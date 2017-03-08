08.03.2017 10:07  Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД, основанной на PostgreSQL

Федеральный ядерный центр в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) совместно с компанией Postgres Professional завершили проект по созданию защищенной системы управления базами данных «Синергия-БД», основанной на кодовой базе СУБД PostgreSQL. «Синергия-БД» предназначена для использования в качестве хранилища данных на предприятиях, предъявляющих повышенные требования к надежности и безопасности информационных систем. В первую очередь, это контур ядерно-оружейного и оборонно-промышленного комплекса страны, а также органы исполнительной власти федерального и регионального уровня.

СУБД «Синергия-БД» обеспечивает многопользовательский доступ к данным с разным уровнем конфиденциальности. Она способна взаимодействовать с двумя ОС отечественной разработки - ОС «Синергия-ОС v.1.0» и ОС Astra Linux Special Edition - для получения информации о мандатных метках пользователей посредством провайдеров безопасности. СУБД «Синергия-БД» будет сертифицирована как самостоятельный продукт, что дает возможность внесения в нее нужных заказчику доработок и быстрой сертификации изменений вне зависимости от поставщиков поддерживаемых операционных систем.

Основные особенности СУБД «Синергия-БД»: