08.03.2017 10:07  Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД, основанной на PostgreSQL

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|6.39, A.Stahl, 15:38, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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А что сказать когда поднимается тема в какой стране разработан стандарт?
Пафос это как раз с важным и гордым видом намекать на страну в которой этот стандарт разработан.
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|5.57, _, 17:17, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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>Ты действительно хочешь услышать про страну охреневших
Хохлов бомбит 24\7 - тут уже привыкли и не обращают внимания ...
Хочешь доставить - меняй пластинку :)
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|1.5, iv, 10:52, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Получилась маркетоидная новость ни о чём.
Что конкретно сделано? Какие "провайдеры безопасности" имеются ввиду? Результат закрыт или где-то можно исходники почитать хотя бы?
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|3.47, Вареник, 16:25, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Оригинальная PostgreSQL - BSDL, значит производные продукты никому не обязаны показывать
> исходники. Ну, быть может, кроме органов сертификации.
Тогда нехрен лезть со своей проприетарщиной на опеннет.
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|1.21, EuPhobos, 13:05, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Несмотря на все эти потуги, прочие программулины, для бухгалтеров, юристов и такие как составление отчётов, справки, крипто и пр.-пр. всё ещё требуют Винды и дотнет. Я уже не говорю, что многие сайты *.gov.ru вообще все бланки предоставляют в docx пожатые винраром.. vkznm! какого чёрта винраром то? Чем зип-то не устроил!
*butthert* .. бомбит
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|2.29, Аноним Аналитег, 13:49, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
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> бланки предоставляют в docx пожатые винраром..
Небольшой лайфхак, у микрософта есть бесплатный просмоторощик документов word который работает под wine. Когда у меня были сомнения в отображении бланка в формате docx в libreoffice я им воспользовался, кстати тогда оказался кривой бланк, а не libreoffice.
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|5.61, тоже Аноним, 17:21, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Окей, переформулирую: "либо автор имел в виду очевидную и нормальную замену древним архиваторам, но неправильно ее назвал, либо он сказал столь же очевидную ерунду". Можете выдохнуть.
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|1.51, PS, 16:31, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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"Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД"
Новое слово в разработке ПО. Судя по заголовку, они выпустили сразу последнюю версию своего продукта.
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|2.60, тоже Аноним, 17:19, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Такое решение избавляет от ситуации, когда определение, может ли конкретный пользователь получить конкретные данные, раскидано по всей бизнес-логике и при любой небрежной правке может быть изменено. Естественно, вся бизнес-логика при таком разграничении вынуждена строиться иначе. Хотя теоретически, если выстроить ее вот так "иначе" изначально, становится не так уж и важно, есть ли у базы такие возможности. Так что здесь скорее защита от стрельбы себе в ногу, как со строгой типизацией.
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