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21.03.2017 11:19  Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26

Подготовлен стабильный релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.26.0. Shotwell предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).

В новом выпуске:

  • Добавлен инструмент для усиления контраста изображения;
  • Добавлена поддержка тегов ACDSEE;
  • Обеспечена совместимость с новой версией компилятора Vala;
  • Переработан код аутентификации для web-сервисов. Код для аутентификации во внешних службах вынесен в отдельную библиотеку, что позволяет оперативно отражать изменения в API не трогая код Shotwell;
  • Проведена чистка устаревших вызовов GTK+ и GSettings. Прекращено использование Gtk.IconFactory, GtkUIManager и Gtk*Action*. Некоторые диалоги переведены на GtkTemplate, нижняя панель реализована при помощи Gtk.Revealer. Обновлены требования к минимальным версиям библиотек: GExiv2 0.10.4, GCR 3, GLib 2.40, GTK+ 3.14;
  • Плагины переведены на libsoup API;
  • Обеспечено сохранение настроек экспорта изображений;
  • Реализовано скрытие пустых боковых панелей;
  • Добавлена клавиатурная комбинация Ctrl-f для быстрого вызова сроки поиска;
  • Добавлена поддержка автоопределения кодировки, если строка не соответствует UTF-8;
  • Обновлены ключи для Google API. Налажен процесс загрузки на Youtube, благодаря переходу на использование libgdata.


  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.gnome.org/Apps/Sh...)
  2. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.25
  3. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.24
  4. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.23.2
  5. OpenNews: Имущественные права на Shotwell и Geary переданы организации Software Freedom Conservancy
  6. OpenNews: Группа Yorba, создавшая Shotwell и Geary, прекратила разработку
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotwell
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  • 1.1, Аноним, 11:29, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Эх, был бы FastStone Image Viewer под линуксом.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 11:38, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    И можно было бы хорошо бросать быстрые камни в колодец?
     
  • 2.4, Аноним, 11:43, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    +1.
    Кстати, он вполне работает под wine. Но это как-то неправильно, что ли.
     
  • 2.5, Аноним, 12:00, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Чем XnView не устраивает?
     
     
  • 3.6, Аномномномнимус, 13:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Откровенно говоря даже на офтопике не ясно, зачем нужен этот FarStone.
    Вот IrfanView было бы не плохо открыть и затянуть, он легковесный, поддерживает вагон всего, вплоть до средств быстрой корректировки и пакетной обработки.
     
     
  • 4.8, Андрей, 13:45, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Каталогизация, просмотр (очень удобный и очень быстрый), конвертация, пакетное переименование, редактирование, хотя и очень примитивное - и это всё в одной программе. На линуксе для того, чтобы хотябы приблизиться к одной этой бесплатной утилите по функционалу нужно с десяток утилит установить как консольных, так и с гуём и всё-равно не сможете делать очень многое.
     
     
  • 5.10, Аноним, 13:57, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    man Unix-way Такие комбайны никому не нужны просто ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.11, Logo, 14:21, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DigiKam не подходит?
     
  • 3.9, Аноним, 13:49, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что это очень неудобная и непродуманная программа Сделать можно вроде мног... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:42, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Изменений много, все, вроде полезные Это радует Вот только надо им сменить спо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аномномномнимус, 13:27, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Picasa

    Пора бы забыть уже

     

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