, в котором можно устанавливать deb-пакеты, запускать офисные приложения и браузер Chromium, получить доступ к SD-карте, которая также используется приложениями в Android.

Основные новшества Maru OS 0.4:

  • Подготовлены сборки для устройства Nexus 7 2013 Wi-Fi (flo). Так как это первая официальная сборка для Nexus 7, она пока помечена как бета-выпуск, который будет переведён в разряд стабильных после более широкого тестирования;
  • Поддержка полного шифрования содержимого накопителя. Шифрование настраивается из секции Settings/Security и охватывает как области данных, используемые в мобильном окружении, так и данные в окружении для настольных систем;
  • Включены исправления, накопившиеся в репозитории AOSP для Android 6.0 "Marshmallow" (android-6.0.1_r72, android-6.0.1_r77 и android-6.0.1_r78), включая устранения уязвимостей, выпущенные до 1 февраля;
  • Инструментарий LXC обновлён до версии 1.0.9;
  • В установщик добавлена проверка на совместимость для предотвращения установки прошивки на неподдерживаемые устройства.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.maruos.com/2017/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.3, Linux-окружения для Android
  3. OpenNews: Первый открытый выпуск Maru OS
  4. OpenNews: Maru OS, Linux-окружение для Android, доступно для свободной загрузки
  5. OpenNews: Maru, Linux-окружение для Android, переведено в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: maru, android, debian
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  • 1.1, Аноним, 10:06, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Подскажите, есть что-нибудь, с помощью чего можно было бы запускать приложения A... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, анонизмус, 10:21, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    они на андроиде-то в виртуалке, о чём ты?
     
  • 2.3, Аноним, 10:25, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Есть дополнение для  Chrome https://www.opennet.ru/tips/info/2852.shtml
     
  • 2.4, Admino, 10:38, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https://chrome.google.com/webstore/detail/arc-welder/emfinbmielocnlhgmfkkmkngd
     
     
  • 3.5, Michael Shigorih, 12:11, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не работаить

    Error Loading Extension
    Failed to load extension from: /home/user/com.viber.voip.android
    There is no "message" element for key extName.

     
  • 2.7, paulus, 13:42, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вибера разве нативного нет?
     
     
  • 3.8, Аноним, 14:15, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне вот не Viber нужен, а Shazam А его, к сожалению, почему-то нет И альтернат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Sabakwaka, 21:23, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Чё ты тут сказал Что функционалы Вайбера и Шазама совпадают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, Аноним, 23:03, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Посмотри SoundHound у вас там на вшивничке есть Я у себя им пользуюсь вместо Sh... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Наноним, 21:34, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Платный genymotion, стоковый эмулятор из Android Studio (умеет в kvm), сломанный и мёртвый shashlik. Вроде всё.
     
  • 1.6, Аноним, 13:22, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А с окружением Plasma будет? :)
     
     
  • 2.9, Дуплик, 17:20, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет, она ведь течёт и падает.
     
     
  • 3.17, Аноним, 23:06, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я прямо сверещу как паровоз Ща будет гипертонический криз Как так Плазма ско... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 17:50, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну что, здорово. Виртуалка в виртуалке. ресурсов то больше девать некуда. поди.
     
     
  • 2.11, Аноним, 19:49, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Контейнер - не виртуалка Тут скорее наоборот - рядом с виртуалкой андроида, кру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Sabakwaka, 21:21, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какое-то время это меня интересовало. Пока не здох кнопочный телефон. Здох он от недоступности вспухших батареек. Таких больше не делают. Нигде.

    Потом купил грошовый смартфон, рутанул его и всё, связанное с «андроидом на декстопе», внезапно, стало мне глубоко похуЮ — данные в высшей степени доступны отовсюду.

    НахуА мне МаруОС, когда Гугле Дисц с его Гугле Документес в высшей степени доступен мне с любого нативного декстопа???

    У посонов с МаруОС, по ходу, какие-то супердоступные батарейки для кнопочных тлф!

     
     
  • 2.18, Аноним, 23:09, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я завою как Chubakkawaka: Уууу! Ууууу!! Уииииии!!!


     
  • 1.15, Аноним, 22:57, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, я сечас силился вспомнить, что у меня было в 2013 году Вот не помню Но точ... весь текст скрыт [показать]
     

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