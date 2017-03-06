06.03.2017 22:33  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16

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|1.9, adminlocalhost, 00:50, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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"также сертифицировал ноутбук Vikings X200, который,... является вариантом поставляемого с 2008 года ноутбука Lenovo ThinkPad X200. .... Вес 1.7 кг. "
для справки - оригинальный Х200 был существенно легче и лучше
http://shop.lenovo.com/ISS_Static/merchandising/US/PDFs/x200_datasheet.pdf
ULTRAPORTABLE DESIGN
• Extremely lightweight: the X200s starts at 2.43 lb
WEIGHT
4-cell battery starting at 1.10kg/2.43 lb
6-cell battery starting at 1.23kg/2.71 lb
9-cell battery starting at 1.39kg/3.05 lb
А с тех пор жесткие диски и аккумы стали легче... как можно умудрится сделать на 600 - 300 грамм тяжелее?
Да еще к тому же продают с БэУ батарейкой "Used battery pack (limited capacity)"
и экран был лучше
DISPLAY/RESOLUTION
250nit 12.1" widescreen WXGA + LED Backlight
with 1440x900 pixels
позорище...
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|3.85, Аноним84701, 14:23, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Справедливости ради на днях находил серьёзные расхождения между весом в магазине леново
> в США ( в спеках ) и в спеках на сайте
> с характеристиками( где с рынками, забыл ссылку), так вот в американском
> магазине ноут почему-то весит меньше (yoga 460 и x1 carbon 5),
> может быть в магазнине в США считают вес до налога с
> продаж ;) ?
Разница, ну совершенно случайно, не совпадала с весом блока питания? А то я когда-то не поленился и взвесил "все по отдельности" на кухонных весах.
Впрочем, в случае сабжа там несколько моделей батареек вставлять можно было, что тоже влияло на вес.
К тому же, мусье критик (который выше) противоречит сам себе:
> с тех пор жесткие диски и аккумы стали легче
> к тому же продают с БэУ батарейкой "Used battery pack
ЗЫ: смотрю, этот Зоркий Глаз умудрился с другой моделью сравнить:
> X200s
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|1.18, Random, 05:25, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>2017
>AMD
охохо, а вот цена всяко конская будет, из-за того, что массового производства ожидать не стоит.
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|1.19, Sluggard, 07:13, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Третьим устройством, получившим сертификат Фонда СПО стала внешняя звуковая карта Vikings, построенная на базе чипа C-Media CM119 и подключаемая к компьютеру через USB-порт.
Надо приобрести, что ли.
Задолбали производители экономить, и делать комбо-порты под микрофон и наушники в ноутах.
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|2.68, Адекват, 12:14, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> "Надоело нерабочее дерьмецо от Гигабайта под Линуксом, Викинги - ответ!"
Можно поподробнее, у самого несколько лет была плата гигабайт, были некоторые так скажем "галюны", хотелось бы уточнить что там у гигабайтов с линуксами может быть.
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|1.26, Адекват, 08:12, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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кто будет сторожить сторожей?
Кто будет проверять проверяющих ?
Но это все стеб, вопрос по существу - кому это нафиг нужно, кроме ярых приверженце СПО, которые ставят открытость выше практичности, которые слепо одержимы идеей и не всегда руководствуются логикой и здравым смыслом ?
Ну это те, которые лет 7-8 назад, вместо 100% работающей нвидии в линуксе брали себе радеоны (потому что спецификации были открыты), и все ждали когда под них драйвер открытый выйдет, но зато при каждом чихе у них плазмоиды в их плазме падали.
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|2.27, Stallman, 08:30, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+9 +/–
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Если бы не фанатики из проекта GNU, " которые ставят открытость выше практичности", весь сектор ИТ сейчас бы принадлежал 2-3 корпорациям добра, вроде Микрософта и IBM.
Открытые технологии принуждают игроков к инновациям и развитию. Как простому потребителю это вам мало интересно, но желательно понимать, чтобы не говорить глупостей в Интернете.
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|4.59, J.L., 11:11, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Как по мне - так это именно наличие Линуксов и ГНУ позволяет
> Майкрософту отбиваться от
> обвинений в монополии на рынок и держать такие цены.
> Не было бы линуксов, им быстренько "порекомендовали" снизить цену на дистрибутив в
> 10 раз.
так хорошая ж цена, но можно и поднять, вон маководы платят и не парятся, а ты что, не элитка ?
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|1.66, Адекват, 11:58, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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А бизнес-план есть у них, за какой срок планируют окупить затраты, затраченные на производство вот этого ?
На какой сектор рынка рассчитывают?
Для кого вообще, мне интересно оно будет нужно?
В чем приимущество перед "закрытыми" платами ?
В чем была необходимость разработки, вообще в чем была необходимость это делать ?
И еще, кроме сертификата от СПО, есть ли другие сертификаты, например те, что гарантируют, что напряжение на ней будет в допустимых пределах, что она не пожжет мне винты/память ?
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