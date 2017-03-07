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07.03.2017 21:37  Обновление Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R8.1

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала обновление дистрибутива ROSA Desktop Fresh R8.1. Для свободной загрузки подготовлены DVD-сборки для платформ i586 и x86_64 с рабочим столом на основе KDE 4 (2 Гб). Выпуск предназначен в основном для пользователей, которым нужно установить стабильное LTS-окружение ROSA Desktop на новом оборудовании.

В новой версии поставляется ядро Linux 4.9, Mesa 13.0.2 с поддержкой OpenGL 4.5. Расширена поддержка оборудования, в том числе, благодаря обновлению ядра Linux, добавлена поддержка систем на базе процессоров Intel Skylake. Добавлена поддержка последних моделей принтеров и модемов. В modemmanager реализован показ трафика. Для видеоредакторов на базе MLT включена поддержка аппаратного ускорения на стороне GPU. Отключены дублирующие NetworkManager сервисы systemd, а также дублирующий journalctl сервис rsyslog. В openSSL добавлена поддержка алгоритмов шифрования ГОСТ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R8
  3. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R7 с рабочим столом GNOME
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Desktop Fresh KDE R7
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh R6 с рабочим столом LXQt
  6. OpenNews: Доступен ROSA Enterprise Linux Server 6.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa, linux
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  • 1.3, Аноним, 23:06, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    а также дублирующий journalctl сервис rsyslog Это кто кого дублирует Вспомнил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Vladjmir, 23:27, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Отключены дублирующие NetworkManager сервисы systemd, а также дублирующий journalctl сервис rsyslog.

    А зачем у них были дублирующие сервисы?

     
  • 1.6, Sluggard, 23:28, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Свежее ядро и Меса, но при этом ламповые четверокеды. Любопытно.
     
  • 1.7, Аноним, 23:55, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    баг с невозможностью редактировать about config у firefox исправили очень мешае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, vantoo, 00:17, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я бы не рискнул это использовать. Опасаюсь зондов.
     
     
  • 2.9, Аноним, 01:52, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Российские дистрибутивы нужны в основном только тем, кто их собирает С Альт ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Товарищ Майор, 02:18, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зонды то исконно русские. Аль Вы не патриот?
     
  • 2.12, Тот_Самый_Анонимус, 05:55, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зонды от столлмана приятнее?
     
  • 1.11, Аноним, 02:22, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем врать про i586 Благодаря самоотверженному труду а так же каноническому за... весь текст скрыт [показать]
     

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