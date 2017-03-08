08.03.2017 21:23  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе

|
|
|
|
|
|
|
|3.15, angra, 22:41, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+9 +/–
|
При этом ровным счетом ничего не мешает пересобрать ядро отключив полностью ненужные тебе модули. Более того, существуют дистры, где такие действия являются нормой. Вот такая у линукса архитектура.
|
|
|
|4.48, Vkni, 06:50, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> При этом ровным счетом ничего не мешает пересобрать ядро отключив полностью ненужные
> тебе модули. Более того, существуют дистры, где такие действия являются нормой.
> Вот такая у линукса архитектура.
Так это целиком заслуга GPL'а. А архитектура у Линукса довольно фиговая - кубик-рубик-монолит. Но открытость кодов и коммунистический метод разработки повышают производительность труда на порядки, позволяя даже такой допотопной архитектуре легко уделывать более продвинутые, но закрытые разработки.
|
|1.12, kirigiri, 22:35, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Подготовлен рабочий прототип эксплоита, который будет опубликован через несколько дней, чтобы дать пользователям время на обновление системы.
Уязвимость вызвана состоянием гонки (race condition) при доступе к указателю n_hdlc.tbuf, которое может привести к двойному освобождению памяти и перезаписи не связанных с буфером данных через манипуляцию с параметрами протокола HDLC (High-Level Data Link Control). В случае ошибки передачи данных, одновременный вызов функций flush_tx_queue() и n_hdlc_send_frames() может привести к дублированию записи указателя n_hdlc.tbuf в список tx_free_buf_list и дальнейшему двойному освобождению памяти одного и того же буфера в функции n_hdlc_release().
-------------------
Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают время на обновление и тут же объясняют как провести атаку. Да это не готовое решение, но кому надо - взломает. Публиковали бы и эксплоит тогда сразу
|
|
|
|2.39, Ordu, 01:11, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают время на обновление и тут же объясняют как провести атаку. Да это не готовое решение, но кому надо - взломает.
Чтобы взломать без эксплоита надо написать этот эксплоит. А на это уйдёт время. Данное объяснение на самом деле, только выглядит законченным объяснением, да и то, только для того, кто не пытался эксплуатировать уязвимости. Всё что объяснено -- это как можно получить exploitable double free. Допустим, что объяснено достаточно внятно и при попытке спровоцировать этот дабл-фри проблем не возникнет. Но как эксплуатировать этот дабл-фри? Это потребует отдельных исследований, которые потребуют нескольких часов, а то и суток.
|
|2.50, Vkni, 06:56, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают
> время на обновление и тут же объясняют как провести атаку.
1. Для толковых объяснение содержится в патче. Поэтому просто умалчивать не поможет.
2. Если не объяснять, как взломать, могут подумать, что это ложная тревога. В конце-концов, граждане безопасники "ставят на уши" миллионы людей этим заявлением. Поэтому надо его как-то убедительно подкреплять.
|
|
|
|2.17, angra, 22:46, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
|
Если ты про userland, то принципиально ничего не поменяет, привилегии рута будут получены. Если про запуск драйверов от пользователя, то тогда и ломать особо ничего не надо, запустил себе драйвер винчестера и сразу всё поимел без всяких эксплоитов.
|
|
|
|3.27, Анонимм, 23:37, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Если ты про userland, то принципиально ничего не поменяет, привилегии рута будут
> получены.
С какой радости? У всяких сетевых модулей не будет доступа к таблице процессов, чтоб там UID менять в обход API.
> Если про запуск драйверов от пользователя, то тогда и ломать
> особо ничего не надо, запустил себе драйвер винчестера и сразу всё
> поимел без всяких эксплоитов.
Дык счас то всё ровно так же лежит: и ядро, и модули. Бери запускай. Но почему-то просто так к винту доступ это не даёт...
|
|
|
|4.31, angra, 00:13, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> С какой радости? У всяких сетевых модулей не будет доступа к таблице процессов, чтоб там UID менять в обход API.
А зачем его менять то? Сам модуль выполняется с привилегиями рута, эксплоит позволяет заставить модуль выполнить произвольный код.
> Дык счас то всё ровно так же лежит: и ядро, и модули. Бери запускай.
Что правда что-ли? Ну сделай мне modprobe или insmod от пользователя
|
|
|
|5.33, Анонимм, 00:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
> А зачем его менять то? Сам модуль выполняется с привилегиями рута, эксплоит
> позволяет заставить модуль выполнить произвольный код.
Речь не об адр. пространстве ядра, а отдельном (как в микроядре). И привилегии рутовые тоже не нужны в таком случае. Достаточно пользовательских.
Но т.к. пока что всё живёт именно в одном пространстве - то и получается: левая пятка может отдать рута кому ни попадя.
> Что правда что-ли? Ну сделай мне modprobe или insmod от пользователя
Вам же Вашими же слова:
"Если про запуск драйверов от пользователя..."
|
|
|
|6.41, angra, 01:17, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ну предположим, что есть микроядро и драйвера в отдельном пространстве. Такие как драйвера клавиатуры, монитора и жестких дисков. Находится уязвимость в любом из них, позволяющая выполнить произвольный код. Внимание, вопрос: "и чем вам помогло отдельное адресное пространство и отсутствие рутовых привилегий?"
|
|2.51, Vkni, 06:58, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Продолжим тему вынесения драйверов на пользовательский уровень в отдельное адресное пространство?
Ну плохо текущее состояние, да. Но трудов в Линукс вложено много, конкурентам не догнать.
Наука здесь в том, что таки не надо делать монолиты специально (плевок в сторону известного ...d).
|
|
|
|
|
|3.52, Адекват, 07:02, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Это же Лялиx - тут каждый должен быть программистом и ковырять систему
> для улучшений работы.
вот что должно писаться большим красным шрифтом, перед установкой каждого дистрибутива линукс, и еще надпись "мы не несем ответственности за потраченные вами время, нервы и рассудок,а так же не несем ответственности за порчу ваших данных и железа"
|
|1.46, лютый жабист__, 06:04, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Самое смешно, что если кто-то сядет и напишет на нормальном языке недырявую ОСь, которая будет даже в три раза медленнее Линукса, её будут использовать. Хотя penalty у нормальных языков намного меньше. Я думаю, скоро это уже случится и все забудут линукс как страшный сон.
|
|
|
|2.53, Vkni, 07:03, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Самое смешно, что если кто-то сядет и напишет на нормальном языке недырявую
> ОСь, которая будет даже в три раза медленнее Линукса, её будут
> использовать. Хотя penalty у нормальных языков намного меньше. Я думаю, скоро
> это уже случится и все забудут линукс как страшный сон.
OS Mirage. Чё-то никто не забыл, да.
|