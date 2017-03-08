The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

08.03.2017 21:23  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе

В драйвере n_hdlc, поставляемом в составе ядра Linux, выявлена уязвимость (CVE-2017-2636), позволяющая локальному пользователю повысить свои привилегии в системе. Вызывающая уязвимость ошибка присутствует в ядре с 22 июня 2009 года. Подготовлен рабочий прототип эксплоита, который будет опубликован через несколько дней, чтобы дать пользователям время на обновление системы.

Уязвимость вызвана состоянием гонки (race condition) при доступе к указателю n_hdlc.tbuf, которое может привести к двойному освобождению памяти и перезаписи не связанных с буфером данных через манипуляцию с параметрами протокола HDLC (High-Level Data Link Control). В случае ошибки передачи данных, одновременный вызов функций flush_tx_queue() и n_hdlc_send_frames() может привести к дублированию записи указателя n_hdlc.tbuf в список tx_free_buf_list и дальнейшему двойному освобождению памяти одного и того же буфера в функции n_hdlc_release().

Проблема выявлена в результате изучения причин краха ядра, инициированного при выполнении fuzzing-тестировния системных вызовов программой syzkaller. Для совершения атаки непривилегированный локальный пользователь может активировать HDLC для устройства tty, при этом модуль ядра n_hdlc будет загружен автоматически. Для успешной атаки не требуется наличие специализированного оборудования Microgate или SyncLink.

Наличие уязвимости подтверждено в ядрах из RHEL 6/7, Fedora, SUSE, Debian и Ubuntu, ядро RHEL 5 проблеме не подвержено. Обновление пакетов с устранением уязвимости пока выпущено только для Ubuntu и Fedora Linux. Исправление также доступно в виде патча. В качестве обходного пути защиты можно блокировать автоматическую загрузку модуля n_hdlc, добавив строку "install n_hdlc /bin/true" в файл /etc/modprobe.d/disable-n_hdlc.conf. Если модуль n_hdlc уже загружен и используется, то для его выгрузки требуется перезагрузить систему.

Дополнительно, можно упомянуть обнаружение ещё одной уязвимости в ядре Linux, применение которой ограничивается системами, в которых включена не активированная по умолчанию возможность DAX в XFS/EXT4, используемая для прямого доступа к устройствам постоянной памяти (persistent-memory, NVDIMM) в обход страничного кэша. Проблема проявляется в ядрах новее 4.5 при включении настроек CONFIG_ZONE_DEVICE, СONFIG_FS_DAX и CONFIG_BLK_DEV_PMEM. Уязвимость позволяет переписать любой файл на устройстве постоянной памяти, если этот файл может быть прочитан пользователем.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root (DCCP)
  3. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux (af_packet)
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками (Dirty COW)
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая поднять привилегии через eCryptfs
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.3, Аноним, 21:41, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    только недавно закрыли дыру в dccp, и тут опять тащить все левые драйвера в ядр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 21:45, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Да это никогда не казалось хорошей идеей. Просто так исторически сложилось.
     
  • 2.6, Аноним, 22:09, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    дuстроклепатели на знают какой у вас набор железа, поэтому тащут всё Такая вот ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 22:30, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделай лучше.
     
  • 3.15, angra, 22:41, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    При этом ровным счетом ничего не мешает пересобрать ядро отключив полностью ненужные тебе модули. Более того, существуют дистры, где такие действия являются нормой. Вот такая у линукса архитектура.
     
     
  • 4.48, Vkni, 06:50, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > При этом ровным счетом ничего не мешает пересобрать ядро отключив полностью ненужные
    > тебе модули. Более того, существуют дистры, где такие действия являются нормой.
    > Вот такая у линукса архитектура.

    Так это целиком заслуга GPL'а. А архитектура у Линукса довольно фиговая - кубик-рубик-монолит. Но открытость кодов и коммунистический метод разработки повышают производительность труда на порядки, позволяя даже такой допотопной архитектуре легко уделывать более продвинутые, но закрытые разработки.

     
     
  • 5.55, кверти, 07:28, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пример "продвинутых" закрытых разработок в студию!
     
  • 3.16, Michael Shigorin, 22:45, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > дuстроклепатели
    > "архитектура"

    И часовню -- тоже Вы.

     
     
  • 4.44, Аноним, 02:01, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Михаил, вот Ubuntu и Fedora уже фактически исправили проблему А почему в этом с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, Адекват, 06:54, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > только недавно закрыли дыру в dccp, и тут опять. тащить все левые
    > драйвера в ядро уже не кажется такой хорошей идеей.

    Да и "состояние гонки" тоже уже было.

     
  • 1.5, Аноним, 22:07, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    $ grep HDLC .config; echo $?
    1

    Щастье.

    // b.

     
     
  • 2.38, Andrew Tridgell, 01:10, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    $ zgrep HDLC /proc/config.gz || echo Щясте
    Щясте
     
  • 1.9, Юрий, 22:21, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что называется к празднику!
     
     
  • 2.19, h31, 22:55, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Что называется к празднику!

    Потому что дырки, да?

     
     
  • 3.26, Юрий, 23:32, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, да, они окаянные, они... всё ради них...
     
  • 3.28, alexanderyt, 23:39, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дуболом. Ды опошлил шутку.
     
  • 3.45, Аноним, 02:08, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    открытый сексизм
     
     
  • 4.56, кверти, 07:33, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Небось женщинам место в транспорте не уступаешь и в дверь первыми не пропускаешь? Ну а че, за то не сексист.
     
  • 1.12, kirigiri, 22:35, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подготовлен рабочий прототип эксплоита, который будет опубликован через несколько дней, чтобы дать пользователям время на обновление системы.

    Уязвимость вызвана состоянием гонки (race condition) при доступе к указателю n_hdlc.tbuf, которое может привести к двойному освобождению памяти и перезаписи не связанных с буфером данных через манипуляцию с параметрами протокола HDLC (High-Level Data Link Control). В случае ошибки передачи данных, одновременный вызов функций flush_tx_queue() и n_hdlc_send_frames() может привести к дублированию записи указателя n_hdlc.tbuf в список tx_free_buf_list и дальнейшему двойному освобождению памяти одного и того же буфера в функции n_hdlc_release().

    -------------------
    Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают время на обновление и тут же объясняют как провести атаку. Да это не готовое решение, но кому надо - взломает. Публиковали бы и эксплоит тогда сразу

     
     
  • 2.14, Анонимм, 22:38, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кому надо - может и по исправляющему патчу понять и в чём проблема, и напишет эк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.39, Ordu, 01:11, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают время на обновление и тут же объясняют как провести атаку. Да это не готовое решение, но кому надо - взломает.

    Чтобы взломать без эксплоита надо написать этот эксплоит. А на это уйдёт время. Данное объяснение на самом деле, только выглядит законченным объяснением, да и то, только для того, кто не пытался эксплуатировать уязвимости. Всё что объяснено -- это как можно получить exploitable double free. Допустим, что объяснено достаточно внятно и при попытке спровоцировать этот дабл-фри проблем не возникнет. Но как эксплуатировать этот дабл-фри? Это потребует отдельных исследований, которые потребуют нескольких часов, а то и суток.

     
  • 2.50, Vkni, 06:56, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может я чего-то не понимаю, но почему они сначала заявляют что дают
    > время на обновление и тут же объясняют как провести атаку.

    1. Для толковых объяснение содержится в патче. Поэтому просто умалчивать не поможет.

    2. Если не объяснять, как взломать, могут подумать, что это ложная тревога. В конце-концов, граждане безопасники "ставят на уши" миллионы людей этим заявлением. Поэтому надо его как-то убедительно подкреплять.

     
  • 1.13, Анонимм, 22:36, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Продолжим тему вынесения драйверов на пользовательский уровень в отдельное адрес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, angra, 22:46, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если ты про userland, то принципиально ничего не поменяет, привилегии рута будут получены. Если про запуск драйверов от пользователя, то тогда и ломать особо ничего не надо, запустил себе драйвер винчестера и сразу всё поимел без всяких эксплоитов.
     
     
  • 3.27, Анонимм, 23:37, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Если ты про userland, то принципиально ничего не поменяет, привилегии рута будут
    > получены.

    С какой радости? У всяких сетевых модулей не будет доступа к таблице процессов, чтоб там UID менять в обход API.

    > Если про запуск драйверов от пользователя, то тогда и ломать
    > особо ничего не надо, запустил себе драйвер винчестера и сразу всё
    > поимел без всяких эксплоитов.

    Дык счас то всё ровно так же лежит: и ядро, и модули. Бери запускай. Но почему-то просто так к винту доступ это не даёт...

     
     
  • 4.31, angra, 00:13, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > С какой радости? У всяких сетевых модулей не будет доступа к таблице процессов, чтоб там UID менять в обход API.

    А зачем его менять то? Сам модуль выполняется с привилегиями рута, эксплоит позволяет заставить модуль выполнить произвольный код.


    > Дык счас то всё ровно так же лежит: и ядро, и модули. Бери запускай.

    Что правда что-ли? Ну сделай мне modprobe или insmod от пользователя

     
     
  • 5.33, Анонимм, 00:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > А зачем его менять то? Сам модуль выполняется с привилегиями рута, эксплоит
    > позволяет заставить модуль выполнить произвольный код.

    Речь не об адр. пространстве ядра, а отдельном (как в микроядре). И привилегии рутовые тоже не нужны в таком случае. Достаточно пользовательских.

    Но т.к. пока что всё живёт именно в одном пространстве - то и получается: левая пятка может отдать рута кому ни попадя.


    > Что правда что-ли? Ну сделай мне modprobe или insmod от пользователя

    Вам же Вашими же слова:
    "Если про запуск драйверов от пользователя..."

     
     
  • 6.41, angra, 01:17, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну предположим, что есть микроядро и драйвера в отдельном пространстве. Такие как драйвера клавиатуры, монитора и жестких дисков. Находится уязвимость в любом из них, позволяющая выполнить произвольный код. Внимание, вопрос: "и чем вам помогло отдельное адресное пространство и отсутствие рутовых привилегий?"
     
  • 2.51, Vkni, 06:58, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Продолжим тему вынесения драйверов на пользовательский уровень в отдельное адресное пространство?

    Ну плохо текущее состояние, да. Но трудов в Линукс вложено много, конкурентам не догнать.

    Наука здесь в том, что таки не надо делать монолиты специально (плевок в сторону известного ...d).

     
  • 1.18, t28, 22:52, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > состоянием гонки (race condition)

    О, уже прогресс!
    Так, глядишь, и забудется новояз как страшный сон.

     
     
  • 2.42, Аанон, 01:22, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не прогресс, а развитие.
     
  • 1.22, Аноним, 23:16, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему не указываете, кто уязвимость нашел?!
     
     
  • 2.23, A.Stahl, 23:23, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Написано же:  программа syzkaller.
     
     
  • 3.25, Аноним, 23:29, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Dan Williams молодец. Без сизколлера нашел проблему.
     
  • 2.24, Аноним, 23:25, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не ты вот и бесишься?
     
     
  • 3.29, Аноним, 23:53, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять они.
     
  • 1.30, Марицуми, 00:11, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Скажите пожалуйста, а ответственные за ядро майнтейнеры сами этим syzkaller своё ядро протестировать не могут, прежде чем релизить?
     
     
  • 2.32, Анонимм, 00:18, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да Вы что Это ж автоматическое тестирование, ещё шаг - и там уже TDD 1 Как же... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, angra, 00:24, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты бы хоть прочитал, что такое syzkaller и fuzzy тестирование.
     
  • 2.35, angra, 00:27, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Некоторые из них даже компилятором не проходятся по тому, что коммитят. Недавно Линус по этому поводу разнос устраивал.
     
  • 2.36, Zulu, 00:35, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    fuzzing дело такое. Сегодня что-то нашел, завтра не нашел.
     
     
  • 3.40, Аноним, 01:13, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фаззинг похож на майнинг биткойнов Только еще из краша надо эксплойт накрутить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.37, Аноним, 01:07, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вы ещё предложите им заняться QA QC - в вас же сразу ссаные тряпки полетят Это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, Адекват, 07:02, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это же Лялиx - тут каждый должен быть программистом и ковырять систему
    > для улучшений работы.

    вот что должно писаться большим красным шрифтом, перед установкой каждого дистрибутива линукс, и еще надпись "мы не несем ответственности за потраченные вами время, нервы и рассудок,а так же не несем ответственности за порчу ваших данных и железа"

     
  • 2.43, Аноним, 01:28, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В более мелких проектах код не принимают без тестов Тесты должны писать те люди... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.46, лютый жабист__, 06:04, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое смешно, что если кто-то сядет и напишет на нормальном языке недырявую ОСь, которая будет даже в три раза медленнее Линукса, её будут использовать. Хотя penalty у нормальных языков намного меньше. Я думаю, скоро это уже случится и все забудут линукс как страшный сон.
     
     
  • 2.47, Вилли Вонка, 06:32, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    _Самое смешно, что если кто-то сядет и напишет на нормальном языке недырявую ОСь,_

    Ахахаха, прекратите! Сделали мой день.

     
  • 2.53, Vkni, 07:03, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Самое смешно, что если кто-то сядет и напишет на нормальном языке недырявую
    > ОСь, которая будет даже в три раза медленнее Линукса, её будут
    > использовать. Хотя penalty у нормальных языков намного меньше. Я думаю, скоро
    > это уже случится и все забудут линукс как страшный сон.

    OS Mirage. Чё-то никто не забыл, да.

     
  • 2.54, Адекват, 07:04, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >её будут  использовать.

    Не будут, ибо религия. Увы.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList