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08.03.2017 10:07  Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД, основанной на PostgreSQL

Федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) совместно с компанией Postgres Professional завершили проект по созданию защищенной системы управления базами данных «Синергия-БД», основанной на кодовой базе СУБД PostgreSQL. «Синергия-БД» предназначена для использования в качестве хранилища данных на предприятиях, предъявляющих повышенные требования к надежности и безопасности информационных систем. В первую очередь, это контур ядерно-оружейного и оборонно-промышленного комплекса страны, а также органы исполнительной власти федерального и регионального уровня.

СУБД «Синергия-БД» обеспечивает многопользовательский доступ к данным с разным уровнем конфиденциальности. Она способна взаимодействовать с двумя ОС отечественной разработки - ОС «Синергия-ОС v.1.0» и ОС Astra Linux Special Edition - для получения информации о мандатных метках пользователей посредством провайдеров безопасности. СУБД «Синергия-БД» будет сертифицирована как самостоятельный продукт, что дает возможность внесения в нее нужных заказчику доработок и быстрой сертификации изменений вне зависимости от поставщиков поддерживаемых операционных систем.

Основные особенности СУБД «Синергия-БД»:

  • Дискреционное разграничение прав и мандатное управление доступом;
  • Дополнительные средства идентификации и аутентификации;
  • Модуль регистрации событий безопасности, независимый от системного протоколирования;
  • Очистка оперативной и дисковой памяти после использования;
  • Требований защиты информации от несанкционированного доступа выполнены без ограничения возможностей СУБД PostgreSQL и без негативного влияния на производительность.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.vniief.ru/wps/wcm/c...)
  2. OpenNews: Федеральный ядерный центр в Сарове разрабатывает собственный дистрибутив Linux
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты СУБД CitusDB
  4. OpenNews: Выпуск кластерной СУБД Postgres-XL 9.5
  5. OpenNews: Министерство обороны США выпустило STIG-рекомендации для решения на базе СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 9.6
Автор новости: Postgres Professional
Тип: К сведению
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, Аноним, 10:34, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Неужели правда безопаснее PostgreSQL Или там только сертификат делает разницу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:43, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +15 +/
    Менеджер по продажам: Конечно безопаснее! Видите, у нас даже сертификат есть.
     
  • 2.3, Аноним, 10:44, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Спросите Бартунова.
     
  • 2.4, tensor, 10:48, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    В этой стране информационные продукты делятся на 2 типа: отбашлявшие ФСТЭК и все остальные.
     
     
  • 3.32, Michael Shigorin, 14:12, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Что расскажете про страну происхождения Common Criteria Просьба не вылупливать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, A.Stahl, 14:48, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты действительно хочешь услышать про страну охреневших чиновников, вороватых сантехников, пьяной гопоты, нефтяных труб и атомных бомб?
     
     
  • 5.37, Тот_Самый_Анонимус, 15:18, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А кроме дешёвого популизма есть что сказать Я понимаю, что пафос 8212 единст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, A.Stahl, 15:38, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А что сказать когда поднимается тема в какой стране разработан стандарт?
    Пафос это как раз с важным и гордым видом намекать на страну в которой этот стандарт разработан.
     
     
  • 7.54, Тот_Самый_Анонимус, 17:04, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. сказать нечего? В таких случаях умные люди проходят мимо, а дешёвые шуты привлекают к себе внимание пустословием.
    Хм, хотя ты и сам знаешь это.

     
  • 5.40, р, 15:43, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    а где это не так На западе просто уже дошло до законов на каждый чих - т е по ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.52, 123321, 16:40, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разрешите полюбопытствовать, кто же создаёт указанные Вами атомные бомбы?
     
  • 5.57, _, 17:17, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ты действительно хочешь услышать про страну охреневших

    Хохлов бомбит 24\7 - тут уже привыкли и не обращают внимания ...
    Хочешь доставить - меняй пластинку :)

     
  • 2.6, VoDA, 11:03, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скорее сделали набор кастомных фич, которые могут повысить безопастность Порасс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, all_glory_to_the_hypnotoad, 15:28, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скорее всего нет...

    есть ещё работа с персноальными данными, там так раз используют прочие аналоги с похожими фичами

     
  • 1.5, iv, 10:52, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Получилась маркетоидная новость ни о чём.

    Что конкретно сделано? Какие "провайдеры безопасности" имеются ввиду? Результат закрыт или где-то можно исходники почитать хотя бы?

     
     
  • 2.15, Dark Amateur, 12:42, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видимо, речь идёт об ALD из состава Astra Linux SE, поскольку на ней безопасност... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 11:04, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А сколько стоить будет Astralinux, к примеру, дерет за каждое обновление каждой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:35, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Windows 7 Professional и та стоит 17000р

    Смело делите на два.

     
     
  • 3.19, DeerFriend, 12:59, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это скидка из-за скорого окончания поддержки?
     
  • 1.8, Аноним, 11:07, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    совместно с компанией Postgres Professional Компания Postgres Professional... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:09, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Импортозамещение, в целом, преследует благую цель Но тут уже столько кормушек п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, ась, 11:14, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    когда так говорят где-то плачет один Бартунов :(
     
  • 2.12, qwerty123, 12:12, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Какую Найдите пожалуйста по _факту_ хоть одну рентабельную, превыщающую потери ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 16:14, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю на счет софта, занимаюсь высокотехнологичным проектированием производств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.55, Тот_Самый_Анонимус, 17:09, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что такой ценный специалист вместо политики выбрал диванную аналитику. Может и зажили бы лучше.
     
  • 2.22, Аноним, 13:10, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну конечно, с недавних пор произведенное в рф идет вне без тендеров, даже если ц... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 16:26, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прикинем Ты ответственный за испытания двигателя, имеющегося в единственном экз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.53, Аноним, 16:46, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, по поводу цен Посчитай свой ценник, а потом прибавь туда НДФЛ НДС ФСС П... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, фывапройцукенг, 11:47, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в астре зарплату задерживают на 3 месяца хотел к ним пойти но не надо
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:25, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак пошел бы, а там и в прокуратуру можно потом написать, что з/п задерживают.
     
     
  • 3.28, Аноним, 13:28, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что? По закону 3 месяца норм.
     
  • 1.14, Samm, 12:38, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эээ, а где ссылка на исходники?
     
     
  • 2.30, Аноним, 14:03, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оригинальная PostgreSQL - BSDL, значит производные продукты никому не обязаны по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Вареник, 16:25, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Оригинальная PostgreSQL - BSDL, значит производные продукты никому не обязаны показывать
    > исходники. Ну, быть может, кроме органов сертификации.

    Тогда нехрен лезть со своей проприетарщиной на опеннет.

     
  • 1.16, Аноним, 12:48, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Где хотя бы независимая экспертиза известных исследователей безопасности, ну, хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:11, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    он как бы погиб недавно, допрыгался (извиняюсь конечно).
     
  • 2.24, Аноним, 13:11, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мыщъх всё, к сожалению 18 февраля умер в США из-за травм, полученных при прыжке... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Какаянахренразница, 13:19, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого! И правда, всё...

    https://ria.ru/world/20170307/1489529332.html

    R.I.P.

     
  • 2.31, Аноним, 14:11, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гостайна же ;))
     
  • 1.17, Аноним, 12:54, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего, на Альт Линукс не пойдёт? Как так!?
     
     
  • 2.33, Аноним, 14:30, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже удивился. Разве у альта нет сертификата ФСТЭК? Несправедливо.
     
  • 1.18, Аноним, 12:56, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > информации о мандатных метках пользователей посредством
    > провайдеров безопасности

    Что???

     
  • 1.21, EuPhobos, 13:05, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Несмотря на все эти потуги, прочие программулины, для бухгалтеров, юристов и такие как составление отчётов, справки, крипто и пр.-пр. всё ещё требуют Винды и дотнет. Я уже не говорю, что многие сайты *.gov.ru вообще все бланки предоставляют в docx пожатые винраром.. vkznm! какого чёрта винраром то? Чем зип-то не устроил!
    *butthert* .. бомбит
     
     
  • 2.29, Аноним Аналитег, 13:49, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > бланки предоставляют в docx пожатые винраром..

    Небольшой лайфхак, у микрософта есть бесплатный просмоторощик документов word который работает под wine. Когда у меня были сомнения в отображении бланка в формате docx в libreoffice я им воспользовался, кстати тогда оказался кривой бланк, а не libreoffice.

     
  • 2.34, Аноним, 14:34, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    зип не сохраняет информацию о кодировке названий файлов Скачиваешь зип, открыва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.49, тоже Аноним, 16:27, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очевидно, имелось в виду "чем 7z не устроил". Нужность RAR-а сейчас в принципе нулевая.
     
     
  • 4.58, Аноним, 17:18, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, именно это и имелось в виду Ведь всем очевидно когда пишут rar, имеют... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.61, тоже Аноним, 17:21, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Окей, переформулирую: "либо автор имел в виду очевидную и нормальную замену древним архиваторам, но неправильно ее назвал, либо он сказал столь же очевидную ерунду". Можете выдохнуть.
     
  • 1.26, Отражение луны, 13:22, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что дыр они только добавили.
     
     
  • 2.41, р, 15:52, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    146%
     
  • 2.42, A.Stahl, 15:54, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не дыры! Это отверстия!
     
     
  • 3.46, Вареник, 16:23, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. края дыр обработаны :)
     
     
  • 4.50, тоже Аноним, 16:28, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот таким элементарным тестом и выявляются люди без высшего технического ;)
     
  • 4.59, Линукс еще не готов, 17:19, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фаски сделаны, как моложено
     
  • 1.36, Аноним, 15:10, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это модификацией назвать-то сложно, а они уже быстро гордо обозвали Синергия-БД... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Вареник, 16:21, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Репламная проприетарщина на опеннете.
     
  • 1.45, Вареник, 16:22, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где репозиторий? Где патчи в сообщество?
     
  • 1.51, PS, 16:31, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД"

    Новое слово в разработке ПО. Судя по заголовку, они выпустили сразу последнюю версию своего продукта.

     
  • 1.56, Аноним, 17:13, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разграничение прав на уровне БД - это классно и правильно, но разве этим реально... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.60, тоже Аноним, 17:19, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Такое решение избавляет от ситуации, когда определение, может ли конкретный пользователь получить конкретные данные, раскидано по всей бизнес-логике и при любой небрежной правке может быть изменено. Естественно, вся бизнес-логика при таком разграничении вынуждена строиться иначе. Хотя теоретически, если выстроить ее вот так "иначе" изначально, становится не так уж и важно, есть ли у базы такие возможности. Так что здесь скорее защита от стрельбы себе в ногу, как со строгой типизацией.
     

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