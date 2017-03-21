21.03.2017 11:19  Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26

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|3.6, Аномномномнимус, 13:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Откровенно говоря даже на офтопике не ясно, зачем нужен этот FarStone.
Вот IrfanView было бы не плохо открыть и затянуть, он легковесный, поддерживает вагон всего, вплоть до средств быстрой корректировки и пакетной обработки.
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|4.8, Андрей, 13:45, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Каталогизация, просмотр (очень удобный и очень быстрый), конвертация, пакетное переименование, редактирование, хотя и очень примитивное - и это всё в одной программе. На линуксе для того, чтобы хотябы приблизиться к одной этой бесплатной утилите по функционалу нужно с десяток утилит установить как консольных, так и с гуём и всё-равно не сможете делать очень многое.
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