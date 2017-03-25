25.03.2017 09:06  Выпуск Maru OS 0.4, Linux-окружения для Android

Представлен выпуск Maru OS 0.4, рабочего окружения для смартфонов, сочетающего Android и Debian GNU/Linux 8 "Jessie" с рабочим столом Xfce. Окружение рассчитано на комфортную работу как на экране смартфона, так и при подключении стационарного монитора или телевизора, клавиатуры и мыши. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки сформированы для смартфонов Nexus 5 и Nexus 7. Ведётся работа по портированию для других устройств Nexus, а также для некоторых моделей смартфонов LG и Motorola. В отличие от уже существующих Linux-окружений для Android (например, Debian noroot, GNURoot Debian, Complete Linux Installer и Linux Deploy) в Maru OS обеспечена более тесная интеграция Linux-контейнера с Android и автоматизирован выбор режима работы - при подключении монитора по HDMI предоставляется доступ к рабочему столу Xfce в окружении Debian, а при работе с экрана смартфона предлагается интерфейс Android. Обратной стороной подобной интеграции является поставка не в форме chroot-образа, а в виде самодостаточной прошивки на базе Android, включающей контейнер с полноценным Debian GNU/Linux, в котором можно устанавливать deb-пакеты, запускать офисные приложения и браузер Chromium, получить доступ к SD-карте, которая также используется приложениями в Android. Основные новшества Maru OS 0.4: Подготовлены сборки для устройства Nexus 7 2013 Wi-Fi (flo). Так как это первая официальная сборка для Nexus 7, она пока помечена как бета-выпуск, который будет переведён в разряд стабильных после более широкого тестирования;

Поддержка полного шифрования содержимого накопителя. Шифрование настраивается из секции Settings/Security и охватывает как области данных, используемые в мобильном окружении, так и данные в окружении для настольных систем;

Включены исправления, накопившиеся в репозитории AOSP для Android 6.0 "Marshmallow" (android-6.0.1_r72, android-6.0.1_r77 и android-6.0.1_r78), включая устранения уязвимостей, выпущенные до 1 февраля;

Инструментарий LXC обновлён до версии 1.0.9;

В установщик добавлена проверка на совместимость для предотвращения установки прошивки на неподдерживаемые устройства.



