17.03.2017 19:20  Статистический анализ предрекает рост популярности Go и сохранение позиций Си

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|3.26, НяшМяш, 00:06, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Согласен. Пишу уже с полтора года проекты только на свифте. Недавно вот пришлось на днях обжсишный класс подредактировать - это боль и унижение. Методы в квадратных скобках, обязательные круглые скобки в условиях, вечные поинтеры и самая жесть - постоянно нужно ставить точку с запятой.
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|1.15, freehck, 22:08, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Стоит сказать, что статистика эта получена посредством автоматизированного поиска в Google постов с шаблонами вида "moved from X to Y" по всем возможным комбинациям глаголов, X-ов и Y-ков.
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|1.22, Andrew Tridgell, 23:23, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Эх, вот и я в источник не смотрю, а комментарии пишу. А оказалось, что кто-то где-то чего-то нагуглил по трём фразам. И проанализировал. Зачёт по матстату на сессии гарантирован, с такой-то картинкой.
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|1.23, qwerty123, 23:28, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Угу. Среди возвращающися самолетов больше всего было с поврежениями двигателя и баков.
Собрались уже усиливать защиту баков и двигателей, но слава богам, был один человек, который сказал, что надо думать про те самолеты, которые не вернулись.
Товарищь собрал показатели текущей моды, настроения, а не индустриальных оснований.
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|1.30, Анатолий В, 01:14, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> I hope I didn't make it seem more serious than I meant it to be – it's really just a fun project and kind of a joke not to meant taken seriously.
Со слов автара - "это исследование just for fun, вроде шутки, не стоит воспринимать в серьёз"
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