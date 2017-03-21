21.03.2017 11:19  Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26

Подготовлен стабильный релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.26.0. Shotwell предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин). В новом выпуске: Добавлен инструмент для усиления контраста изображения;

Добавлена поддержка тегов ACDSEE;

Обеспечена совместимость с новой версией компилятора Vala;

Переработан код аутентификации для web-сервисов. Код для аутентификации во внешних службах вынесен в отдельную библиотеку, что позволяет оперативно отражать изменения в API не трогая код Shotwell;

Проведена чистка устаревших вызовов GTK+ и GSettings. Прекращено использование Gtk.IconFactory, GtkUIManager и Gtk*Action*. Некоторые диалоги переведены на GtkTemplate, нижняя панель реализована при помощи Gtk.Revealer. Обновлены требования к минимальным версиям библиотек: GExiv2 0.10.4, GCR 3, GLib 2.40, GTK+ 3.14;

Плагины переведены на libsoup API;

Обеспечено сохранение настроек экспорта изображений;

Реализовано скрытие пустых боковых панелей;

Добавлена клавиатурная комбинация Ctrl-f для быстрого вызова сроки поиска;

Добавлена поддержка автоопределения кодировки, если строка не соответствует UTF-8;

Обновлены ключи для Google API. Налажен процесс загрузки на Youtube, благодаря переходу на использование libgdata.



