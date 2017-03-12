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12.03.2017 08:37  Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8

Состоялся релиз оконного менеджера Window Maker 0.95.8, предоставляющего интерфейс в стиле NEXTSTEP. В новой версии представлен альтернативный метод смены режимов отображения полураскрытых окон и реализована возможность перемещения полураскрытых окон на другой экран. Добавлена поддержка сохранения позиции указателя мыши относительно окна после выполнения операций упорядочивания окон. Реализована настройка для автоматического разворачивания окна на весь экран при подведении окна к верхнему краю экрана.



  1. Главная ссылка к новости (http://windowmaker.org/news.ph...)
  2. OpenNews: После 6 лет стагнации возобновлена разработка оконного менеджера WindowMaker
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wm, windowmaker
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  • 1.1, A.Stahl, 09:51, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Олдскульненько так, но никаких позитивных эмоций не вызывает. Выглядит "топорно".
     
  • 1.2, Аноним, 09:54, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Самый удобный из мышкотыкательных оконных менеджеров Впрочем, уже давно им не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 09:56, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Мышка сломалась и купить новую жаба давит?:)
     
  • 1.4, chinarulezzz, 10:07, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уау, здорово. Написавшему новость моя искренняя благодарность. Такой софт нужно освещать.
     
  • 1.5, Лютый жабист_, 10:19, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мышкотыкательных?! На хоткеях всё, включая 10 виртуальных десктопов. Можно с уверенностью сказать что wm идеален, тк за 15 лет ничего особо нового не делали. И не требуется.
     
  • 1.6, Аноним, 10:24, 12/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О! Откопались уже!
     

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