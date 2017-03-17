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17.03.2017 19:20  Статистический анализ предрекает рост популярности Go и сохранение позиций Си

Эрик Бернгардссон (Erik Bernhardsson), аналитик и специалист по машинному обучению, собрал и проанализировал статистику переходов программистов с одного языка на другой. На основе полученной матрицы, в которой строки - это языки с которых переходят, а столбцы - языки, на которые переходят, исследователь составил матрицу вероятностей, которая предсказывает (при сохранении нынешних тенденций перехода между языками) наибольший рост популярности для языка Go (16.41%).

На втором месте в рейтинге языков, которым предрекают популярность в будущем, закрепился язык C (14.26%), который, несмотря на свой солидный возраст, не теряет популярность и останется одним из основных языков программирования. Следом идут языки Java (13.21%), C++ (11.51% ), Python (9.45%), С# и Rust. Среди языков, вероятность популярности которых в будущем минимальна называются Lisp, Perl, Visual Basic, Fortran, Lua и Pascal.



  1. Главная ссылка к новости (https://erikbern.com/2017/03/1...)
  2. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
  3. OpenNews: Рейтинг языков программирования от RedMonk
  4. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  5. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
Автор новости: YetAnotherOnanym
Тип: Тема для размышления
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  • 1.1, ОлдФак, 20:26, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А между фортраном и матлабом устойчивое равновесие.
     
  • 1.2, PukkuTukkuTaBu, 20:31, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Я так понимаю для Эрика Бернгардссона JavaScript - вообще не язык.
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:35, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +15 +/
    действительно, это не язык. это слёзы и страдания всех пользователей интернета, вернее причина их вызывающая.
     
  • 2.5, Илья, 20:46, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    в таблице есть нода
     
  • 2.7, Aleks Revo, 21:19, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Внезапно! https://erikbern.com/assets/js_framework_matrix_eig.png
     
  • 2.10, A, 21:47, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может он под node прячется
     
     
  • 3.14, freehck, 22:05, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не прячется. Скрипт дубовый, делает в гугле запросы на точное соответствие:
    https://github.com/erikbern/eigenstuff/blob/master/analyze.py
     
  • 2.11, Аноним, 21:49, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лингва-франка же!
     
  • 1.8, Andrew Tridgell, 21:37, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Самое популярное, согласно этой диаграмме, направление — пора валить со Swift обратно на Objective C
     
     
  • 2.25, Dmitry77, 00:02, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но если ты на Objective C, то самое время перейти на Swift
     
     
  • 3.26, НяшМяш, 00:06, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Согласен. Пишу уже с полтора года проекты только на свифте. Недавно вот пришлось на днях обжсишный класс подредактировать - это боль и унижение. Методы в квадратных скобках, обязательные круглые скобки в условиях, вечные поинтеры и самая жесть - постоянно нужно ставить точку с запятой.
     
     
  • 4.29, Аноним, 01:03, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А обязательные фигурные вокруг блоков из одной инструкции нас не смущают, потому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:03, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На раст переходят с хаскеля и Go, а на яву в основном с кобола и kotlin, лол.
     
  • 1.15, freehck, 22:08, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стоит сказать, что статистика эта получена посредством автоматизированного поиска в Google постов с шаблонами вида "moved from X to Y" по всем возможным комбинациям глаголов, X-ов и Y-ков.
     
  • 1.16, Аноним, 22:23, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Rust уже побеждает, напишите свою ОС на расте за 1 год.
     
     
  • 2.27, НяшМяш, 00:07, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем, если можно форкнуть? https://github.com/redox-os/redox
     
     
  • 3.31, Аноним, 02:09, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или так, но тогда си не нужен? Только асам актуален
     
  • 1.21, Аноним, 23:01, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так предсказывать можно всё что угодно.
     
  • 1.22, Andrew Tridgell, 23:23, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, вот и я в источник не смотрю, а комментарии пишу. А оказалось, что кто-то где-то чего-то нагуглил по трём фразам. И проанализировал. Зачёт по матстату на сессии гарантирован, с такой-то картинкой.
     
  • 1.23, qwerty123, 23:28, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    Угу. Среди возвращающися самолетов больше всего было с поврежениями двигателя и баков.

    Собрались уже усиливать защиту баков и двигателей, но слава богам, был один человек, который сказал, что надо думать про те самолеты, которые не вернулись.

    Товарищь собрал показатели текущей моды, настроения, а не индустриальных оснований.

     
     
  • 2.28, Анонимм, 00:41, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Товарищь собрал показатели текущей моды, настроения, а не индустриальных оснований.

    И каковы же "индустриальные обоснования"?
    В чём не совпадает их учёт с этими графиками?

     
  • 1.24, Аноним, 23:48, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Среди людей, которые прыгают между языками https news ycombinator com item id... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Анатолий В, 01:14, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > I hope I didn't make it seem more serious than I meant it to be – it's really just a fun project and kind of a joke not to meant taken seriously.

    Со слов автара - "это исследование just for fun, вроде шутки, не стоит воспринимать в серьёз"

     

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