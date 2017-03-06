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06.03.2017 22:33  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16

Фонд Свободного ПО представил первую материнскую плату, получившую сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Сертификат получила материнская плата Vikings D16 (ASUS KGPE-D16), ориентированная на использование с выпускаемыми с конца 2011 года процессорами AMD Opteron 6200 на базе микроархитектуры Bulldozer.

Плата рассчитана как для серверного применения, так и для установки на рабочих станциях, имеет два слота для процессоров, 16 слотов для памяти (DDR3 1600/1333/1066/800 UDIMM и RDIMM), 6 разъёмов SATA2 300MB/s (AMD SP5100) и 8 разъёмов SAS2 6G (через плату PIKE 2008). Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны в исходных текстах под свободной лицензией. Вместо проприетарного BIOS в качестве прошивки применяется очищенный от блобов вариант Coreboot. Плата полностью совместима с дистрибутивом Trisquel, который рекомендован для установки по умолчанию.

Кроме материнской платы Фонд СПО также сертифицировал ноутбук Vikings X200, который, как и ранее сертифицированные модели Libreboot X200 и Taurinus X200, является вариантом поставляемого с 2008 года ноутбука Lenovo ThinkPad X200. Ноутбук поставляется с 12.1-дюймовым матовым экраном (1280×800), процессором Intel Core 2 Duo P8400, Wi-Fi 802.11n (Atheros), 2-8Гб ОЗУ, 250/500/1000 Гб SSD, гигабитным Ethernet-адаптером. Вес 1.7 кг.

Третьим устройством, получившим сертификат Фонда СПО стала внешняя звуковая карта Vikings, построенная на базе чипа C-Media CM119 и подключаемая к компьютеру через USB-порт. Для работы со звуковой картой не требуется проприетарных драйверов или бинарных компонентов.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, беспроводной адаптер ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/news/three-...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор TPE-R1100
  4. OpenNews: Первый выпуск Libreboot, после перехода под крыло проекта GNU
  5. OpenNews: Выпуск CoreBoot 4.5
  6. OpenNews: Фонд СПО вручил сертификат беспроводному маршрутизатору ThinkPenguin
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, hardware
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  • 1.1, Аноним, 22:49, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    пфф... толку то! сейчас все в кремний зашивают.
     
     
  • 2.61, saasd, 11:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Чучка не читатель, чучка писатель, ага?

    И вот это ваше "зашитие" никтогда и не получит такой статус.

     
  • 1.3, Arcade, 22:55, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    700 евро.
     
     
  • 2.13, freehck, 01:35, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Сами процессоры тоже не дешёвые https market yandex ru product--amd-opteron-6... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Онаним, 01:40, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можно для начала один проц поставить, благо не одноядерные, потом по мене сил и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 07:16, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это серверное железо, для серверов уровень шума не играет значения два радиатор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, freehck, 10:09, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что мне мешает поставить это чудо у себя дома ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Аноним, 12:18, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Цена
     
  • 1.4, Nicknnn, 23:03, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А iommu на этой плате осталось работоспособно? на сайте нет про это информации.
     
  • 1.5, Аноним, 23:14, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Материнка вроде бы даже не совсем копролит.
     
  • 1.6, Аноним, 23:45, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Идея хорошая, но такое старье не поддается логике строить комп на AMD на кулерах... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:58, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    > SATA2
    > DDR3

    о да, страшное старье

     
  • 2.12, Аноним, 01:23, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Мой комп с ддр2, ему 9 лет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.87, Аноним, 14:45, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мой комп с двумя слотами DDR2 и двумя DDR3, ему 2 года.
     
  • 1.8, Аноним, 23:59, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, как говорится, чудес не бывает - SAS2 - только при установке дополнительной... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, RM, 03:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    BMC уже пилят Вроде бы даже та же самая команда, которая портировала coreboot н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, adminlocalhost, 00:50, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "также сертифицировал ноутбук Vikings X200, который,... является вариантом поставляемого с 2008 года ноутбука Lenovo ThinkPad X200. .... Вес 1.7 кг. "

    для справки - оригинальный Х200 был существенно легче и лучше
    http://shop.lenovo.com/ISS_Static/merchandising/US/PDFs/x200_datasheet.pdf

    ULTRAPORTABLE DESIGN
    • Extremely lightweight: the X200s starts at 2.43 lb

    WEIGHT
    4-cell battery starting at 1.10kg/2.43 lb
    6-cell battery starting at 1.23kg/2.71 lb
    9-cell battery starting at 1.39kg/3.05 lb

    А с тех пор жесткие диски и  аккумы стали легче...  как можно умудрится сделать на 600 - 300 грамм тяжелее?
    Да еще к тому же продают с БэУ батарейкой "Used battery pack (limited capacity)"

    и экран был лучше

    DISPLAY/RESOLUTION
    250nit  12.1" widescreen WXGA + LED Backlight
    with 1440x900 pixels

    позорище...

     
     
  • 2.10, kirigiri, 01:17, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    так это сертификат просто весит столько
     
     
  • 3.40, adminlocalhost, 09:45, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну экран, экран то зачем портить?
     
  • 2.11, Аноним, 01:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Качественная наклейка не может весить мало
     
  • 2.70, Аноним, 12:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Справедливости ради на днях находил серьёзные расхождени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.85, Аноним84701, 14:23, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Справедливости ради на днях находил серьёзные расхождения между весом в магазине леново
    > в США ( в спеках ) и в спеках на сайте
    > с характеристиками( где с рынками, забыл ссылку), так вот в американском
    > магазине ноут почему-то весит меньше (yoga 460 и x1 carbon 5),
    > может быть в магазнине в США считают вес до налога с
    > продаж ;) ?

    Разница, ну совершенно случайно, не совпадала с весом блока питания? А то я когда-то не поленился и взвесил "все по отдельности" на кухонных весах.

    Впрочем, в  случае сабжа там несколько моделей батареек вставлять можно было, что тоже влияло на вес.
    К тому же, мусье критик (который выше) противоречит сам себе:

    > с тех пор жесткие диски и  аккумы стали легче
    > к тому же продают с БэУ батарейкой "Used battery pack

    ЗЫ: смотрю, этот Зоркий Глаз умудрился с другой моделью сравнить:
    > X200s

     
     
  • 4.89, Аноним, 14:56, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо было весы сертифицировать в фонде свободного ПО ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.86, Аноним84701, 14:43, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемый Зоркий Глаз сравнил разные модели Для B X200 B именно в разделе с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, x, 02:16, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Windows 10 на ней будет работать?
     
     
  • 2.30, azure, 08:36, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Respect your freedom + Windows 10? WTF?!
     
     
  • 3.43, Аноним, 09:52, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Windows 10. Respect your freedom. Do whatever you want without limits!
     
     
  • 4.65, Аноним, 11:47, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Упоминанием сам-знаешь-чего ты оскорбляешь чувства местных верующих А у них пос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, azure, 08:36, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Respect your freedom + Windows 10? WTF?!
     
  • 2.39, pkdr, 09:36, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Странный ты, извращенцы обычно маки хотят, а не винду.
     
  • 1.18, Random, 05:25, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >2017
    >AMD

    охохо, а вот цена всяко конская будет, из-за того, что массового производства ожидать не стоит.

     
     
  • 2.71, Аноним, 12:26, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это самый новый из возможных процессоров без зондов с достоверно отключаемыми , ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Sluggard, 07:13, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Третьим устройством, получившим сертификат Фонда СПО стала внешняя звуковая карта Vikings, построенная на базе чипа C-Media CM119 и подключаемая к компьютеру через USB-порт.

    Надо приобрести, что ли.
    Задолбали производители экономить, и делать комбо-порты под микрофон и наушники в ноутах.

     
     
  • 2.45, Аноним, 09:56, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    C-Media CM119 - современное качество звука в вашем в вашем канализационном кол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 07:14, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Лучшеб для Ryzen сделали, а после для Naples Вышли бы на рынок с лейблой вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.68, Адекват, 12:14, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > "Надоело нерабочее дерьмецо от Гигабайта под Линуксом, Викинги - ответ!"

    Можно поподробнее, у самого несколько лет была плата гигабайт, были некоторые так скажем "галюны", хотелось бы уточнить что там у гигабайтов с линуксами может быть.


     
  • 2.72, Аноним, 12:27, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кто-ж АМД Ryzen без встроенных троянов сделать разрешит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.91, Аноним, 15:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лет через 5-6 :P
     
  • 1.25, Аноним, 08:08, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Эта плата 2011-го года Это серверная ASUS - твердотельные конденсаторы Покуп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним, 09:59, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Просто FSF ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 11:32, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чтобы дораспродать остатки старья по завышенным ценам. FSF в доле.
     
  • 2.79, RM, 13:54, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как уже правильно сказали выше, в более новых процах(Ryzen например) и материнских платах зонды неотключаются. А эти сделаны в то время когда AMD пробовал повернуться лицом к FSF. Потом правда все сошло на нет, если правильно помню двух сотрудников AMD в германии, работавших в сотрудничестве с FSF, например над заливкой микрокода, уволили.
    Начинать читать можно хотя бы отсюда: https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-Ryzen-No-Coreboot-ATM
     
  • 2.90, Нанобот, 15:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Покупать новые такие платы - за такие деньги действительно глупо

    поэтому целевой аудиторией данного продукта являются адепты FSF

     
  • 1.26, Адекват, 08:12, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    кто будет сторожить сторожей?
    Кто будет проверять проверяющих ?
    Но это все стеб, вопрос по существу - кому это нафиг нужно, кроме ярых приверженце СПО, которые ставят открытость выше практичности, которые слепо одержимы идеей и не всегда руководствуются логикой и здравым смыслом ?
    Ну это те, которые лет 7-8 назад, вместо 100% работающей нвидии в линуксе брали себе радеоны (потому что спецификации были открыты), и все ждали когда под них драйвер открытый выйдет, но зато при каждом чихе у них плазмоиды в их плазме падали.
     
     
  • 2.27, Stallman, 08:30, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Если бы не фанатики из проекта GNU, " которые ставят открытость выше практичности", весь сектор ИТ сейчас бы принадлежал 2-3 корпорациям добра, вроде Микрософта и IBM.

    Открытые технологии принуждают игроков к инновациям и развитию. Как простому потребителю это вам мало интересно, но желательно понимать, чтобы не говорить глупостей в Интернете.

     
     
  • 3.28, Аноним, 08:36, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поддерживаю Как раз СПО в серверном сегменте больше всего распространено, а эта... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Аноним, 10:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Еще б в бульдозеросервере был смысл Как раз с бульдозером амд скатилась в серве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Аноним, 08:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    стоит напомнить - что проекты типа BSD, были за дооооолго до того как немытый хи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Andrey Mitrofanov, 09:34, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С какой версии FreeBSD начала пользовать GCC GNU binutils В каком году зако... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Школьник, 10:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Начиная с 4 4BSD 1994 год А каким компилятором для компиляции BSD успешно пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Аноним, 14:05, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не было бы gcc - развивался бы другой в то время был вменяемый компромис Как т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.83, Аноним, 14:04, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выкинули и сданными тряпками Когда немытый хипи решил в GPL v3 наложить лапу на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.41, Andrey Mitrofanov, 09:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Напомните, в каком году сдох AT T unix А оригинальный berkley software distri... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Шарп, 09:49, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А сейчас это не так ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, Адекват, 10:00, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Не было бы Линукс, Гну, Бсд - что изменилось бы И что, это было бы плохо Я во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, J.L., 11:11, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Как по мне - так это именно наличие Линуксов и ГНУ позволяет
    > Майкрософту отбиваться от
    > обвинений в монополии на рынок и держать такие цены.
    > Не было бы линуксов, им быстренько "порекомендовали" снизить цену на дистрибутив в
    > 10 раз.

    так хорошая ж цена, но можно и поднять, вон маководы платят и не парятся, а ты что, не элитка ?

     
  • 4.73, Аноним, 12:31, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Было бы даже хуже чем с автомобилями сейчас, каждый год ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.77, Аноним, 13:41, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    обвинений в монополии на рынок и держать такие цены Т е СПО виновато в том, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.60, Школьник, 11:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А так-то он им на шару с Гуглом, Интелом, Ораклом и прочими РедХатами не принадл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Аноним, 11:40, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда-то MS-DOS был вершиной технической мысли, а сегодня его пишут в качестве к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, aurved, 12:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну MS-DOS никогда не был вершиной технической мысли, ни в один момент времени.
     
  • 2.34, commiethebeastie, 08:54, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Плазмоиды у другой фирмы падали ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Аноним, 09:05, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На плату есть схема электрическая принципиальная?
     
     
  • 2.37, Аноним, 09:33, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И еще Gerber файлы интересно было бы увидеть По приведенным ссылкам и поиску н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.56, Andrey Mitrofanov, 10:37, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где-то я видел на днях эти буквы и эти https www gnu org software gui... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.82, Аноним, 14:01, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодец уже купил этот хлам ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.58, Аноним, 10:51, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Альтернатива утилизации Какие-то гении маркетинга покупают старье за копейки и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.64, Аноним, 11:43, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Платят не за вещь, платят за страх, за жадность, за по-н-ты, за возможность нап... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.66, Адекват, 11:58, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А бизнес-план есть у них, за какой срок планируют окупить затраты, затраченные на производство вот этого ?
    На какой сектор рынка рассчитывают?
    Для кого вообще, мне интересно оно будет нужно?
    В чем приимущество перед "закрытыми" платами ?
    В чем была необходимость разработки, вообще в чем была необходимость это делать ?
    И еще, кроме сертификата от СПО, есть ли другие сертификаты, например те, что гарантируют, что напряжение на ней будет в допустимых пределах, что она не пожжет мне винты/память ?
     
     
  • 2.80, Аноним, 13:55, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А мыслить без методичек от маркетолухов можешь?
     
     
  • 3.88, Аноним, 14:46, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да говори уж прямо Не жмоться, выбирай сердцем Потому что в прямом сравнении... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, DmA, 12:45, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сейчас более актуальны  платы для AMD Ryzen  :)  
     
  • 1.75, Ergil, 12:54, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    €12 за звуковуху на том же чипе звуковухи на котором у китайцев на Али стоят $1? Ну-ну. Улыбок им.
     
     
  • 2.81, Аноним, 13:59, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    GNU фаны должны страдать.
     
  • 1.76, Аноним, 12:56, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эта материнка Ubuntu держит?
     
     
  • 2.78, Ergil, 13:42, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да.
     

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