06.03.2017 22:33  Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16

"также сертифицировал ноутбук Vikings X200, который,... является вариантом поставляемого с 2008 года ноутбука Lenovo ThinkPad X200. .... Вес 1.7 кг. " для справки - оригинальный Х200 был существенно легче и лучше

http://shop.lenovo.com/ISS_Static/merchandising/US/PDFs/x200_datasheet.pdf ULTRAPORTABLE DESIGN

• Extremely lightweight: the X200s starts at 2.43 lb WEIGHT

4-cell battery starting at 1.10kg/2.43 lb

6-cell battery starting at 1.23kg/2.71 lb

9-cell battery starting at 1.39kg/3.05 lb А с тех пор жесткие диски и аккумы стали легче... как можно умудрится сделать на 600 - 300 грамм тяжелее?

Да еще к тому же продают с БэУ батарейкой "Used battery pack (limited capacity)" и экран был лучше DISPLAY/RESOLUTION

250nit 12.1" widescreen WXGA + LED Backlight

with 1440x900 pixels позорище...