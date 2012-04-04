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25.03.2017 10:49  Обновление Samba 4.6.1, 4.5.7 и 4.4.12 с устранением уязвимости

Опубликованы корректирующие выпуски Samba 4.6.1, 4.5.7 и 4.4.12 в которых устранена уязвимость (CVE-2017-2619), позволяющая клиенту, имеющему право на запись файлов, через манипуляции символическими ссылками выйти за пределы экспортируемого раздела и получить доступ к произвольным частям файловой системы сервера. Проблема проявляется только при включении unix-расширений для протокола SMB1 (в качестве обходного пути защиты в настройках можно указать "unix extensions = no"). Обновления пакетов с устранением уязвимости доступны для Debian, Ubuntu, Fedora, FreeBSD, RHEL и SUSE.

Для проверки попадания клиентских запросов в экспортируемую область ФС в Samba применяется системный вызов realpath(). Клиент может воспользоваться состоянием гонки (race condition) и переименовать файл в символическую ссылку в то мгновение, когда файл уже проверен в realpath(), но операция с ним ещё не обработана. Таким образом, при удачном завершении атаки сервер выполнит операцию не с проверенным файлом, а с файлом, на который ссылается символическая ссылка. Теоретически подобное стечение обстоятельств не исключается, но практически проведение успешной атаки маловероятно. В частности, продемонстрированный прототип эксплоита успешно работает только при замедлении выполнения серверного процесса при помощи strace.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.samba.org/samba/hi...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.6.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Обновление Samba 4.4.5, 4.3.11 и 4.2.14 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости Badlock в Samba
  6. OpenNews: Обновление Samba 4.3.6, 4.2.9 и 4.1.23 с устранением опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: samba
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  • 2, Аноним, 14:13, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Вообще-то unix extensions ценная фича, если клиент тоже unix-like Так что запре... весь текст скрыт [показать]
     

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