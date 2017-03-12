12.03.2017 08:37  Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8

Состоялся релиз оконного менеджера Window Maker 0.95.8, предоставляющего интерфейс в стиле NEXTSTEP. В новой версии представлен альтернативный метод смены режимов отображения полураскрытых окон и реализована возможность перемещения полураскрытых окон на другой экран. Добавлена поддержка сохранения позиции указателя мыши относительно окна после выполнения операций упорядочивания окон. Реализована настройка для автоматического разворачивания окна на весь экран при подведении окна к верхнему краю экрана.



