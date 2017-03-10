10.03.2017 23:01  Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков

На состоявшемся сегодня заседании комитета FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающего за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утверждено предложение по прекращению формирования альфа-выпусков. Начиная с Fedora 27 вместо отдельных альфа-сборок для тестирования будут предложены периодически формируемые сборки репозитория Rawhide, который будет постоянно поддерживаться в состоянии альфа-качества.

Пользователи получат возможность протестировать состояние дистрибутива в любое удобное время, воспользовавшись ежедневными сборками. Разработчиков Fedora новая схема избавит от лишней рутины, связанной со сборкой, отдельным тестированием и поставкой альфа-версий. Перед помещением в репозиторий каждый пакет будет проходить автоматизированное тестирование в системе непрерывной интеграции, позволяющее убедиться, что пакет будет корректно установлен и не нарушит работу других пакетов.



