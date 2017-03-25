25.03.2017 09:06  Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android

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|3.5, Michael Shigorih, 12:11, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не работаить
Error Loading Extension
Failed to load extension from: /home/user/com.viber.voip.android
There is no "message" element for key extName.
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|1.12, Sabakwaka, 21:21, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Какое-то время это меня интересовало. Пока не здох кнопочный телефон. Здох он от недоступности вспухших батареек. Таких больше не делают. Нигде.
Потом купил грошовый смартфон, рутанул его и всё, связанное с «андроидом на декстопе», внезапно, стало мне глубоко похуЮ — данные в высшей степени доступны отовсюду.
НахуА мне МаруОС, когда Гугле Дисц с его Гугле Документес в высшей степени доступен мне с любого нативного декстопа???
У посонов с МаруОС, по ходу, какие-то супердоступные батарейки для кнопочных тлф!
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