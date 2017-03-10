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10.03.2017 23:01  Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков

На состоявшемся сегодня заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение по прекращению формирования альфа-выпусков. Начиная с Fedora 27 вместо отдельных альфа-сборок для тестирования будут предложены периодически формируемые сборки репозитория Rawhide, который будет постоянно поддерживаться в состоянии альфа-качества.

Пользователи получат возможность протестировать состояние дистрибутива в любое удобное время, воспользовавшись ежедневными сборками. Разработчиков Fedora новая схема избавит от лишней рутины, связанной со сборкой, отдельным тестированием и поставкой альфа-версий. Перед помещением в репозиторий каждый пакет будет проходить автоматизированное тестирование в системе непрерывной интеграции, позволяющее убедиться, что пакет будет корректно установлен и не нарушит работу других пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Проект Fedora рассматривает возможность отказа от альфа-выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.2, IMHO, 23:08, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    потом еще и от релизов откажутся
     
  • 1.5, Аноним, 23:56, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если альфу перестать называть альфой, то стабильней она не станет.
     
     
  • 2.6, Аноним, 00:11, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Категория: великие мюсли анонимных философов
     
     
  • 3.11, Тот_Самый_Анонимус, 06:32, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Категория: великие остроты анонимных петросянов.
     
  • 1.7, Аноним, 00:55, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Жалко нету у них аналога AUR, а всё из-за сложности сборки пакетов, по сравнению... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Ph0zzy, 01:08, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    rpmfusion - нет?
     
  • 2.9, commiethebeastie, 01:54, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам copr или rpmfusion?
     
     
  • 3.13, SpaceRaven, 07:41, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    скорее copr, fusion содержит то что по идеологическим причинам в федору не долетает, а в cor r люди свои пакеты выкладывают
     
  • 2.10, Аноним, 03:39, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    главное deb не смотрите, а то сразу в дурку увезут
     

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