07.03.2017 21:37  Обновление Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R8.1

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала обновление дистрибутива ROSA Desktop Fresh R8.1. Для свободной загрузки подготовлены DVD-сборки для платформ i586 и x86_64 с рабочим столом на основе KDE 4 (2 Гб). Выпуск предназначен в основном для пользователей, которым нужно установить стабильное LTS-окружение ROSA Desktop на новом оборудовании.

В новой версии поставляется ядро Linux 4.9, Mesa 13.0.2 с поддержкой OpenGL 4.5. Расширена поддержка оборудования, в том числе, благодаря обновлению ядра Linux, добавлена поддержка систем на базе процессоров Intel Skylake. Добавлена поддержка последних моделей принтеров и модемов. В modemmanager реализован показ трафика. Для видеоредакторов на базе MLT включена поддержка аппаратного ускорения на стороне GPU. Отключены дублирующие NetworkManager сервисы systemd, а также дублирующий journalctl сервис rsyslog. В openSSL добавлена поддержка алгоритмов шифрования ГОСТ.



