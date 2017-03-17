17.03.2017 19:20  Статистический анализ предрекает рост популярности Go и сохранение позиций Си

Эрик Бернгардссон (Erik Bernhardsson), аналитик и специалист по машинному обучению, собрал и проанализировал статистику переходов программистов с одного языка на другой. На основе полученной матрицы, в которой строки - это языки с которых переходят, а столбцы - языки, на которые переходят, исследователь составил матрицу вероятностей, которая предсказывает (при сохранении нынешних тенденций перехода между языками) наибольший рост популярности для языка Go (16.41%).

На втором месте в рейтинге языков, которым предрекают популярность в будущем, закрепился язык C (14.26%), который, несмотря на свой солидный возраст, не теряет популярность и останется одним из основных языков программирования. Следом идут языки Java (13.21%), C++ (11.51% ), Python (9.45%), С# и Rust. Среди языков, вероятность популярности которых в будущем минимальна называются Lisp, Perl, Visual Basic, Fortran, Lua и Pascal.