06.03.2017 22:33  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16

Фонд Свободного ПО представил первую материнскую плату, получившую сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат получила материнская плата Vikings D16 (ASUS KGPE-D16), ориентированная на использование с выпускаемыми с конца 2011 года процессорами AMD Opteron 6200 на базе микроархитектуры Bulldozer.

Плата рассчитана как для серверного применения, так и для установки на рабочих станциях, имеет два слота для процессоров, 16 слотов для памяти (DDR3 1600/1333/1066/800 UDIMM и RDIMM), 6 разъёмов SATA2 300MB/s (AMD SP5100) и 8 разъёмов SAS2 6G (через плату PIKE 2008). Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны в исходных текстах под свободной лицензией. Вместо проприетарного BIOS в качестве прошивки применяется очищенный от блобов вариант Coreboot. Плата полностью совместима с дистрибутивом Trisquel, который рекомендован для установки по умолчанию.

Кроме материнской платы Фонд СПО также сертифицировал ноутбук Vikings X200, который, как и ранее сертифицированные модели Libreboot X200 и Taurinus X200, является вариантом поставляемого с 2008 года ноутбука Lenovo ThinkPad X200. Ноутбук поставляется с 12.1-дюймовым матовым экраном (1280×800), процессором Intel Core 2 Duo P8400, Wi-Fi 802.11n (Atheros), 2-8Гб ОЗУ, 250/500/1000 Гб SSD, гигабитным Ethernet-адаптером. Вес 1.7 кг.

Третьим устройством, получившим сертификат Фонда СПО стала внешняя звуковая карта Vikings, построенная на базе чипа C-Media CM119 и подключаемая к компьютеру через USB-порт. Для работы со звуковой картой не требуется проприетарных драйверов или бинарных компонентов.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, беспроводной адаптер ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям: